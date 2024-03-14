الخميس 14 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

لاعبو منتخب الكراتيه يبدأون منافسات الدوري العالمي اليوم

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المنتخب الوطني للكراتيه - (من المصدر)
عمان- الغد- يبدأ المنتخب الوطني للكراتيه اليوم، منافسات الجولة الثانية من الدوري العالمي التي تقام في المجمع الرياضي ‏بفندق منتجع دايما بيز بمدينة أنطاليا التركية، وتستمر حتى يوم الأحد المقبل. اضافة اعلان
ويشارك في البطولة قرابة 376 رياضيا من 60 دولة، (32 لاعبا كحد أقصى في كل ‏فئة)، وتقام على نظام جولة روبن في عمليات ‏الإقصاء وتتبع مباريات الدور ربع النهائي ونصف ‏النهائي ومباريات الميداليات نظام ‏خروج المغلوب. 
وأقيمت في ساعة متأخرة من يوم أمس عملية القرعة، بحضور مندوبي الدول المشاركة في البطولة، كما عقد اجتماع للمدربين والحكام.
ويمثل المنتخب في نزالات اليوم  كل من: ‏حسن المصاروة ‏‏(وزن تحت 75 كغم)، عبد الله حماد (وزن تحت 60 كغم)، محمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم)، الفائز في جائزة ‏‏"الفائزون الكبار" ‏‏2023، وسيخوص صاحب برونزية الدوري العالمي في باريس عفيف ‏‏غيث نزالات ‏‏(وزن تحت 67 كغم) يوم غد.   ويسعى لاعبو المنتخب الوطني إلى تحقيق نتائج مميزة في الدوري العالمي، والظفر بميداليات ملونة تمكنهم من التقدم في التصنيف ‏الدولي.
كما وتؤهل جولات الدوري العالمي، إلى بطولة العالم التي ستقام في مصر، وتتيح الفرصة أمام اللاعبين الحاصلين على المركز الأول والأعلى تصنيفا في كل فئة فردية، للفوز بجائزة "الفائزون الكبار".
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