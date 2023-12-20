الأربعاء 20 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

لاعب ليفربول: صلاح "سيصدم" الجماهير بنهاية الموسم

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النجم المصري محمد صلاح

يعتقد داني ميرفي لاعب ليفربول السابق أن النجم المصري محمد صلاح سيغادر أسوار النادي الصيف المقبل بمجرد تحقيق النادي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الحالي.

وارتبط صلاح الصيف الماضي بالانتقال إلى الدوري السعودي قبل أن يستمر في النادي الأحمر بنهاية المطاف، إذ يعتبر الآن هداف الفريق واللاعب الأكثر أهمية بعد موسم ماضٍ مخيب فشل فيه ليفربول بالوصول إلى دوري أبطال أوروبا.

وقال ميرفي في حديث مع ريو فيرديناند لاعب مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق عبر قناة الأخير على "يوتيوب": أعتقد أن صلاح سيغادر ليفربول بعد الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي نهاية الموسم الحالي.

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وقاد صلاح ليفربول إلى الفوز ببطولة الدوري موسم 2019-2020 للمرة الأولى منذ 30 عاماً، بينما يحتل الفريق المركز الثاني برصيد 38 وبفارق نقطة عن المتصدر أرسنال قبل جولة من نهاية مرحلة الذهاب.

وأتبع ميرفي الذي دافع عن ألوان النادي الأحمر بين عامي 1997 و2004 وفاز معه بخمس بطولات: صلاح لم يرحل الصيف الماضي لأنه مقتنع بأن الموسم الحالي سيحقق خلاله ليفربول النجاحات، ولهذا بقي.

ويلعب صلاح مع ليفربول منذ 2017 وأصبح خامس هدافي الفريق عبر التاريخ. 

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