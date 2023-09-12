الأربعاء 13 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

لقاءات المربع الذهبي لـ"دوري اليد" تبدأ السبت

لاعب الأهلي علي جعارة يسدد على مرمى السلط في اللقاء السابق- (الغد)
لاعب الأهلي علي جعارة يسدد على مرمى السلط في اللقاء السابق- (الغد)
عمان – تبدأ اعتبارا من يوم السبت المقبل، لقاءات المربع الذهبي لدوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، والذي يقام وفق نظام الدوري الكامل من مرحلتين (الذهاب والإياب)، بمشاركة الفرق التي حصلت على المراكز الأربعة الأولى في المرحلة الأولى، التي أقيمت وفق نظام الدوري المجزأ بمشاركة ثمانية فرق.اضافة اعلان
وكانت فرق السلط والأهلي والعربي والحسين إربد، قد تأهلت إلى المربع الذهبي مع كامل النقاط التي حصلت عليها في الدور الأول، حيث نال فريقا السلط والأهلي 13 نقطة، وحصل فريقا العربي والحسين إربد على 8 نقاط.
وتشهد صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد مباراتي الجولة الأولى، حيث يلتقي فريقا العربي والسلط عند الساعة السادسة مساء، ثم يلتقي فريقا الحسين إربد والأهلي عند الساعة الثامنة مساء.
وتقام مباراتي الجولة الثانية يوم الثلاثاء المقبل، حيث يلتقي فريقا السلط والأهلي عند الساعة السادسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، بينما يلتقي فريقا الحسين إربد والعربي عند الساعة الثامنة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، بينما تقام يوم الجمعة 22 أيلول (سبتمبر) الحالي، مباراتي الجولة الثالثة، في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب عندما يلتقي فريقا السلط والحسين إربد عند الساعة السادسة مساء، ثم يلتقي فريقا الأهلي والعربي عند الساعة الثامنة مساء.
وتبدأ لقاءات مرحلة الإياب من المربع الذهبي اعتبارا من يوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، في الوقت الذي يشارك فيه المنتخب الوطني للشباب في لقاءات المربع الذهبي بنتائج غير محتسبة، وذلك استعدادا لخوض البطولة الآسيوية التي تقام صيف العام المقبل.
إلى ذلك ينتظر أن يصدر اتحاد اللعبة اليوم مواعيد لقاءات مرحلة تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن، والتي تشهد مشاركة فرق كفرسوم والكتة والقوقازي ويرموك الشونة، والتي تقام وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة.
ويملك فريقا كفرسوم والكتة 6 نقاط، حصل عليها كل فريق في المرحلة الأولى من الدوري، بينما يملك فريق القوقازي  نقطتين، في الوقت الذي لم يتحصل فيه فريق يرموك الشونة على اي نقطة، وبات الفريق على مقربة من مغادرة دوري الكبار عائدا إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية.
وقرر اتحاد اللعبة مشاركة المنتخب الوطني للناشئين في هذه المرحلة بنتائج غير محتسبة، وذلك ضمن برنامج اعداده للمشاركة في البطولة العربية التي تقام في تونس خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
ومع ختام منافسات المرحلة الأولى من الدوري، تصدر لاعب فريق الحسين أحمد نايف ترتيب هدافي الدوري برصيد 68 هدفا، وجاء بعده لاعب فريق القوقازي محمد التعامرة برصيد 63 هدفا، ثم لاعب فريق يرموك الشونة أمجد فتح الله برصيد 56 هدفا، ثم لاعب فريق الكتة بشار فتح الله برصيد 55 هدفا، ثم لاعب فريق السلط محمود الهنداوي برصيد 48 هدفا.  
وشهدت المرحلة الأولى (الجولات السبع) الماضية تسجيل 1708 أهداف، حيث سجل اللاعبون في الجولة الأولى 263 هدفا، وفي الجولة الثانية تم تسجيل 234 هدفا، وفي الجولة الثالثة سجل 245 هدفا، وفي الجولة الرابعة 231 هدفا، وسجل في الجولة الخامسة 221 هدفا، وفي الجولة السادسة 262 هدفا، فيما سجل في الجولة السابعة والأخيرة 252 هدفا.  
اللاعبة نانسي زعل لحظة تتويجها بالميدالية البرونزية في البطولة العربية -(من المصدر)

"القوى" يعود بميدالية برونزية من البطولة العربية منذ3 ساعة

الحسين عموتة خلاله لقائه رئيس النادي الفيصلي م. نضال الحديد -( من المصدر)

ازدحام المشاركات الخارجية يفرض تعاونا بين المنتخب الوطني والفيصلي والوحدات منذ3 ساعة

لاعب يوفنتوس بول بوجبا -(من المصدر)

المنشطات.. سقطة جديدة في مسيرة بوجبا المثيرة للجدل منذ3 ساعة

اللاعبان خالد أبو مشرف وياسر عثمان - (الغد)

"الطائرة" يعلن غياب "السيدات" ويسمي منتخبين للرجال في "الشاطئية العربية" منذ3 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
375977103_1320366698618436_4302942456477147080_n

"الأولمبي" يبلغ نهائيات كأس آسيا بعد تجاوزه المنتخب السوري

منذ2 ساعة
367730_4_1692607992

فوز الصريح على الهاشمية في دوري الأولى

منذ3 ساعة
اللاعبة الأردنية ميساء جبارة تحتفل بتسجيل هدف لصالح النصر السعودي - (ارشيفية)

اللاعبة الأردنية لبنة في بناء الدوري النسوي السعودي

منذ3 ساعة
لاعب الفيصلي أحمد أبو شعيرة يقود هجمة على مرمى شباب الأردن - ( من المصدر)

غياب الملاعب العشبية يعكر صفو استعدادات الفيصلي الآسيوية

منذ3 ساعة
من تدريب سابق للمنتخب الوطني للمصارعة - (من المصدر)

"المصارعة" يشارك في بطولة العالم للرجال بصربيا

منذ3 ساعة
اللاعبون جوليانا الصادق وصالح الشرباتي وزيد مصطفى وزيد الحلواني- (من المصدر)

"التايكواندو" يبحث عن الذهب في بيروت اليوم

منذ3 ساعة
افكار و مواقف

الانتخابات الأميركية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

كيف سنتعامل مع الأزمات؟

ماهر أبو طير |اليوم

أبعد من عقدة الطب.. قرار خاطئ تم إصلاحه

أحمد حمد الحسبان |اليوم

الرفوف أم المجتمعات أحق بأبحاثنا؟

وفاء الخضراء |اليوم
ترجمات
حطام منزل عائلة فلسطينية هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية دوما جنوب نابلس في 2 شباط (فبراير) 2023 - (المصدر)‏

"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين ‏

ترجمات | منذ2 ساعة
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات |08 أيلول 2023
Untitled-1

حقيقة جدل العباءات المدرسية في فرنسا‏

ترجمات |11 أيلول 2023
جنود أميركيون يفتشون قصرًا مدمرًا في بغداد، العراق، 7 نيسان (أبريل) 2003 – (أرشيفية)

حروب ما بعد 9/11 قتلت نحو 4.5 مليون إنسان

ترجمات |11 أيلول 2023
1694336044841334900

‏"مثل 1948": التطهير العرقي الجديد للضفة الغربية (2-2)

ترجمات |10 أيلول 2023
1694336044931335200

الجزائر: نقص في الحبوب وعوز في الأفكار

ترجمات |10 أيلول 2023
 