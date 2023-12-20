الأربعاء 20 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

لقاءان في ختام المرحلة الأولى من "سلة الناشئين" اليوم

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لاعب الرياضي عمر الفقيه يحاول التسجيل بسلة نجوم الأردن في لقاء أقيم أول من أمس - (من المصدر)
عمان- تختتم، اليوم، مباريات المرحلة الأولى من إياب دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، بإقامة مباراتين في صالة الأمير حمزة "المدينة الرياضية"؛ حيث يلتقي فريقا اتحاد عمان والرياضي عند الساعة الخامسة مساء، في لقاء سيتم بثه عبر المنصات الرقمية لـ"الغد"، تليها مواجهة فريقي نجوم الإنجليزية ونجوم الأردن عند الساعة السابعة مساء.اضافة اعلان
وتغلب فريق الرياضي على فريق نجوم الأردن بنتيجة (79-40)، في لقاء جمعهما أول من أمس في صالة الأمير حمزة، وبرز فيه لاعبه عمر الفقيه بتسجيله 14 نقطة و9 متابعات و6 ستيل بفاعلية 23، يليه عبدالرحمن النوباني بتسجيله 22 نقطة و5 متابعات وتمريرتين و3 ستيل بفاعلية 19، فيما كان قصي أبو سماح اللاعب الأبرز من جانب نجوم الأردن بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 10 نقاط و12 متابعة وتمريرة و2 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 12.
وأنهى الأرثوذكسي المرحلة الأولى متصدرا لمجموعته الأولى برصيد 19 نقطة، يليه اتحاد عمان ثانيا برصيد 17 نقطة والرياضي ثالثا برصيد 15 نقطة، وهي الفرق الثلاثة التي تأهلت عن المجموعة للدور الثاني، فيما حل نجوم الأردن رابعا بـ12 نقطة ونجوم الإنجليزية خامسا بـ11 نقطة ونجوم الجبيهة سادسا بـ10 نقاط.
واختتمت فرق المجموعة الثانية مشوارها في المرحلة الأولى، والتي تأهل عنها ثلاثة فرق، هي: الإنجليزية (20 نقطة) ونجوم الأرثوذكسي (18 نقطة) ونجوم اتحاد عمان (15 نقطة)، والأخير تأهل بأفضلية فارق السلات المسجلة في المواجهات المباشرة عن الأهلي، الذي حل رابعا بالرصيد النقطي نفسه، فيما جاء المقاولين والجبيهة في المركزين الخامس والسادس تواليا برصيد 11 نقطة لكل منهما.
وفي مجموعتي الشمال، تأهلت فرق شباب بشرى (12 نقطة) وغزة هاشم (10 نقاط) وكفر راكب (7 نقاط) عن المجموعة الثالثة للدور الثاني، وغادر فريق الأشرفية البطولة من الدور الأول بحلوله في المركز الرابع والأخير بنفس رصيد كفر راكب، الذي يتقدم عنه بأفضلية فارق المواجهات المباشرة.
وتأهلت فرق بيت ايدس (11 نقطة) والجليل (10 نقاط) وكفريوبا (8 نقاط) عن فرق المجموعة الرابعة، فيما غادر فريق دير أبي سعيد البطولة بحلوله رابعا (7 نقاط).
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