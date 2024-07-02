لاعب الامن العام لرفع الاثقال "الفرارجة" يتوج بفضية كأس العالم للماسترز

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وشهدت البطولة مشاركة (420) لاعب يمثلون (21) دولة من أبرزها (اليابان ، الهند، نيوزيلاندا، أيرلندا، المجر، فيجي، اليونان، منغوليا، لبنان، الولايات المتحدة الأمريكية، هونغ كونغ، الصين، بلجيكا، والبلد المضيف أستراليا).وتمكن الفرارجة من الحصول على المركز الثاني بعدما حقق مجموع عام وقدره (264) كغم ، (118) كغم في فعالية الخطف، و(146) كغم في فعالية النتر.ومن الجدير بالذكر ان الفرارجة صاحب انجازات محلية ودولية عديدة ومن ابرزها "ذهبية بطولة اليابان الدولية للماسترز، ذهبية بطولة ألبانيا الدولية، فضية بطولة الاندية العربية، وفضية بطولة الاندية الاسيوية".