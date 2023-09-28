الخميس 28 أيلول 2023
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لاعبو سحاب يرفضون التدريب والمدرب يغيب

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لاعبو سحاب يرفضون التدريب
عمان-الغد رفض لاعبو فريق سحاب لكرة القدم المشاركة في التدريب الذي كان مقررا اليوم في مدينة سحاب وذلك احتجاجا على عدم تسلم المستحقات منذ أشهر إلى جانب غياب المدير الفني احمد عبدالقادر.اضافة اعلان

وغاب عبدالقادر عن تدريب اليوم بسبب عدم مقدرة النادي على تسجيله واعتمادها  رسميا في اتحاد كرة القدم لأسباب تتعلق بالتعليمات والتفاصيل المالية.

اللاعبون، في ظل هذه الأوضاع حضروا إلى الملعب ولكنهم رفضوا خوض الوجبة التدريبية احتجاجا على اوضاع النادي. 

إدارة النادي لم يعجبها ما فعله اللاعبون ما دفعها للتلويح باتخاذ العقوبات بحق اللاعبين وهو ما اثار خفيظة نجوم الفريق الذين استغربوا هذا التلويح مطالبين الإدارة بالقيام بواجباتها تجاه الفريق خاصة فيما يتعلق بتوفير الرواتب الشهرية قبل التلويح بايقاع العقوبات. 
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