لقاء مرتقب يجمع الاتحاد والنصر في دوري المحترفات اليوم

مهند جويلس

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عمان - تختتم اليوم منافسات الجولة الأولى من المرحلة الذهبية لدوري المحترفات لكرة القدم، بلقاء مرتقب يجمع فريقي الاتحاد والنصر، على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب عند الساعة السابعة مساء.ويسعى الفريقان للظفر بالنقاط كاملة، خصوصا بعد أن تبادلا الفوز في المباراتين السابقتين، حيث خرج الاتحاد فائزا بمباراة الذهاب بنتيجة 7-2، فيما فاز النصر في مباراة الإياب بهدف دون مقابل.وأقيمت أمس المباراة الأولى لحساب الجولة ذاتها، والتي جمعت فريقي الأرثوذكسي والاستقلال، فيما خضع فريق عمان اف سي للراحة في الجولة الحالية.وانتهت الجولة الأخيرة من مرحلة الإياب، بتصدر الاتحاد جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، مقابل 15 نقطة للأرثوذكسي، وحل عمان اف سي ثالثا برصيد 12 نقطة، والنصر رابعا وبرصيده 10 نقاط، فيما يقبع الاستقلال بالمركز الخامس والأخير وبرصيده نقطة واحدة.ويدخل فريق الاتحاد مواجهة اليوم بجهاز فني جديد ممثل بالمدرب البرازيلي جويل كورنيللي، والذي تسلم مهمة قيادة الفريق مؤخرا خلفا للمدرب اللبناني وائل غرز الدين، بعد فك الارتباط بين النادي والمدرب الذي قاد فريق السيدات منذ بدء مشاركته بدوري المحترفات الموسم الماضي.وتنتظر كورنيللي مهمة صعبة لإعادة الفريق لسكة الانتصارات، بعد نتائج غير ملبية للطموح في الفترة الماضية، جعلته مهددا بفقدان الصدارة أمام منافسه المباشر الأرثوذكسي، إلى جانب إعادة الروح المعنوية بين أفراد الفريق، في سبيل البحث عن التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخ النادي.ومن المتوقع أن يعتمد كورنيللي في المباراة بصفة أساسية على كل من شيرين الشلبي، العنود غازي، أمنية محمود، ماسا زيادة، نور زوقش، تسنيم أبو الرب، زينة حازم، إيناس الجماعين، لينا الصاحب، روزبهان فريج وليلى إسكندر.وعلى الطرف المقابل، يتطلع النصر إلى الاحتفاظ ببصيص الأمل في المنافسة على اللقب، من خلال تحقيق الفوز الليلة، رغم وجود معيقات عديدة تحد من خطورة الفريق الذي يقوده المدرب منير أبو هنطش.وعانى الفريق من غيابات عديدة في الآونة الماضية بسبب الإصابة أو عدم الاستقرار على اللاعبات الأجنبيات، ما تسبب بفقدان نقاط عدة، صعبت من مهمة النصر في البقاء بالمراتب الثلاث الأولى.وتبدو خيارات أبو هنطش في لقاء اليوم، محصورة باللاعبات سوزان أبو قرق، رنيم الداود، نور المشايخ، عليا حسن، ختام شقير، رناد الشوبكي، سناء مفلح، تمارا أحمد، ليان الخلايلة، ميسم الأقطش وفريدريكا توركودزور.