الأربعاء 13 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

لاعبو برشلونة ممنوعون من "الاستحمام" بعد المباريات بقرار حكومي

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برشلونة
أعلنت ولاية كاتالونيا في إسبانيا أنها ستنتقل اعتبارًا من الأسبوع المقبل إلى مرحلة "ما قبل الطوارئ" فيما يتعلق بالمياه المتوفرة في الخزانات للتخفيف من آثار الجفاف، ما سيؤثر بشكل مباشر على لاعبي الفريق الأول لبرشلونة.اضافة اعلان

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن إحدى الإجراءات المخطط لها في شهر يناير هو حظر استخدام مياه الاغتسال والاستحمام في الصالات الرياضية والمراكز الرياضية.

ولن يكون هناك أي استثناءات لهذا القرار الذي سيمنع تشافي وفريقه من الاستحمام عقب المباريات التي يخوضونها على ملعبهم "مونتجويك".

وقال ديفيد ماسكورت وزير التغير المناخي والأغذية في مقابلة مع "كادينا سير" عما إذا كان سيتعين على لاعبي برشلونة الاستحمام في منازلهم عقب مبارياتهم البيتية: إذا أردتم أن نستمر في ري الحقول، فعليهم فعل ذلك أو التعويض بأكثر مما يستهلكونه من المياه.

بالتالي، يجب على إدارة برشلونة تعويض استهلاك المياه في الحمامات بملاعب المباريات والتدريبات وإلا فسوف يستحم اللاعبون في منازلهم امتثالا لإجراءات الحكومة العامة.
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