 
الثلاثاء 02 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

لاعب الامن العام لرفع الاثقال "الفرارجة" يتوج بفضية كأس العالم للماسترز

WhatsApp Image 2024-07-02 at 3.46.15 PM (1)
لاعب فريق الأمن العام لرفع الاثقال صهيب الفرارجة
توج لاعب فريق الأمن العام لرفع الاثقال صهيب الفرارجة بفضية وزن تحت (98) كغم في بطولة كاس العالم للماسترز والتى أقيمت في مدينة جولد كوست الاسترالية .اضافة اعلان

وشهدت البطولة مشاركة (420) لاعب يمثلون (21) دولة من أبرزها  (اليابان ، الهند، نيوزيلاندا، أيرلندا، المجر، فيجي، اليونان، منغوليا، لبنان، الولايات المتحدة الأمريكية، هونغ كونغ، الصين، بلجيكا، والبلد المضيف أستراليا).

وتمكن الفرارجة من الحصول على المركز الثاني بعدما حقق مجموع عام وقدره (264) كغم ، (118) كغم في فعالية الخطف، و(146) كغم في فعالية النتر. 

ومن الجدير بالذكر ان الفرارجة صاحب انجازات محلية ودولية عديدة ومن ابرزها "ذهبية بطولة اليابان الدولية للماسترز، ذهبية بطولة ألبانيا الدولية، فضية بطولة الاندية العربية، وفضية بطولة الاندية الاسيوية".
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
GRavJQNWMAA2-QH

يورو 2024.. فرنسا تقصي بلجيكا وتتأهل إلى ربع النهائي

منذ19 ساعة
المنتخب الوطني لكرة القدم- ( من المصدر)

سلامي يجمع إيجابيات سلفه عموتة.. ويواجه تحديات متنوعة مع "النشامى"

منذ20 ساعة
صراع على الكرة بين لاعب الفيصلي خالد زكريا ولاعب الحسين إربد مجدي عطار في لقاء ببطولة الدوري - (من المصدر)

"المحترفين" تطلب تأخير الموسم وترفض تقليص عددها

منذ20 ساعة
حارس المرمى يزيد أبو ليلى - (أرشيفية)

أبو ليلى: سلامي يتشابه مع عموتة.. وأدرس 7 عروض بعد انتهاء تجربة الجبلين

منذ20 ساعة
السائق هشام امير النجار على متن سيارة ايفو 9 خلال مشاركته في السباق -(من المصدر)

السائقون الشباب ينقلون الأردن إلى مرحلة جديدة في عالم الرياضة الميكانيكية

منذ20 ساعة
184749

صلاح يرفض "التهديدات" ويؤزم موقف ليفربول

منذ20 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

سردية الرفاعي في هذا التوقيت

ماهر أبو طير |اليوم

الاحتلال.. التطرف سيد الموقف

محمود خطاطبة |اليوم

الذكاء الاصطناعي الإسرائيلي ودوره الفتاك في غزة

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

أين نشرة وزارة المالية؟

سلامة الدرعاوي |اليوم

الانتخابات التشريعية في المملكة المتحدة

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

طوفان ترامب القادم

د.منذر الحوارات |اليوم

عقلنة الحوار العام مصلحة عليا

تمارا خزوز |اليوم
ترجمات
جنود إسرائيليون يتجادلون مع رجل فلسطيني بعد هجوم شنه مستوطنون في قرية بورين، جنوب نابلس - (المصدر)

المستوطنون ينفذون فعليا خطة سموتريتش لضم الضفة الغربية

ترجمات | منذ20 ساعة
مع ازدياد الحصول على الأخبار من وسائل التواصل الاجتماعي يرتفع خطر انتشار الأخبار الكاذبة بصورة مقلقة - (المصدر)

الأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي أزمة يتم تجاهلها

ترجمات | منذ20 ساعة
رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

نحن إسرائيليون ندعو الكونغرس إلى عدم دعوة نتنياهو

ترجمات | منذ20 ساعة
‏آليات عسكرية إسرائيلية تستعد لشن عملية برية في غزة، تشرين الاول (أكتوبر) 2023 – (أرشيفية)

لماذا ليست لدى نتنياهو خطة لـ"اليوم التالي" في غزة‏؟

ترجمات |30 حزيران 2024
الأستاذ والمؤرخ اليهودي آفي شلايم - (أرشيفية)

البكاء على بابل.. حوار مع آفي شلايم

ترجمات |29 حزيران 2024
ترامب

كيف سيبدو النظام الدولي إذا تحقق نهج "أميركا أولا"؟

ترجمات |28 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
قصة أردنية

قصة أردنية

رحم الله شهداء الوطن والعطاء.. 25 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

الكندشن 30 حزيران 2024

حمزة حجاج - الكندشن

الدايت 29 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- الدايت

قاعد 28 حزيران 2024

14 copy

الديمقراطية 27 حزيران 2024

5dd9fd5b-0e97-4afe-a0f5-8fbe8c42990d copy
 