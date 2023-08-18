الجمعة 18 آب 2023
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لاعبو المنتخبات الوطنية يتصدرون "شطرنج" الفئات العمرية

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عدد من اللاعبين خلال جولة سابقة من بطولة الشطرنج للفئات العمرية -(أرشيفية)
عمان - تصدر لاعبو المنتخبات الوطنية للشطرنج، الترتيب العام لمنافسات بطولة الفئات العمرية من 6 إلى 20 سنة للذكور والإناث، في الوقت الذي تميزت فيه الوجوه الجديدة على مستوى الجنسين، وباتت على "رادار" المدربين الوطنيين، مع انتهاء الجولة الخامسة من البطولة التي تشهدها قاعة المغفور له الحسين بن طلال بمقر اتحاد الشطرنج.اضافة اعلان
وتواصل السباق النقطي في الجولتين السادسة والسابعة، من المنافسات التي تختتم اليوم السبت، من خلال الجولتين الثامنة والتاسعة وتتويج الفائزين بالمراكز الأولى في جميع الفئات العمرية.
وأكد رئيس اتحاد الشطرنج م. نواف ارشيدات في تصريحاته لـ"الغد"، على قوة المنافسة وارتفاع المستوى العام في مختلف جولات بطولة المملكة للفئات العمرية للجنسين، مشيرا إلى المستوى التصاعدي لبعض العناصر من الذكور والإناث، والتي يوليها اتحاد اللعبة الدعم الكبير وفق خطة ممهنجة طويلة الأمد، لامتداد أجيال الشطرنج القادرة على مواصلة الانجازات الوطنية، مبينا أن الجولات زخرت بالعديد من المواهب الواعدة من الذكور والإناث، والتي وضعت تحت عدسة رصد المدربين الوطنيين، لصقل إمكاناتها وتطويرها لرفد المنتخبات الوطنية بالعناصر المميزة للاستحقاقات المقبلة.
وفيما يلي ترتيب جميع الفئات مع انتهاء الجولة الخامسة.
الذكور
- فئة تحت 6 سنوات: يتصدر الفئة علي سعادة برصيد 5 نقاط، ويحتل المركز الثاني وهاب المقابلة برصيد 4.5 نقطة، والثالث قاسم الغواسنة برصيد 3.5 نقطة.
- فئة تحت 8 سنوات: يتصدر الفئة عبدالله خويرة برصيد 5 نقاط، ويحتل المركز الثاني ريان عبدالرازق ويحيى عوض الله برصيد 4 نقاط لكل منهما.
- فئة تحت 10 سنوات: يتصدر الفئة البشر ربابعة برصيد 4.5 نقطة، ويحتل المركز الثاني محمد سعادة وشهم عجيلات وورد الزيدين برصيد 4 نقاط لكل منهم.
- فئة تحت 12 سنة: يتصدر الفئة خالد صيام برصيد 5 نقاط، وسحل في المركز الثاني رامز الزريقات برصيد 4.5 نقطة، والثالث عمرو أبو سمرة وسنان ريان برصيد 4 نقاط لكل منهما. 
- فئة تحت 14 سنة: يتصدر الفئة أمجد اليبرودي برصيد 4.5 نقطة، ويتشارك بالمركز الثاني كل من كرم بكر، زيد خليفة، محمد الهدبان وحسن أحمد برصيد 4 نقاط لكل منهم.
- فئة تحت 16 سنة: يتصدر الفئة أنس خويرة برصيد 5 نقاط، ويحتل المركز الثاني مالك الحاج، عبدالرحمن الحديدي، أحمد ربابعة وحمزة بسطامي برصيد 4 نقاط لكل منهم.
- فئة 18 سنة: يتصدر الفئة كل من راكان دسة وعز الدين المقابلة برصيد 4.5 نقطة لكل منهما، ويحتل المركز الثاني عبدالله النحلة وأحمد الغرايبة برصيد 4 نقاط لكل منهما.
- فئة تحت 20 سنة: يتصدر الفئة سيف مالك وعلي القيسي برصيد 4.5 نقطة لكل منهما، ويحتل المركز الثاني كل من جلال أبوعيشة، باسل داوود، وخالد الصقور برصيد 3 نقاط لكل منهم.
الإناث
- فئة تحت 6 سنوات: تتصدر الفئة سارة الخوالدة برصيد 5 نقاط، وتحتل المركز الثاني طيب اليبرودي وعايشة الشعيبي برصيد 2.5 نقطة لكل منهما.
- فئة تحت 8 سنوات: تتصدر الفئة رهف أحمد برصيد 6 نقاط، وتحتل المركز الثاني ماسة وشاح برصيد 4.5 نقطة، والثالثة فرح صيام برصيد 3.5 نقطة.
- فئة تحت 10 سنوات: تتصدر الفئة تاليا هلال وسرح عودة برصيد 3.5 نقطة لكل منهما، وتأتي سيرينا إيراني في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، والثالثة مايا عبدالرزاق برصيد 2.5 نقطة.
- فئة تحت 12 سنة: تتصدر الفئة كل من جيداء هلال، لمار بكر وتالين خوري برصيد 4 نقاط لكل منهم، وتحتل المركز الثاني زين أحمد برصيد نقطتين.
- فئة تحت 14 سنة: تتصدر الفئة كل من ريفانا هلال وجود أحمد برصيد 5 نقاط لكل منهما، وتحل مريم ذيب ثانية برصيد 4 نقاط.
- فئة تحت 16 سنة: تتصدر الفئة ربى القضاة برصيد 4 نقاط، وتحتل المركز الثاني كل من منى الكلوب وهالة موسى وسرح الكيلاني برصيد 3 نقاط لكل منهم.
- فئة تحت 18 سنة: تتصدر الفئة سيرينا عرفات برصيدد 5 نقاط، وتحتل المركز الثاني عايشة البس برصيد 4 نقاط.
- فئة تحت 20 سنة: تتصدر هذه الفئة مايا إيراني برصيد 6 نقاط، وتحتل المركز الثاني مها المحمد برصيد 5 نقاط.
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