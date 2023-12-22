لقاءان خارج المنافسة بـ"يد الدرجة الثانية" اليوم

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عمان-الغد- تستأنف، اليوم، لقاءات دوري أندية الدرجة الثانية بكرة اليد، وذلك بإقامة مباراتين في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، حيث يلتقي فريقا أم جوزة ويرموك البقعة عند الساعة الخامسة مساء، ثم يلتقي فريقا وادي السير وكفرنجة عند الساعة السابعة مساء.هاتان المباراتان لا تؤثران على شكل الترتيب العام ومواقف الفرق.وتتواصل لقاءات الدوري يوم الاثنين المقبل؛ حيث يلتقي فريقا ساكب ويرموك البقعة عند الساعة الخامسة مساء، ثم يلتقي فريقا أم جوزة وكفرنجة عند الساعة السابعة مساء، في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، قبل أن تقام الجولة الأخيرة يوم السبت 30 كانون الأول (ديسمبر) الحالي، عندما يلتقي فريقا وادي السير وساكب عند الساعة الخامسة مساء، ثم يلتقي فريقا يرموك البقعة وكفرنجة عند الساعة السابعة مساء.وكان فريق كفرنجة قد ضمن تأهله إلى مصاف دوري أندية الدرجة الأولى لموسم 2024، بعد أن سجل الفوز في كافة لقاءاته الخمسة، والتي جعلته يتربع على القمة وحيدا برصيد 10 نقاط، رغم تبقي ثلاث مباريات له، في الوقت الذي يحتل فيه أقرب مطارديه فريق ساكب المركز الثاني برصيد 8 نقاط، علما أن لديه مباراة زيادة عن المتصدر كفرنجة، وتبدو أمور فريق ساكب ميسرة بخطف بطاقة التأهل الثانية، كون فريق يرموك البقعة صاحب المركز الثالث يملك 4 نقاط، وهو الرصيد ذاته لفريق وادي السير، بينما تراجع فريق أم جوزة إلى المركز الخامس والأخير برصيد نقطتين.وشهدت مباريات الدوري التي جرت لغاية الآن تسجيل 711 هدفا، واعتبر فريق كفرنجة الأفضل من الناحية الدفاعية بتلقيه 98 هدفا، وهو الثاني من الناحية الهجومية بـ142 هدفا، بعد فريق ساكب، وسجل 153 هدفا، بينما لفريق يرموك البقعة 132 هدفا وعليه 147 هدفا، ولفريق وادي السير 140 هدفا وعليه 172 هدفا، فيما لفريق أم جوزة 144 هدفا وعليه 169 هدفا.ويذكر أن تعليمات الدوري تشير إلى أن الفريقين الحاصلين على المركزين الأول والثاني يتأهلان إلى دوري أندية الدرجة الأولى لموسم 2024، فيما هبط من دوري الدرجة الأولى إلى دوري الدرجة الثانية فريقا القوقازي ويرموك الشونة، بعد أن جاءا في المركزين السابع والثامن في دوري 2023.وتعد منافسات دوري أندية الدرجة الثانية النشاط الأخير على روزنامة الاتحاد للعام الحالي، بعد أن اقام الاتحاد كافة بطولاته سواء كانت للرجال أو السيدات، فيما ينتظر أن يبدأ الاتحاد برئاسة الدكتور تيسير المنسي بوضع برامجه الفنية للعام المقبل، والبدء أيضا في تنفيذها، والتي تشتمل على إقامة كافة البطولات، إضافة إلى تنفيذ البرامج الخاصة بالمنتخبات الوطنية، التي ستشارك في سلسلة من البطولات الرسمية المهمة، والتي تتوافق مع الخطة التي أعلن عنها الاتحاد في وقت سابق، والتي تتركز على منتخبي الشباب والناشئين، واللذين سيشاركان في البطولات الآسيوية في العام 2024، اضافة إلى مشاركة المنتخب الوطني للناشئين في البطولة الأسيوية لكرة اليد الشاطئية، المقررة خلال شهر نيسان (ابريل) المقبل، وهي التصفيات الرسمية المؤهلة إلى بطولة العالم التي تستضيفها مدينة الحمامات التونسية في العام 2025.