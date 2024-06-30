لقب الكأس يمنح "الأخضر" قبلة الحياة بعد موسم مليء بالعقبات

مهند جويلس

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عمان- بعد موسم طويل وشاق، استطاع فريق الوحدات الخروج منه بأفضل صورة من خلال ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، من خلال تتويجه بلقب كأس الأردن أول من أمس على حساب الحسين إربد، بالفوز عليه بهدفين لهدف في المشهد الختامي للمسابقة.واستعاد الوحدات ثقة جماهيره به بعد الخروج المبكر من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، إلى جانب فقدان المنافسة على لقب دوري المحترفين بوقت مبكر من مرحلة الإياب، فيما جعله الفوز يضمن مقعدا مباشرا في بطولة دوري أبطال آسيا للموسم المقبل، والحصول على عائد مالي جيد يقدر بـ300 ألف دولار جراء المشاركة فقط.وعلى الرغم من المصاعب التي واجهت إدارة النادي، وقيامها بجلب 5 أجهزة فنية على مدار الموسم، إلا أنها استطاعت مع فريق الكرة تحقيق لقبين من أصل 3 على الصعيد المحلي، بعد التتويج ببطولة كأس السوبر في بداية الموسم، ما يجعل الموسم جيدا بنظر الجماهير من حيث عدد الألقاب، إلا أن البطولة الأهم ما تزال غائبة عن خزائن النادي للموسم الثالث على التوالي.وبدأ الوحدات موسمه مع المدرب البوسني داركو نيستوروفيتش، قبل أن يقود المدرب المحلي رأفت العلامي الفريق لفترة مؤقتة، ليحضر من بعده المدرب العماني رشيد جابر، قبل أن تتم إقالته واستقطاب المدرب الوطني أمجد أبو طعيمة، وينهي موسمه مع المدرب رأفت علي.واستطاع “البيكاسو” المدرب الحالي واللاعب السابق في صفوف “الأخضر”، أن يلملم أوراق الفريق بفترة بسيطة، وسجل العديد من النتائج الإيجابية في بطولتي الدوري والكأس، ليتوج مجهوداته بالبطولة الأولى له على الصعيد التدريبي، بعد أن خاض تجارب قصيرة مع الوحدات وغيره بفترات سابقة.وشهد الموسم الحالي عدم استقرار أيضا على صعيد اللاعبين، حيث قام الوحدات بجلب العديد من اللاعبين قبل انطلاقة الموسم، قبل أن يتخلى عن عدد آخر ومنهم بين مرحلتي الذهاب والإياب، والتعاقد مع لاعبين جدد، ساهموا بشكل أو بآخر في تصويب أوضاع المجموعة.وإضافة إلى ذلك، فإن جماهير الوحدات غابت عن دعم ومؤازرة الفريق في غالبية مباريات الموسم الكروي، نظرا لغضبها على إدارة الفريق بالمشاركة في مباراة الملحق بدوري أبطال آسيا من جهة، إلى جانب الأحداث الجارية في قطاع غزة، ومقاطعة الروابط للمدرجات وحضور بسيط من بقية المشجعين.وكان الوحدات، تغلب على جرش في بداية مشواره بالبطولة بدور الـ 32 بهدفين دون رد، قبل أن يتجاوز عقبة مغير السرحان بهدف نظيف، فيما تغلب على الرمثا بربع النهائي بثلاثة أهداف لهدف، وأقصى نظيره شباب الأردن من المربع الذهبي بتخطيه بهدف وحيد.ومن المنتظر أن يباشر نادي الوحدات مسألة التجديد مع اللاعبين والتعاقد مع آخرين، حيث إن اتحاد الكرة أعلن مؤخرا عن موعد انطلاق منافسات الموسم الكروي المقبل 2024-2025، والذي سيبدأ في الثامن من شهر آب (أغسطس) المقبل، فيما ستسحب قرعة دوري أبطال آسيا 2 في السادس عشر من الشهر نفسه.ولم يكشف النادي حتى اللحظة عن مستقبل المدرب رأفت علي وجهازه المعاون، إن أراد الإبقاء عليهم أو جلب جهاز فني جديد، فيما انتهت عقود اللاعبين الأجانب الأربعة في صفوف الفريق وهم: السوري خالد كردغلي، الكونغولي كريست كوفوما، المغربي محسن الربجة والعاجي سيدريك هنري، وانتهاء عقود عدد آخر من اللاعبين المحليين.ويسعى الوحدات إلى طي صفحة الكأس والتركيز على المرحلة المقبلة، التي تتطلب تكثيف الجهود في سباقه مع الزمن، نظرا لتبقي أقل من 40 يوما على انطلاق الموسم الجديد، ومحاولة إقناع أبرز نجوم الفريق في الاستمرار لموسم آخر، والتفاوض مع لاعبين آخرين محليين وأجانب، وإمكانية ترفيع لاعبين من الفئات العمرية بحسب الحاجة.