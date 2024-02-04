لاعبو قطر ينجزون المهمة أمام أوزبكستان.. وكاتانيتش فخور بلاعبيه رغم الخسارة

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مدن - أكد ماركيز لوبيز مدرب منتخب قطر أن لاعبي الفريق كانوا على الموعد بعدما نجحوا في التأهل إلى الدور نصف النهائي، عقب فوزهم على أوزبكستان بفارق ركلات الترجيح 3-2 بعد تعادل الفريقين 1-1 أول من أمس السبت على ستاد البيت في الخور، ضمن ربع نهائي كأس آسيا 2023 لكرة القدم.في الوقت الأصلي تقدم منتخب قطر عبر هدف حارس أوزبكستان اوتكير يوسوبوف (27 بالخطأ في مرماه)، قبل أن تدرك أوزبكستان التعادل في الشوط الثاني عن طريق أوديلجون حمروبيكوف (59).واستمر التعادل في الوقت الإضافي، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لمنتخب قطر الذي سجل ثلاثة أهداف من خمس محاولات، في حين سجل المنتخب الأوزبكي هدفين وسط تألق الحارس برشم الذي تصدى لثلاث ركلات.ويتقابل المنتخب القطري في الدور قبل النهائي بعد غد الأربعاء، مع منتخب إيران الذي تغلب على اليابان 2-1 أول من أمس على ستاد المدينة التعليمية في الريان.وقال لوبيز في المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة: "كانت مباراة صعبة لنا أمام منتخب قوي للغاية ومنظم، لكن لاعبينا كانوا على الموعد ونجحوا في التغلب على المصاعب التي واجهتهم في اللقاء، أنا سعيد بما حدث أتمنى أن نكون بذات الصورة في المباريات المقبلة".وشدد بالقول: "أتقدم بالشكر الجزيل للجماهير القطرية التي وقفت خلف الفريق من بداية المشوار في البطولة، لقد ساهم حضورهم في تحفيز اللاعبين على تقديم مستويات مرموقة، نتطلع إلى استمرار هذا الدعم في المباراة المقبلة".وكشف: "رصدنا منتخب أوزبكستان خلال الأيام الماضية ووقفنا على نقاط القوة التي لديهم، حيث يمتلك الفريق بعض العناصر المميزة، ونجحنا في تحييدهم إلى حد كبير، وكنا من يبادر في التقدم إلى الأمام".وأضاف: "في الشوط الأول قدمنا مستوى جيد للغاية من حيث الاستحواذ على الكرة وصناعة الفرص ونجحنا في التسجيل، لكن المردود تراجع في الشوط الثاني ما جعلنا نستقبل هدف التعادل والمرور بلحظات عصيبة، بالإضافة إلى تفاصيل عديدة شهدتها المواجهة".وتابع: "حققنا الفوز في نهاية المطاف، والآن علينا التعافي بسرعة من أجل الاستعداد إلى مباراة الدور نصف النهائي. تنتظرنا مواجهة صعبة جداً أمام إيران، وهو منتخب قوي ويلعب كرة قدم بطريقة قوية وصعبة، وسنحاول الظهور مرة أخرى بصورة جيدة وعبور تلك المحطة".وكان منتخب قطر تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط كاملة من ثلاث مباريات، مقابل 4 نقاط لطاجيكستان، ونقطتين للصين، ونقطة للبنان.واستهل الفريق مشوار المنافسة بتحقيق الفوز على لبنان 3-0، ثم فاز على طاجيكستان 1-0، وتغلب بعد ذلك على الصين 1-0، وفاز في دور الـ16 على فلسطين 2-1.في المقابل حصل منتخب أوزبكستان على المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق نقطتين خلف أستراليا المتصدرة، مقابل 4 نقاط لسورةا، ولا شيء للهند.واستهل الفريق مشوار المنافسة بالتعادل مع سورية 0-0، ثم فاز على الهند 3-0، قبل أن يتعادل بالجولة الثالثة مع أستراليا 1-1، وفاز في دور الـ16 على تايلاند 2-1.وتأهل منتخب قطر إلى نصف نهائي كأس آسيا للمرة الثانية في تاريخه بعدما كانت المرة الأولى العام 2019، في حين كان فشل في الوصول لهذا الدور في أول 9 مشاركات سابقة بالبطولة.