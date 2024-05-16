"لاعبو الطاولة" يبدأون مشوارهم في التصفيات الأولمبية اليوم

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عمان-الغد- يستهل المنتخب الوطني لكرة الطاولة اليوم، مشاركته في تصفية منطقة غرب آسيا والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، والتي تحتضنها مدينة السليمانية العراقية بمشاركة 29 لاعبا ولاعبة يُمثلون 10 دول من منطقة غرب آسيا، وسيمثل منتخبنا الوطني في هذه التصفية، كل من زيد أبو يمن وزياد عزيز وتيماء أبو يمن وبراء الوديان.وشهد أمس إجراء قرعة التصفية، حيث تم تقسيم 3 لاعبين ضمن فئة الرجال على 6 مجموعات بواقع 3 لاعبين في كل مجموعة، حيث يتأهل إلى الدور الثاني متصدر ووصيف كل مجموعة.فيما تم تقسيم 11 لاعبة ضمن فئة السيدات على 3 مجموعات، بواقع مجموعتين ضمتا 3 لاعبات ومجموعة ضمت 3 لاعبات، ويتأهل كذلك إلى الدور الثاني متصدرة ووصيفة كل مجموعة.وجاء اللاعب زياد عزيز في المجموعة الخامسة إلى جانب القطري سلطان الكواري والعراقي أنور حميد فيما جاء اللاعب زيد أبو يمن في المجموعة السادسة إلى جانب العماني مهند البلوشي والسوري عبيدة ظاظا.وجاءت اللاعبة تيماء أبو يمن في المجموعة الأولى إلى جانب البحرينية مريم العلي والسورية آية علي وحلت اللاعبة براء الوديان في المجموعة الثالثة إلى جانب البحرينية فادكي أمروتا واللبنانية ملاك خوري والعراقية أسماء حياة.هذا ويتأهل إلى أولمبياد باريس 2024، الفائز بلقب فئة الرجال والفائزة بلقب فئة السيدات ضمن تصفية منطقة غرب آسيا.يذكر أن تصفية غرب آسيا لأولمبياد طوكيو الماضية كانت قد أقيمت في العاصمة الأردنية عمان وتأهل إليها اللاعب السعودي علي الخضراوي بعد فوزه في النهائي على اللاعب اللبناني داوود شهاب بنتيجة 4-1 فيما خطفت حينها اللاعبة السورية هند ظاظا بطاقة فردي السيدات بعد الفوز في النهائي على اللاعبة اللبنانية ماريانا سهاكيان بنتيجة 4-3.وكان المنتخب الوطني قد اختتم معسكره التدريبي الذي أقامه في مدينة السليمانية بإشراف المدير الفني المصري عمرو رضا ومساعده رائد الشريف، حيث تم التركيز على الجوانب الفنية التي تعزز من قدرات اللاعبين في تحقيق النتائج الإيجابية.وتشير القراءات الفنية إلى قدرة اللاعبين زيد أبو يمن وزياد عزيز على تخطي الدور الأول والتقدم نحو الدور الثاني، والذي ينتظر أن يشهد تنافسا كبيرا بين اللاعبين الطامحين بالفوز بالمركز الأول وحجز بطاقة التأهل إلى أولمبياد باريس.