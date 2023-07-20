لاعبو الحسين يتدربون في إسطنبول.. "النشامى" في المركز 82 عالميا

خالد الخطاطبة

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عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.منتخب النشامى في المركز 82 عالمياحافظ المنتخب الوطني لكرة القدم، على مركزه في المرتبة 82 عالميا، وفق تصنيف الاتحاد الدولي "فيفا"، الذي صدر أمس.وجمع منتخب النشامى 1296.26 نقطة، ليحتل المركز 82 عالميا، كما احتل المركز 12 آسيويا و10 عربيا.لاعبو الحسين يبدأون تدريباتهم في إسطنبولينتظر أن يبدأ لاعبو فريق الحسين إربد لكرة القدم، اعتبارا من اليوم، تدريباتهم في مدينة إسطنبول التركية، في إطار المعسكر التدريبي الذي يستمر لمدة 10 أيام.ويأتي هذا المعسكر التدريبي، بناء على طلب المدير الفني البرتغالي موتا، حيث يتلاءم موعد المعسكر مع انطلاقة منافسات بطولة دوري المحترفين الذي يبدأ يوم 3 من الشهر المقبل، ما يعني أن فريق الحسين سيحضر من المعسكر مباشرة إلى منافسات الدوري.وينتظر أن يتخلل المعسكر إجراء مباراتين وديتين، بهدف رفع درجة التجانس بين لاعبي الفريق، علما أن الحسين إربد يضم حاليا نخبة اللاعبين المحليين والأجانب، ما يجعله مرشحا بارزا لإحراز لقب الدوري.مهمة رياضية جديدة للإداري طعمة في أميركاباشر المدير الإداري السابق للمنتخب الأولمبي لكرة القدم، والمدير الإداري السابق للفيصلي ماهر طعمة، عمله الإداري الجديد في الولايات المتحدة الأميركية التي وصلها طعمة الأسبوع الماضي.وفور وصوله إلى أميركا، تولى ماهر طعمة عمله الجديد في أحد الفنادق، والمتمثل بمدير النشاط الرياضي، والذي يشرف على أنشطة المسبح واللياقة البدنية والألعاب الصغيرة.وجاء عمل طعمة في هذا الفندق، بعد سلسلة مراسلات جرت بين الطرفين في الأشهر الماضية، قبل أن يتم الاتفاق على التفاصيل، ليغادر ماهر إلى أميركا لتسلم مهمته الجديدة.ويعد طعمة من الخبراء الإداريين في العمل الرياضي في الأردن، بحكم المهام التي تولاها خلال السنوات الماضية.الكامرجي يحدث "ضجة" في الشارع المحليأحدث المحترف التونسي الجديد في فريق النادي الفيصلي رفيق الكامرجي، ضجة إيجابية كبيرة في الشارع الرياضي، بعد أن وصف بأنه أحد أبرز المحترفين في الأردن.وفور أن كشف الفيصلي عن هوية محترفه الجديد، حتى بدأت الأصداء الإيجابية من محبي النادي تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن الكامرجي سيكون محترفا مثاليا في الدوري الأردني، لما يتمتع به من قدرات.كما أحدث تعاون الإدارة في إتمام الصفقة أيضا، ردود فعل إيجابية، حيث قام أعضاء في الإدارة بجمع جزء من المتطلبات المالية للتعاقد مع المحترف التونسي.أمنيات بكلاسيكو مثالي اليومتمنى عدد كبير من نجوم الكرة الأردنية والجماهير، أن يأتي لقاء الفيصلي والوحدات في ذهاب كأس السوبر اليوم، مثاليا وخاليا من الأعمال التي اعتاد الشارع مشاهدتها في لقاءات الكلاسيكو، والتي تتسبب بأحداث شغب.وكشف نجوم في الكرة، أن الفرصة مثالية أمام جماهير الفريقين لإحداث نقلة نوعية في التشجيع من خلال حركات ولقطات رياضية غير متوقعة على المدرجات، تعكس طيبة ودماثة خلق المشجع الأردني، خاصة وأن الجماهير سيتواجون مناصفة على مدرجات ستاد عمان.وطالب محبون للكرة الأردنية، جماهير الفيصلي والوحدات، بإخراج أي شخص قد يتسبب بشرارة الفوضى أو الشغب أو الهتافات، مطالبين أيضا بضرورة استذكار الدين الإسلامي وتعاليمه السمحة، عند إطلاق هتافات التشجيع.