السبت 13 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

لاعبو "الطاولة" يواجهون نجوم مصر وديا في عمان

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المنتخب الوطني للرجال بكرة الطاولة- (من المصدر)
عمان -الغد - اتفق الاتحاد الأردني لكرة الطاولة مع نظيره الاتحاد المصري، على إقامة معسكر تدريبي للمنتخب المصري في عمان، وذلك ضمن البرنامج التدريبي المكثف الذي يخضع إليه لاعبو المنتخب الوطني قبل مشاركتهم الرسمية في التصفيات التأهلية لمنطقة غرب آسيا، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.اضافة اعلان
وينتظر أن يحضر المنتخب المصري بلاعبيه المميزين كافة، والحاصلين على المراكز المتقدمة في التصنيف العالمي التابع للاتحاد الدولي، حيث يتخلل المعسكر إلى جانب التدريبات المشتركة، إجراء سلسلة من اللقاءات الودية التي تجمع بين لاعبي المنتخبين في صالة اليرموك بمدينة الحسين للشباب.
وأعد الاتحاد الأردني برنامجا حافلا للمنتخب الشقيق في زيارته إلى عمان، والذي يأتي ضمن برامج التعاون بين الاتحادين، حيث سبق للعديد من المنتخبات والأندية المصرية أن أقامت المعسكرات التدريبية في عمان، مثلما أقامت المنتخبات الوطنية سلسلة من المعسكرات في القاهرة كان آخرها العام الماضي.
إلى ذلك فرغ الاتحاد الأردني من إعداد البرنامج التدريبي الكامل للمنتخب الوطني، والذي سيشارك في التصفيات الأولمبية (الرجال والسيدات)، والذي يشتمل على إقامة المعسكرات التدريبية، والتي ستبدأ في غضون الأيام المقبلة في الصين، ومشاركة اللاعبين واللاعبات في البطولات الدولية.
وكان الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية، والذي يقوده المصري عمرو رضا، أجرى التصفيات الخاصة باختيار المنتخب الوطني، الذي سيمثل الأردن في التصفيات التأهيلية، والذي سيضم لاعبين ولاعبتين، حيث شارك في التصفيات اللاعبين واللاعبات الحاصلين على المراكز المتقدمة في التصنيف الخاص بالاتحاد الأردني.
وكان اتحاد غرب آسيا، قرر في اجتماعه الأخير الذي عقده في العاصمة القطرية الدوحة إقامة التصفيات التأهلية لمنطقة غرب آسيا في مدينة السليمانية العراقية، وهي التصفيات التي تشرف عليها الاتحادات (الدولي والآسيوي وغرب آسيا)، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
وعلمت "الغد" أن الاتحاد الدولي قرر إقامة التصفيات الأولمبية  للاتحادات المنضوية تحت لوائه خلال شهر آيار (مايو) المقبل، حيث ينتظر أن يعلن اتحاد غرب آسيا وبعد التنسيق مع الاتحاد الآسيوي عن الموعد الجديد للتصفيات الخاصة بمنطقة غرب آسيا.
وتقام التصفيات التأهيلية لمنطقة غرب آسيا كل أربع سنوات، حيث يحق لكل دولة في المنطقة ترشيح لاعبين ولاعبتين، على أن يتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية لاعب ولاعبة. 
ويذكر أن النسخة الأخيرة من تصفيات منطقة غرب آسيا، قد أقيمت في العاصمة عمان خلال شهر شباط (فبراير) من العام 2020، وتأهل عنها اللاعب السعودي علي الخضراوي، واللاعبة السورية هند ظاظا. 
التصفيات المقبلة 2024 تحظى باهتمام كبير من اتحادات منطقة غرب آسيا، والتي تسعى إلى حجز البطاقات المخصصة للتأهل، خصوصا وأن الكثير من اللاعبين مستوياتهم الفنية متقاربة، ويستعدون منذ فترة من خلال المشاركة في البطولات الدولية والعالمية والمعسكرات التدريبية.
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