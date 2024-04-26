الجمعة 26 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

لقطة جديدة تؤكد تجاوز كرة يامال خط مرمى ريال مدريد

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اللقطة التي نشرتها الصحيفة "على اليمين" ويظهر يامال مع الحكم

رغم مرور عدة أيام على خسارة برشلونة من ريال مدريد، إلا أن صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية نشرت، يوم الجمعة، لقطة من المدرجات توضح دخول كرة لامين يامال بالكامل في مرمى متصدر ترتيب الدوري الإسباني.

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وقالت الصحيفة في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني: يمكن أن تشعل اللقطة "النار" بعد انتشار لقطة "فيديو" مسجلة من المدرجات، تظهر بوضوح دخول الكرة بالكامل مرمى لونين حارس ريال مدريد.

وزادت "موندو ديبورتيفو": اللقطة أظهرت أن الكرة تجاوزت خط المرمى، وكان من المفترض أن يتم احتساب الهدف لمصلحة برشلونة في المباراة التي خسرها الفريق بثلاثية مقابل هدفين.

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