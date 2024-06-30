 
الأحد 30 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

لاعبو الطاولة يبدأون مشاركتهم في بطولة ليبيا اليوم

المنتخب الوطني لكرة الطاولة المشارك في بطولة ليبيا الدولية - (من المصدر)
المنتخب الوطني لكرة الطاولة المشارك في بطولة ليبيا الدولية - (من المصدر)
يبدأ لاعبو المنتخب الوطني لكرة الطاولة مشوارهم في بطولة ليبيا الدولية، والتي تقام في مدينة بنغازي خلال الفترة من 1 ولغاية 4 تموز (يوليو) الحالي، ويشرف عليها الاتحاد الدولي، وذلك اعتبارا من اليوم في لقاءات وصفت بالقوية نظرا لمشاركة العديد من اللاعبين واللاعبات الحاصلين على مراكز متقدمة في لائحة التصنيف الرسمية الصادرة عن الاتحاد الدولي.اضافة اعلان
وتضم قائمة اللاعبين واللاعبات كلا من: تقي الدين نجادات، راكان الزعبي، عمر المعايطة، ريناد الحسني، غلا ذريوات وجنى ذريوات، فيما يقود المنتخب الوطني في هذه البطولة المدرب محمد العقيلي، والإدارية براء الوديان.
من ناحية أخرى، سجل لغاية الآن أكثر من 200 لاعب ولاعبة في مختلف الفئات العمرية في بطولة الأردن الدولية، والتي تقام لقاءاتها في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، في الفئات العمرية التي اعتمدها الاتحاد الآسيوي في البطولة وهي (تحت 19 وتحت 17 وتحت 15 وتحت 13 وتحت 11 سنة للجنسين).
وأكد رئيس الاتحاد الأردني طارق الزعبي أن الاتحاد استمكل التحضيرات المتعلقة بالبطولة، سواء أكانت الفنية أو الإدارية من خلال التنسيق الكامل مع الاتحاد الدولي، خصوصا وأن بطولة الأردن الدولية تعتبر من البطولات الرسمية التي اعتمدها الاتحاد الدولي لمدة خمس سنوات، وذلك بعد النجاحات الواسعة التي حققها الاتحاد الأردني في البطولات الدولية التي أقيمت في العامين الماضيين.
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