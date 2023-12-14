لقاءان بافتتاح إياب "يد الثانية" اليوم

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تنطلق اليوم لقاءات مرحلة الإياب لدوري أندية الدرجة الثانية لكرة اليد، من خلال إقامة مباراتين في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب التي تحتضن مباريات المرحلة كافة، حيث يلتقي عند الساعة الرابعة مساء فريقا ساكب وأم جوزة، وعند الساعة السادسة مساء يلتقي فريقا يرموك البقعة ووادي السير.ويتصدر فريق كفرنجة الترتيب العام برصيد 8 نقاط، يليه بالمركز الثاني فريق ساكب برصيد 6 نقاط، ثم بالمركز الثالث فريق يرموك البقعة برصيد 4 نقاط، وبالمركز الرابع فريق أم جوزة برصيد نقطتين، وبالمركز الخامس والأخير فريق وادي السير من دون نقاط.وتتواصل اللقاءات يوم الإثنين المقبل عندما يلتقي فريقا أم جوزة ووادي السير عند الساعة الخامسة مساء، ثم يلتقي فريقا ساكب وكفرنجة عند الساعة السابعة مساء، ويلتقي يوم السبت 23 كانون الأول (ديسمبر) الحالي، فريقا أم جوزة ويرموك البقعة عند الساعة الخامسة مساء، ثم يلتقي فريقا وادي السير وكفرنجة عند الساعة السابعة مساء.وتقام يوم الإثنين 25 من الشهر ذاته لقاءين، حيث يلتقي فريقا ساكب ويرموك البقعة عند الساعة الخامسة مساء، ثم يلتقي فريقا أم جوزة وكفرنجة عند الساعة السابعة مساء، قبل أن تقام الجولة الأخيرة يوم السبت 30 من الشهر ذاته، عندما يلتقي فريقا وادي السير وساكب عند الساعة الخامسة مساء، ثم يلتقي فريقا يرموك البقعة وكفرنجة عند الساعة السابعة مساء.ويتاهل إلى مصاف دوري أندية الدرجة الأولى الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني.