لاعبو شباب الحسين يستعدون لمعسكر مصر.. وتأجيل "شاطئية" غرب آسيا

مصطفى بالو

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نطل على القراء الأعزاء، من نافذة أخبار الطائرة المحلية، عبر مجموعة من الأخبار تتناول أركان اللعبة، وتسلط الضوء على هموم الأندية وطموحاتها في المنافسات المحلية والإقليمية والعربية، ونقف عند الإنجازات الوطنية بنظرة شمولية تتصف بالمصداقية والموضوعية.لجنة العربي في عمان 23 الحاليتلقى اتحاد الكرة الطائرة، تأكيدا من الاتحاد العربي، بوصول لجنة الكشف عن الصالات التنافسية والتدريبية وفنادق إقامة الوفود، في 23 من كانون الأول (ديسمبر) الحالي، مع بدء العد التنازلي لاستضافة بطولة الأندية العربية التي تجري في عمان خلال الفترة 17-27 شباط (فبراير) المقبل.ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة اجتماعا مطولا، يناقش فيه آخر المستجدات بالنسبة للصالات الرياضية التي تستضيف المباريات الرسمية والتدريبات، وتدور الحلول حول إقامة المباريات الرسمية، إما في صالتي قصر الرياضية وصالة الأمير فيصل بالقويسمة، أو صالة قصر الرياضة وصالة الحسن بإربد، وهو الأمر الذي سيحدد خلال الاجتماع.تأجيل "شاطئية" غرب آسياكشف نائب رئيس اتحاد غرب آسيا للكرة الطائرة جهاد قطيشات، عن قرار بتأجيل بطولة غرب آسيا المقرر إقامتها في قطر خلال شهر كانون الثاني (يناير) المقبل، مرجحا إقامتها نهاية شباط (فبراير) المقبل، أو بداية آذار (مارس) المقبل، قبيل استضافة قطر لبطولة العالم، السبب وفقا للدراسة العميقة التي أجرتها "فنية" الاتحاد الإقليمي مقارنة مع النسخة الماضية، ولا سيما بما يخص الأحوال الجوية، مشيرا إلى أن المنتخب الوطني للرجال والسيدات يواصل الاستعدادات المكثفة ويتطلع إلى المنافسة على المراكز الأولى في المنافسات الإقليمية.شباب الحسين يعسكر في مصركشف عضو مجلس إدارة نادي شباب الحسين مدير نشاط الكرة الطائرة صالح السيد أحمد، التوجه لإقامة معسكر تدريبي لفريق الكرة الطائرة الأول، استعدادا لمنافسات بطولة الأندية العربية في عمان، وخوض غمار منافسات بطولة أندية غرب آسيا في عُمان خلال آذار(مارس) المقبل، والدفاع عن ألقابه المحلية في استحقاقات الموسم 2024، مشيرا إلى أن الترتيبات تجري لإجراء المعسكر قبل انطلاق المنافسات العربية بـ10 أيام.وحول موعد انطلاق تدريبات فريق شباب الحسين الاستعدادية، أجاب صالح: "سيباشر الفريق التدريبات في 15 كانون الأول (ديسمبر) الحالي، بقيادة المدير الفني رائد العسود، ومساعده حسن حسونة".وعن آخر المستجدات لتعزيز صفوف الفريق باللاعبين المحترفين، رد صالح: "أنجزنا الاتفاق مع اللاعب الغاني إبراهيم عبدالحميد للالتحاق بتدريبات الفريق، منطلقين من القيمة الفنية لعبد الحميد من خلال مشاركته الفريق الحضور اللافت في بطولة غرب آسيا الأولى للأندية في عمان، وخطف ثلاثية ألقاب الموسم الماضي، في الوقت الذي نجري فيه المفاوضات مع صربيا وإيرانيا، وسنحسم صفقة إحداهما خلال الأيام القليلة المقبلة".عيرا يوقع مع 4 لاعبينوقع اللاعبون يعقوب القهوجي، محمد دقماق، عبادة فخري وخالد هلال، على كشوفات فريق عيرا، استعدادا للمرحلة المقبلة من المنافسات.وأكد نائب رئيس نادي عيرا المحامي باسم العوامرة، أن هذه التعزيزات تأتي بهدف المنافسة في البطولتين العربية في عمان، وغرب آسيا في عُمان، والنظر إلى ألقاب البطولات المحلية في الموسم المقبل.وتابع: "نمضي وفق ترشيحات المدير الفني للفريق إياد توفيق، باحثين عن مواصلة الزحف نحو الألقاب المحلية، والظهور المشرف عربيا وإقليميا، ونطمح إلى إنجاز ملف المحترفين سريعا، حيث قطعنا شوطا كبيرا نحو إتمام صفقة المحترفين الليبي والبرازيلي، لضمان التحاقهما برفقة المحليين وأبناء النادي بتدريبات الفريق، والتي ستنطلق في 20 من الشهر الحالي".وكشف العوامرة، أن إدارة نادي عيرا أنجزت ما نسبته 70 % من أعمال بناء الصالة الرياضية متعددة الأغراض، مبينا أنه تم تجهيز أروقتها وساحاتها وأرضيتها وتركيب أعمدة "الهنجر" ولم يبق سوى السقف، إلى جانب بعض التشطيبات، مشيرا إلى دعم اللامركزية لإنجاز الصالة الرياضية بكلفة 800 ألف دينار".وزاد العوامرة: "ووسعنا أيضا مساحة ملعب الكرة الشاطئية، وزودنا عدد مدرجاته، وسيصبح خلال فترة وجيزة معتمدا لاستقبال المنافسات المحلية، والجامعية وخدمة الرياضة والمجتمع المحلي، ليضاف أيضا إلى ما تم إنجازه في وقت سابق من بنية تحتية للنادي، وملاعب لخماسي الكرة، والصالة البدنية -الجيم-، ونطمح إلى استكمال "المشروع الحلم" بإنجاز المطعم والمسبح وأروقة تحتضن معسكرا لفريق النادي وفرق رياضية ومنتخبات وطنية".