لقاءات المربع الذهبي لـ"دوري اليد" تبدأ السبت

بلال الغلاييني

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عمان – تبدأ اعتبارا من يوم السبت المقبل، لقاءات المربع الذهبي لدوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، والذي يقام وفق نظام الدوري الكامل من مرحلتين (الذهاب والإياب)، بمشاركة الفرق التي حصلت على المراكز الأربعة الأولى في المرحلة الأولى، التي أقيمت وفق نظام الدوري المجزأ بمشاركة ثمانية فرق.وكانت فرق السلط والأهلي والعربي والحسين إربد، قد تأهلت إلى المربع الذهبي مع كامل النقاط التي حصلت عليها في الدور الأول، حيث نال فريقا السلط والأهلي 13 نقطة، وحصل فريقا العربي والحسين إربد على 8 نقاط.وتشهد صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد مباراتي الجولة الأولى، حيث يلتقي فريقا العربي والسلط عند الساعة السادسة مساء، ثم يلتقي فريقا الحسين إربد والأهلي عند الساعة الثامنة مساء.وتقام مباراتي الجولة الثانية يوم الثلاثاء المقبل، حيث يلتقي فريقا السلط والأهلي عند الساعة السادسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، بينما يلتقي فريقا الحسين إربد والعربي عند الساعة الثامنة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، بينما تقام يوم الجمعة 22 أيلول (سبتمبر) الحالي، مباراتي الجولة الثالثة، في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب عندما يلتقي فريقا السلط والحسين إربد عند الساعة السادسة مساء، ثم يلتقي فريقا الأهلي والعربي عند الساعة الثامنة مساء.وتبدأ لقاءات مرحلة الإياب من المربع الذهبي اعتبارا من يوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، في الوقت الذي يشارك فيه المنتخب الوطني للشباب في لقاءات المربع الذهبي بنتائج غير محتسبة، وذلك استعدادا لخوض البطولة الآسيوية التي تقام صيف العام المقبل.إلى ذلك ينتظر أن يصدر اتحاد اللعبة اليوم مواعيد لقاءات مرحلة تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن، والتي تشهد مشاركة فرق كفرسوم والكتة والقوقازي ويرموك الشونة، والتي تقام وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة.ويملك فريقا كفرسوم والكتة 6 نقاط، حصل عليها كل فريق في المرحلة الأولى من الدوري، بينما يملك فريق القوقازي نقطتين، في الوقت الذي لم يتحصل فيه فريق يرموك الشونة على اي نقطة، وبات الفريق على مقربة من مغادرة دوري الكبار عائدا إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية.وقرر اتحاد اللعبة مشاركة المنتخب الوطني للناشئين في هذه المرحلة بنتائج غير محتسبة، وذلك ضمن برنامج اعداده للمشاركة في البطولة العربية التي تقام في تونس خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.ومع ختام منافسات المرحلة الأولى من الدوري، تصدر لاعب فريق الحسين أحمد نايف ترتيب هدافي الدوري برصيد 68 هدفا، وجاء بعده لاعب فريق القوقازي محمد التعامرة برصيد 63 هدفا، ثم لاعب فريق يرموك الشونة أمجد فتح الله برصيد 56 هدفا، ثم لاعب فريق الكتة بشار فتح الله برصيد 55 هدفا، ثم لاعب فريق السلط محمود الهنداوي برصيد 48 هدفا.وشهدت المرحلة الأولى (الجولات السبع) الماضية تسجيل 1708 أهداف، حيث سجل اللاعبون في الجولة الأولى 263 هدفا، وفي الجولة الثانية تم تسجيل 234 هدفا، وفي الجولة الثالثة سجل 245 هدفا، وفي الجولة الرابعة 231 هدفا، وسجل في الجولة الخامسة 221 هدفا، وفي الجولة السادسة 262 هدفا، فيما سجل في الجولة السابعة والأخيرة 252 هدفا.