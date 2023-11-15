لقاء "الصديقين" ميسي وسواريز يطغى على قمة الأرجنتين والأوروغواي

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مدن - يسعى المنتخب الأرجنتيني إلى مواصلة انتصاراته المتتالية في تصفيات قارة أميركا الجنوبية المرهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم، والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، عندما يستضيف منتخب الأوروغواي ضمن منافسات الجولة الخامسة.وفي بوينوس أيريس، ستكون الأنظار شاخصة إلى مواجهة "الصديقين" ليونيل ميسي ولويس سواريز، اللذين لعبا معا لفترة طويلة في صفوف برشلونة الإسباني، إذ عاد الأخير إلى صفوف منتخب الأوروغواي، وهو يتصدر حاليا ترتيب هدافي الدوري البرازيلي مع فريقه جريميو برصيد 14 هدفا، وقد يشارك كبديل أو إلى جانب مهاجم ليفربول الإنجليزي داروين نونيز.وتتصدر الأرجنتين ترتيب التصفيات بـ12 نقطة بالعلامة الكاملة، وتتقدم بفارق كبير نسبيا بلغ 5 نقاط عن أقرب منافسيها، لذا يأمل أبطال العالم بأن يواصلوا سلسلة انتصاراتهم اللافتة منذ نهاية كأس العالم في قطر، والاقتراب خطوة إضافية نحو مونديال 2026.ويبدو مشوار الأرجنتين بمثابة النزهة نحو كأس العالم، خصوصا مع ارتفاع عدد المتأهلين إلى ستة منتخبات مباشرة وخوض السابع ملحقا قاريا، بعد رفع عدد المشاركين إلى 48.وعلى غرار الأرجنتين التي فازت في الجولة الثالثة على مضيفتها البيرو 2-0 لتحقق فوزها الـ14 تواليا في كل مبارياتها الدولية، ومن ضمنها إحراز 34 هدفا، حققت الأوروغواي فوزا مثيرا على حساب البرازيل 2-0.وانتزعت الأوروغواي بالتالي المركز الثاني في التصفيات برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن البرازيل الثالثة وفنزويلا الرابعة.ورفع ميسي، أفضل لاعب في العالم ثماني مرات، في الجولة السابعة من التصفيات رصيده الدولي مع بطلة العالم إلى 106 أهداف، بعدما هز الشباك مرتين في الدقيقتين 32 و56 على استاد ناسيونال في العاصمة ليما.وقال ميسي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة في مسيرته الزاخرة بعد المباراة الأخيرة أمام البيرو: "هذا الفريق رائع. في كل مرة يلعبون يقتربون من أن يصبحوا الأفضل في التاريخ".وتابع نجم برشلونة الإسباني السابق: "أعتقد أننا نتطور فنيا. أصبحنا واثقين بعد الفوز بكأس العالم، أكثر حرية، وحدة وقوة".بدوره، قال مدربه ليونيل سكالوني: "فهم الفريق ميسي منذ فترة طويلة. يستفيد منه ويجعله مرتاحا. آمل في أن يستمر لأطول فترة لأن الجميع سعداء برؤيته في الملعب".وإضافة إلى القوة الهجومية التي أظهرها الـ"ألبيسيليستي"، فقد حافظ رجال المدرب سكالوني على نظافة شباكهم لثماني مباريات متتالية منذ الفوز على فرنسا في نهائي المونديال.وسيطمح رفاق ميسي، إلى أن يحافظوا على العلامة الكاملة تمهيداً للموقعة النارية المرتقبة أمام الغريم البرازيلي اللدود في الجولة المقبلة الأربعاء المقبل.ويملك المنتخب الأرجنتيني سجلا واعدا في الفترة الأخيرة أمام الأوروغواي، حيث لم يخسر أمامه في المباريات السبع الأخيرة وحقق الفوز في المباريات الثلاث الأخيرة التي جمعتهما.من جهتها، تدخل البرازيل إلى مواجهتها المرتقبة بضيافة كولومبيا وهي لا تحتمل خسارة جديدة في ظل تقارب شديد بين الفرق حيث لا تفصل بين المركز الثاني والثامن سوى 3 نقاط.وشكلت المباراة الأخيرة للبرازيليين أمام الأوروغواي نكسة كبيرة تعززت أيضا بخسارة نجم الفريق نيمار للإصابة التي ستبعده لفترة طويلة، علما بأنها كانت الخسارة الأولى لأبطال العالم 5 مرات في التصفيات منذ تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2015، والخسارة الأولى أمام الأوروغواي منذ 22 سنة.