الإثنين 27 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

لقاءان في افتتاح دوري الدرجة الثانية لكرة اليد اليوم

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فريق كفرنجة لكرة اليد (الغد)
 تبدأ اليوم منافسات دوري أندية الدرجة الثانية لكرة اليد لموسم 2023، والتي تقام بمشاركة خمسة فرق (كفرنجة وأم جوزة ووادي السير ويرموك البقعة وساكب)، وذلك وفق نظام الدوري الكامل من مرحلتين (الذهاب والإياب)، حيث يتأهل إلى مصاف دوري أندية الدرجة الأولى الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني مع ختام المنافسات.اضافة اعلان
وتعتبر هذه البطولة المسابقة الأخيرة على أجندة الاتحاد للموسم الحالي، بعد أن أنجز بطولاته كافة، المحلية سواء كانت للرجال أو السيدات.
ويلتقي فريقا أم جوزة وساكب عند الساعة الخامسة من مساء اليوم في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ثم يلتقي بالصالة ذاتها وعند الساعة السابعة مساء فريقا وادي السير ويرموك البقعة، على أن تتواصل المنافسات يوم الجمعة المقبل، عندما يلتقي فريقا وادي السير وأم جوزة عن الساعة الخامسة مساء.
ويوم السبت المقبل، يلتقي فريقا كفرنجة وساكب عند الساعة الخامسة مساء، ويوم الثلاثاء 5 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، يلتقي فريقا يرموك البقعة وأم جوزة عند الساعة الخامسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وفي صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد يلتقي فريقا كفرنجة ووادي السير عند الساعة الخامسة مساء.
ويوم الجمعة 8 من الشهر ذاته، يلتقي فريقا يرموك البقعة وساكب عند الساعة الخامسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ثم يلتقي يوم السبت 9 من الشهر ذاته، فريقا كفرنجة وأم جوزة عند الساعة الخامسة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، ويوم الاثنين 11 من الشهر ذاته، يلتقي فريقا ساكب ووادي السير عند الساعة الخامسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، قبل أن تختتم منافسات مرحلة الذهاب يوم 12 من  الشهر ذاته، من خلال اللقاء الذي يجمع بين فريقي كفرنجة ويرموك البقعة عند الساعة الخامسة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد.
وتشير القراءات الفنية، إلى أن فرصة فريقي كفرنجة وعمان كبيرة بحجز بطاقتي التأهل إلى الدرجة الأولى، نظرا لمستواهما المتقدم ووجود العديد من اللاعبين في صفوفهما، والذي سبق لهم وأن خاضوا العديد من البطولات في دوري الكبار، وهذا لن يقف حاجزا أمام تطلعات بقية الفرق ساكب ووادي السير ويرموك البقعة، في تحقيق نتائج إيجابية وطرق أبواب المنافسة.
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