وللمرة الأولى خاض المنتخب القطري أوقاتاً إضافية وركلات ترجيح بكأس آسيا، في المقابل كانت هذه المرة الثالثة التي يخوض فيها منتخب أوزبكستان ركلات الترجيح بالبطولة، لكنه خسر في جميعها (3-4 ضد البحرين في نسخة 2004، و2-4 ضد أستراليا في نسخة 2019).ونفذ منتخب قطر 39 محاولة لقطع الكرات ضد أوزبكستان في هذه المباراة، وهي أعلى حصيلة له في مباراة بكأس آسيا منذ تواجد هذه البيانات في 2007، ونجح في قطع الكرات في 26 مرة، وهي ثاني أعلى حصيلة له خلال هذه الفترة بعد 28 محاولة ناجحة ضد ايران في نسخة 2015.ولمس القطري المهدي علي الكرة 118 مرة ضد أوزبكستان في هذه المباراة، وهي أعلى حصيلة للاعب قطري في مباراة بكأس آسيا منذ تواجد هذه البيانات في 2007، وكانت حصيلة تمريراته 100 تمريرة، وهي كذلك الأعلى للاعب قطري في البطولة خلال ذات الفترة.وخاض الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف 45 مواجهة فردية على الكرة ضد قطر في هذه المباراة، وهي الحصيلة الأعلى للاعب في كأس آسيا 2023، كما كانت حصيلة زميله عباسبيك فايزوللاييف أيضاً (37) هي ثاني أعلى حصيلة في النسخة الحالية من البطولة.وأعرب ستريشكو ماتانيتش مدرب منتخب أوزبكستان عن رضاه من أداء الفريق رقم الخسارة.وقال كاتانيتش في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "نشعر بخيبة أمل كبيرة جراء هذا الوداع المحزن، لقد قدمنا ما لدينا في هذه المباراة لكننا خسرنا بركلات الترجيح التي تحسم في تفاصيل دقيقة للغاية وقد نجح المنتخب القطري في الفوز ونحن سنعود إلى ديارنا ولكن ربما بالكثير من الفخر".وأضاف: قاتل اللاعبون طوال 120 دقيقة، لكننا لم نتمكن من استغلال الفرص في الكثير من اللقطات، وكان يجب علينا ألا نصل إلى مرحلة ركلات الترجيح لكن هذا هو حال كرة القدم، حيث لا بد من فائز في نهاية الأمر، ولم نكن نحن الطرف الذي حظي بذلك".وأوضح: "كانت مباراة صعبة من الناحية البدنية أيضا، وهو ما ساهم في التأثير الذهني على اللاعبين، وبالتالي عدم التركيز في تنفيذ ركلات الترجيح".وتابع: "علينا تقبل الواقع الآن وتجاوز هذه المرحلة حيث نتطلع بآمال أخرى إلى المستقبل باستخلاص الدروس والعبر من هذه المشاركة، أنا راض عن أداء الفريق في البطولة، رغم أن طموحاتنا كانت الوصل إلى ما هو أبعد من هذه المرحلة".وأكمل: "مررنا بظروف صعبة بعض الشيء، نتيجة افتقاد بعض العناصر المهمة في التشكيلة، ونـأمل أن نستعيدهم والوصول إلى جاهزية تامة لتصفيات كأس العالم".على صعيد آخر، الريان - اعتبر أمير قالينوي مدرب منتخب إيران أن الفوز على اليابان سيشكل منعرجاً في كرة القدم الإيرانية، وذلك بعد تفوق فريقه أول من أمس.وتقدم المنتخب الياباني عبر هدف هيديماسا موريتا في الدقيقة 28، قبل أن ترد إيران بتسجيل هدفين في الشوط الثاني عن طريق محمد محبي (55) وعلي رضا جاهانباخش (90+6 من ضربة جزاء).وقال قالينوي بعد المباراة: "المنتخبين قدما أداء عاليا طيلة مجريات اللقاء، وهذا يعكس صورة مميزة عن كرة القدم الآسيوية.وأضاف: "بالنسبة لنا قدمنا كل شيء من أجل الشعب الإيراني، وأعتقد أن هذه النتيجة ستمثل منعرجا في كرة القدم الإيرانية، وحان الوقت لمساندة ودعم كرة القدم الإيرانية على كافة المستويات".وأوضح: "منتخب اليابان فريق عريق ويضم في صفوفه العديد من اللاعبين المميزين الذين يلعبون في أفضل الدوريات الأوروبية، لكننا نجحنا في الضغط على منافسنا وإيقاف خطورته، وتمكنا من العودة في النتيجة وتحقيق فوز ثمين وحسم التأهل للدور نصف النهائي".وأردف بالقول: "يجب على الجميع من جماهير وإعلاميين أن يثقوا بقدرات اللاعب الإيراني ودعمه، فنحن نملك لاعبين هم من الأفضل في قارة آسيا. بالنسبة لي لا يهم من سنقابل في الدور نصف النهائي". -(وكالات)