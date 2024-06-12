 
الأربعاء 12 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

لاعب ليفربول ينصح صلاح: الحق برونالدو إلى السعودية

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رونالدو انتقل إلى النصر السعودي مطلع العام الماضي
نصح الإسباني خوسيه إنريكي لاعب ليفربول السابق، محمد صلاح بترك الفريق واللحاق بكريستيانو رونالدو في دوري روشن السعودي، مشيراً إلى أن النجم المصري سيكون واحداً من أهم النجوم الناشطين في المسابقة.اضافة اعلان

ويرتبط صلاح بعقد مع ليفربول ينتهي صيف 2025، وكان قريباً من الانتقال إلى أحد أندية دوري روشن السعودي الموسم الماضي لكنه بقي في صفوف الفريق في نهاية الأمر.

وقال خوسيه إنريكي لاعب ليفربول بين 2011-2016 لصحيفة "غروسفينور سبورت" يوم الأربعاء: أعتقد أن صلاح منفتح على فكرة مغادرة ليفربول حالياً، وإن أراد نصيحتي فعليه الانتقال إلى الدوري السعودي حيث ينشط كثير من النجوم هناك يتقدمهم كريستيانو رونالدو.

وانتقل كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي في يناير 2023، وفي صيف العام الماضي تعاقدت الأندية السعودية مع عدد كبير من النجوم مثل نيمار نجم باريس سان جيرمان كاليدو كوليبالي لاعب تشيلسي ويانيك كاراسكو لاعب أتلتيكو مدريد وألكسندر ميتروفيتش هداف فولهام ومارسيلو بروزوفيتش قائد إنتر ميلان الإيطالي بالإضافة إلى زملاء صلاح السابقين في ليفربول روبرتو فيرمينو، فابينيو، ساديو ماني وجورجينيو فينالدوم.

وأضاف إنريكي: صلاح ما زال مكينة أهداف لا تتوقف، وأعتقد أن الانتقال إلى السعودية إلى جانب رونالدو وبقية النجوم سيكون أمراً جيداً بالنسبة له، وكذلك بالنسبة إلى ليفربول الذي سيحصل على مبلغ مالي مجزٍ مقابل التخلي عن أبرز لاعبيه، وقد يساعده كذلك في عملية البناء التي يستهدفها تحت قيادة مدربه الجديد أرني سلوت.

وأردف الظهير الإسباني: أعلم أن جماهير ليفربول لا يعجبها كلامي نظراً لحبها الكبير للنجم المصري، لكن في بعض الأحيان علينا أن نتخذ القرارات التي نراها مناسبة.

وختم النجم الذي ارتدى قميص نيوكاسل في إنجلترا كذلك: نعلم عندما يتم تقديم عرض ما للاعب، فإن الاتفاق على الشروط الشخصية قد تم، وفي قصة صلاح أعتقد أنه منفتح تماماً على فكرة الرحيل.
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