الخميس 23 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

لاعبو الفيصلي يتدربون في كارشي والنادي يواصل مبادراته الداعمة لغزة

من تدريبات الفيصلي في عمان - (من المصدر)
من تدريبات الفيصلي في عمان - (من المصدر)
 يباشر فريق النادي الفيصلي لكرة القدم، اعتبارا من اليوم، تدريباته في مدينة كارشي الأوزبكية، استعدادا للقاء فريق ناساف الأوزبكي يوم الإثنين المقبل، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا.اضافة اعلان
وينتظر أن يكون الفريق، وصل إلى أوزبكستان اليوم، بعد رحلة بدأت من عمان مرورا بالشارقة الإماراتية، قبل الوصول إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، ومن ثم السفر بالقطار إلى مدينة كارشي.
ووفق البرنامج المعد مسبقا من قبل الجهاز الفني، فإن الفريق سيخضع اليوم لتدريب خفيف، للتخلص من آثار السفر، قبل إجراء تدريب يوم غد، على أن يخوض الفريق بقيادة أحمد هايل، تدريبا نهائيا على ملعب المباراة يوم الأحد المقبل، بحيث يخصص لوضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة الفريق وأسلوب اللعب الذي سينتهجه الفريق في المباراة الصعب.
ويضم وفد فريق الفيصلي إلى أوزبكستان والذي يرأسه عضو مجلس الإدارة الدكتور زياد حجاج، كل من عضو مجلس الإدارة عبدالمحسن المعايطة والجهاز الفني بقيادة أحمد هايل، إلى جانب الجهازين الإداري والطبي، إضافة إلى 23 لاعبا هم: مهدي خليل، نور بني عطية، محمد العمواسي، محمد كلوب، إحسان حداد، أنس بني ياسين، مهند خير الله، حسام أبو الذهب، براء مرعي، سالم العجلاين، ناثان مافيلا، عبيدة السمارنة، خالد زكريا، نزار الرشدان، حاتم الروشدي، يوسف أبو جلبوش، قصي المنصوري، أمين الشناينة، أحمد أبو شعيرة، أدهم الرفاعي، عارف الحاج، رزق بني هاني، رفيق الكامرجي.
ورغم صعوبة المهمة، إلا أن جماهير النادي لديها ثقة بقدرة لاعبيها على تحقيق نتيجة ايجابية، حيث يبحث الفيصلي عن الفوز لمواصلة البحث عن أمل التأهل للدور التالي الحسابات المعقدة، فيما يرى البعض الآخر، أن خسائر الفريق في المباريات الثلاثة الأولى في البطولة، صعبت من مهمة تأهل الفريق، وبالتالي مطالبة اللاعبين بالبحث عن الأداء والنتائج الإيجابية في المباراتين المتبقيتين حتى لو لم يتأهل الفريق.
الفيصلي يمارس 
مسؤوليته في دعم غزة
انطلاقاً من مسؤوليته الإنسانية ودوره في دعم الشعب الفلسطيني، قام النادي الفيصلي بتوزيع مجموعة من الطرود الخيرية على الأشقاء من قطاع غزة الذين يتلقون العلاج في الأردن حالياً.
ويواصل الفيصلي ممارسة دوره في هذا المجال، حيث قام في الفترة الماضية بالعديد من الخطوات والمبادرات، والتي كان آخرها الاطمئنان على لاعبيه السابقين المقيمين في غزة أمثال غسان بلعاي، الذي تهدم بيته جراء القصف، في خطوة كان لها الأثر الطيب عند الأشقاء في فلسطين.

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