ويأمل البرازيليون تلافي الخسارة من كولومبيا التي ستضعهم في موقف حرج قد يبعدهم عن المراكز الثلاثة الأولى، خصوصا أن المنتخب الكولومبي سيكون مندفعا لتحقيق فوزه الأول بعد ثلاثة تعادلات متتالية.وبعد غيابه عن كأس العالم 2022، لم يخسر المنتخب الكولومبي في التصفيات الحالية ويحتل المركز الخامس بفارق نقطة واحدة عن البرازيل.ويتسلح المنتخب البرازيلي بسجل إيجابي بمواجهة كولومبيا، حيث فاز في مبارياته السبع الأخيرة التي جمعتهما.توقع لاعب وسط المنتخب البرازيلي برونو جيماريش، أن تكون مباراة المنتخب أمام كولومبيا في بارانكيا "صعبة"، بسبب ارتفاع درجات الحرارة والضغط الجماهيري.وقال لاعب نيوكاسل الإنجليزي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة الفريقين: "كولومبيا خصم صعب، ويتزايد عدد لاعبيها في أوروبا. نعرف أن الأجواء هناك ساخنة، والجماهير منخرطين، إنها مباراة صعبة".وأضاف، "أنه منافس صعب ولكنني أعتقد أننا يمكننا الذهاب إلى هناك والفوز. نعرف أن الطقس في بارانكيا حار للغاية. إنها مباراة بدنية ومنتخبهم يضم العديد من اللاعبين المعروفين. إنها صعبة ولكن يمكننا الفوز".وفي ظل غياب كاسيميرو، يعي جيماريش الدور الذي سيقع عليه من أجل احتواء خط الوسط.وقال: "كاسيميرو لاعب قدوة، قائد، أنا أيضا كنت قائد منتخب الشباب والآن أود الحديث وممارسة الدور قيادي. هذا سيستمر مع الوقت، أريد أن أقوم بهذا الدور الرياضي وآمل أن أثبته".وأجرى المنتخب البرازيلي أول من أمس، مرانه الأول في المقر الرياضي للاتحاد البرازيلي لكرة القدم في تيريسوبوليس، في منطقة ريو دي جانيرو، استعدادا للمبارتين المقبلتين في التصفيات.وبعد لقاء كولومبيا، تواجه البرازيل على أرضها منتخب الأرجنتين المتصدر بـ12 نقطة على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو.وتطمح فنزويلا، إلى مواصلة سعيها للتأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها عندما تستضيف الإكوادور.وبعد فوزها الكبير على تشيلي 3-0 في ماتورين في الجولة السابقة، باتت فنزويلا في وضعية تسمح لها بالحلم بالمشاركة للمرة الأولى في كأس العالم، إذ تحتل المركز الرابع برصيد سبع نقاط بفارق الأهداف فقط عن الأوروغواي الثانية.وفي مواجهتين، تستضيف بوليفيا نظيرتها البيرو، فيما تحل الباراغواي التي حققت فوزها الأول في التصفيات في الجولة الماضية ضيفة على تشيلي.وأكد الأرجنتيني إدواردو بيريزو، مدرب منتخب تشيلي، أن مباراة فريقه أمام الباراغواي في العاصمة التشيلية سانتياجو، "مهمة للغاية، وأن الانتصار فيها سيريحنا كثيرا، وسنسعى إليه"، من أجل التقدم في جدول الترتيب، قبل الخروج بعدها بأيام لمواجهة الإكوادور.وأكد بيريزو في تصريحاته: "نعم، نحتاج للفوز يوم الخميس، باراغواي منافس مباشر لنا، ومواجهته تتطلب بذل أقصى جهد ممكن، وتحسين مواقفنا أمام المرمى، وفي ترجمة الفرص لأهداف. نحن فريق يحب الاستحواذ على الكرة، واللعب بجماعية من أجل خلق فرص للتسجيل، فضلا عن الضغط العالي بقوة عندما لا تكون الكرة معنا".كما قلل بيريزو من أهمية تجربته كمدرب لباراغواي في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 بقطر، ومدى تأثيرها في نتيجة مواجهتهما المقبلة.وشدد، "لا أعتقد أن معرفتي السابقة بباراغواي قد تمنحني الأفضلية. نعم أعرف اللاعبين، ولكن هناك مدربا مختلفا، كما أن مواجهات التصفيات مختلفة".ويمر "لا روخا"، بفترة صعبة على مستوى النتائج في التصفيات، حيث لم يحقق سوى انتصارا وحيدا في الجولات الأربع التي لعبت، مقابل تعادل وخسارتين، ليحتل المركز الثامن بـ4 نقاط، وبفارق الأهداف فقط خلف باراغواي. -(وكالات)