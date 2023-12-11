لقطة "مبهرة" في حفل جوائز "فيا".. والحمود فخور بجائزته

أيمن وجيه الخطيب

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عمان - كشفت لقطة عفوية مبهرة لأبطال رياضة السيارات، خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، الذي أقيم في العاصمة الأذرية باكو أخيرا، تمثلت في قيام البطل القطري ناصر العطية بترتيب ربط عنق "بابيون" منافسه في بطولة الشرق الأوسط للراليات العماني عبد الله الرواحي، خلال الحفل الذي شهد أيضا تتويج الملاح الأردني عطا الحمود.وتقاسم العطية وملاحه ماثيو باوميل والرواحي وملاحه الحمود، لقب بطولة الشرق الأوسط للراليات للسائقين والملاحين.وتكشف هذه اللقطة مفهوم الروح الرياضية بين المتنافسين، بحيث تحتدم المنافسة بين الأطراف في الميدان، فيما تبقى الروح الرياضية هي سيدة الموقف.وتعد الرياضة تهذيبا للنفوس قبل أن تكون حصدا للألقاب والكؤوس، وهو ما يجسده الكثير من الرياضيين الذين يفتخرون بإنجازاتهم الكبيرة، ويحافظون على تواضعهم وأخلاقهم في التعامل، ما يكسبهم شعبية أكبر.والعطية كان انطلق إلى العالمية من خلال مشاركته في راليات الأردن وفي بطولة الشرق الأوسط، حيث حصد لقب رالي الأردن 16 مرة وهو صاحب لقب رالي داكار الصحراوي العالمي الشهير 5 مرات وتسلم في حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي للسيارات، جائزة بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة (W2RC) "رالي رايد" للموسم 2023، وجائزة بطولة العالم للراليات الصحراوية "كروس كانتري" للباها 2023، التي حصد لقبها 9 مرات ، وجائزة بطولة الشرق الأوسط التي توج بها هذا الموسم للمرة الـ19 في تاريخه، وذلك مناصفة مع السائق العماني عبدالله الرواحي.كما أن الرواحي، انطلق هو أيضا من الأردن نحو القمة، حيث كان يشارك منذ صغره في بطولة الأردن للكارتينغ، وبعد أن اشتد عوده توجه للمشاركة في سباقات للسيارات في سلطنة عُمان ، وحقق العام الحالي لقب رالي الأردن الدولي للراليات في إنجاز تاريخي للمرة الأولى في مسيرته إلى جانب ملاحه الأردني عطا الحمود، كما حققا أيضا لقب بطولة الأردن للراليات المحلية مرتين في العامين (2019، 2023).وكان الملاح عطا الحمود، الأردني الوحيد الذي توج بلقب بطولة الشرق الأوسط للراليات للملاحين في حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)،ويعتبر هذا الإنجاز تاريخيا بالنسبة للملاح الحمود، والذي نال هذا اللقب لأول مرة في مسيرته، ليصبح ثاني أردني يحقق اللقب، بعد الملاح خالد زكريا الذي ناله العام 2001، مع بطل الراليات الإماراتي محمد بن سليم.‏وحقق إلى جانب العُماني عبد الله الرواحي في العام 2019، لقب بطولة الأردن ‏للراليات ‏للسائقين والملاحين، وفي العام ذاته، فازا لأول مرة بلقب بطولة عُمان للراليات، كما نال العام 2022 لقب الفئة تي 4 للملاحين في‎ بطولة ‏السعودية، إلى جانب السائق السعودي سعيد الموري، وشارك في راليات جدة والقصيم وعسير، كما شارك في رالي حائل الدولي العام الحالي، وفي الراليات المحلية حققت لقب بطولة ‏الأردن للملاحين ‏‎5‎‏ مرات الأعوام 2003 و2010 و2019 و2020،‎2023 ‎‏، ونال لقب ‏رالي باها الأردن عن فئة الدراجات النارية العام ‏‏2018، في النسخة التجريبية.وحول الأجواء العامة في حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي للسيارات قال الحمود لـ"الغد": "أجواء الحفل كانت مميزة، بعيدا عن حلبة السباقات، الجميع كان فرحا بتتويجه بالجوائز، وسط روح رياضية كبيرة، وأولى البطل العالمي اهتماما كبيرا بالسائق العٌماني عبد الله الرواحي وقام في لقطة أبهرت الجميع بتوظيب ربط عنق الرواحي، وقام بمساعدته بارتداء العباءة العربية قبل تسلمه جائزة الاتحاد الدولي، كما قام بالإشادة بالإنجاز الذي حققته في بطولة الشرق الأوسط وشعوري لا يوصف بتمثيل الأردن في الحفل، كانت لحظات فخر واعتزاز بالنسبة لي في أول تجربة تاريخية".