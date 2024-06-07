 
السبت 08 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

لاعبو "التايكواندو" يظهرون في مقطع فيديو ترويجي لأولمبياد باريس

من التدريبات في المعسكر الدولي للتايكواندو - (من المصدر)
من التدريبات في المعسكر الدولي للتايكواندو - (من المصدر)
عمان - شارك لاعبو التايكواندو المتأهلين إلى أولمبياد باريس 2024، من مختلف دول العالم أول من أمس، في الحملة الترويجية للأولمبياد، من خلال مقطع فيديو قام الاتحاد الدولي ببثه على مواقع التواصل الاجتماعي، مع بدء العد التنازلي لانطلاق الأولمبياد.اضافة اعلان
وشارك في الفيديو كل من جوليانا الصادق وصالح الشرباتي وزيد مصطفى وراما أبو الرب، وردد المشاركون في الفيديو عبارة "انضموا إلينا في باريس 2024"، كما قام لاعبو المنتخب الوطني ببث الفيديو على حسابتهم الشخصية. 
إلى ذلك، يواصل المعسكر التدريبي الدولي فعالياته في مركز الإعداد الاولمبي، والذي يستمر حتى 15 الشهر الحالي، ويحظى بمشاركة واسعة للاعبين أولمبيين من دول المغرب وتونس وصربيا ومقدونيا وروسيا والتشيك وقطر وبلاروسيا وأذربيجان، إلى جانب لاعبي المنتخب الوطني.
ويعد المعسكر التدريبي ذات أهمية كبيرة قبل انطلاق الألعاب الأولمبية في باريس. 
من جهة أخرى، سيدخل المنتخب الوطني للناشئين والناشئات في فترة إعداد تدريبية تشمل إقامة بطولات داخلية ومعسكرات تدريبية وخارجية استعدادا للمشاركة في بطولة العالم، التي ستقام في كوريا الجنوبية في شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وشكل اتحاد اللعبة مؤخرا، منتخب الناشئين والناشئات الذي يضم 20 لاعبا ولاعبة، سيباشرون التدريبات في مركز التدريب التابع لاتحاد التايكواندو ومركز الإعداد الأولمبي التابع للجنة الأولمبية. 
ويشرف على تدريبات المنتخب الوطني، المدربون محمد العساف وأيمن الحسامي وأحمد الزامل.
كما يأتي اهتمام اتحاد التايكواندو بالمنتخب الوطني للناشئين، استعدادا للمشاركة في أولمبياد الشباب 2026، ومن ثم إعداده للمشاركة في أولمبياد 2028.
في سياق آخر، اختتمت دورة الفاحصين ودورة الأساتذة الدولية، التي أقيمت بتنظيم من اتحاد التايكواندو بالتعاون مع الاتحاد الدولي للكيكيون. 
وشهدت دورة الأساتذة نجاحا كبيرا ومشاركة عالمية وعربية ومحلية، حيث تم إخضاع المشاركين بالدورة إلى تدريب عملي على نظام الفحص الدولي للأحزمة السوداء. 
واختتمت الدورة بتقديم امتحانين نظري وعملي للمشاركين، وسيتم إعلان نتيجة الفحصين العملي والنظري للمشاركين خلال فترة من أربعة الى ستة اسابيع.
وأشاد أعضاء الوفد الكوري الجنوبي من الاتحاد الدولي للكيكيوان الذين قدموا المحاضرات العملية والنظرية خلال الدورتين، بالمستوى المتقدم للمشاركين، إضافة إلى حسن التنظيم، كما عبروا عن إعجابهم بالمكانة المتقدمة التي وصلتها التايكواندو الأردنية. 
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