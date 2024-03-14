لاعبو منتخب الكراتيه يبدأون منافسات الدوري العالمي اليوم

ويشارك في البطولة قرابة 376 رياضيا من 60 دولة، (32 لاعبا كحد أقصى في كل فئة)، وتقام على نظام جولة روبن في عمليات الإقصاء وتتبع مباريات الدور ربع النهائي ونصف النهائي ومباريات الميداليات نظام خروج المغلوب.
وأقيمت في ساعة متأخرة من يوم أمس عملية القرعة، بحضور مندوبي الدول المشاركة في البطولة، كما عقد اجتماع للمدربين والحكام.
ويمثل المنتخب في نزالات اليوم كل من: حسن المصاروة (وزن تحت 75 كغم)، عبد الله حماد (وزن تحت 60 كغم)، محمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم)، الفائز في جائزة "الفائزون الكبار" 2023، وسيخوص صاحب برونزية الدوري العالمي في باريس عفيف غيث نزالات (وزن تحت 67 كغم) يوم غد. ويسعى لاعبو المنتخب الوطني إلى تحقيق نتائج مميزة في الدوري العالمي، والظفر بميداليات ملونة تمكنهم من التقدم في التصنيف الدولي.
كما وتؤهل جولات الدوري العالمي، إلى بطولة العالم التي ستقام في مصر، وتتيح الفرصة أمام اللاعبين الحاصلين على المركز الأول والأعلى تصنيفا في كل فئة فردية، للفوز بجائزة "الفائزون الكبار".