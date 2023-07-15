لا أعذار لفرق المحترفين بـ"الدوري" بعد تجربة الدرع

يحيى قطيشات

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عمان- ينفض يوم غد الاثنين " مولد" بطولة درع الاتحاد لكرة القدم" المئوية" بنسختها الاستثنائية، والتي أقيمت بنظام الدوري من مرحلة واحدة، حيث خاض كل ناد 11 مباراة خلال البطولة، واقيمت جميع اللقاءات على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، وتوج فريق الفيصلي بلقبها من دون أي خسارة بعد 10 انتصارات وتعادلا واحدا.ويبقى السؤال الأهم.. هل استفادت الأندية من هذا البطولة؟ وهل استخلصت الأجهزة الفنية الدروس والعبر من مباريات البطولة ؟ وهي في طريقها للمشاركة بدوري المحترفين الذي ينطلق يوم الثالث من شهر آب (أغسطس) المقبل، حيث لا يمكن لجماهير الفرق وخصوصا فرق المقدمة اعتبار المباريات في الأسابيع الأولى من الدوري تحضيرية للفرق، بعدما وقفت الأجهزة الفنية خلال الـ11 مباراة على كافة النقاط الإيجابية والسلبية، ويفترض أن تكون قد وقفت عليها وعملت على تصويب الأخطاء وتحسين المنظومتين الدفاعية والهجومية، قبل الدخول في الاستحقاق المحلي الأهم.ويبدو أن معظم الفرق قد استقرت على التشكيلة التي يمكن أن تعتمد عليها في منافسات دوري المحترفين، وعملت خلال الفترة الماضية على استقطاب اللاعبين الذين يخدمونها في عدد من المراكز.ولا يختلف إثنان على أن هناك مجموعة من اللاعبين الذين لفتوا الأنظار خلال تلك البطولة، وخاصة اللاعبين صغار السن، وبالتالي فإن أنديتنا يمكن لها أن تستفيد من خدمات بعض هؤلاء اللاعبين خلال الفترة المقبلة، من باب التوفير على الإدارات ماليا، والتقليل من الاعتماد على اللاعب المحترف، الذي لا يضيف خدمة فنية للفريق كما حصل في السنوات الماضية، فيما لم يظهر مجموعة من اللاعبين ومنهم أصحاب الخبرة بالمستويات الفنية المطلوبة، والتي ترضي الجماهير، وعلى الأجهزة الفنية العمل لرفع مستوياتهم وتسخيرها بشكل أفضل لخدمة منظومة الفرق خلال المنافسات المقبلة.وبينت بطولة الدرع أن عددا من الأندية قدمت مستويات ممتازة وتملك لاعبين مميزين يمكن الاستفادة من قدراتهم في تحقيق مراكز متقدمة في الدوري، فيما بينت لقاءات الدرع أن عددا من الفرق الأخرى تحتاج إلى تدعيم الصفوف في الفترة المقبلة، خصوصا أن فترة القيد تنتهي اليوم، وأن تكون صفقات المحترفين إضافة فنية حقيقية للفريق.وباتت الأجهزة الفنية للفرق على دراية بقدرات الفرق الأخرى من الناحيتين الفنية والبدنية، وكانت الدروس الفنية العديدة التي قدمها درع "المئوية" بمثابة خطة عمل للأجهزة الفنية خلال المرحلة المقبلة، ولعل هذه الدروس يكون في غاية الأهمية بالنسبة لفرق الوسط والقاع في أنديتنا لتصويب مسيرتها وتحقيق بداية جديدة في منافسات بطولتي الدوري وكأس الأردن.ويرى المدير الفني لفريق معان ديان صالح، أن بطولة الدرع كانت مناسبة جيدة للأجهزة الفنية للوقوف على المستويات الفنية والبدنية للاعبين، والعمل على تصويب الأخطاء والتحضير للدخول في منافسات الدوري بصورة فنية مميزة.وأضاف صالح، "أن مؤشرات الدوري تدل على أن الإثارة والندية والتنافس عوامل ستكون حاضرة فيه، وأن تشكيلة فريقه في بطولة الدرع حملت تغيرات من مباراة لأخرى لمنح كافة اللاعبين فرصة اثبات أنفسهم".ويقول الخبير الإداري ماهر طعمة، كانت بطولة الدرع فرصة للأجهزة الفنية للوصول إلى التشكيلة المثالية للفريق في منافسات الدوري، باستثناء فرق الفيصلي والوحدات والحسين إربد، التي ستشهد تغييرات على التشكيلة بسبب التعاقدات الجديدة وعودة اللاعبين المحترفين، وبارك طعمة لقب الدرع لفريق الفيصلي مضيفا أن " الأزرق" ظهر بصورة البطل مع المدير الفني جمال أبو عابد منذ المباراة الأولى في البطولة.ويؤكد المشجع خالد الحسين، انه لا يوجد عذر للأجهزة الفنية للفرق، وعليها تقديم مستويات فنية مميزة منذ المباراة الأولى في الدوري، فلعب 11 مباراة في بطولة الدرع وضع الجهاز الفني لكل فريق أمام نقاط القوة والضعف، والمفروض انه قام بتصويبها قبل الدخول في منافسات دوري المحترفين.