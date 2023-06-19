الثلاثاء 20 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

لمن يعاني التهاب المفاصل.. أغذية عليك تجنب تناولها

tbl_articles_article_27723_986664cf8a6-5936-49aa-a503-aee756502ffd
مفاصل
عمان- الغد- إذا كنت مصابا بالتهاب المفاصل، فإن اتخاذ الخيارات الغذائية الصحيحة لا يمكن أن يساعد في إدارة الأعراض فحسب، بل يقلل أيضا من خطر حدوث مضاعفات، ويساعد على تعزيز صحتك العامة. بحسب ما نشر موقع "سكاي نيوز عربية". وتنصح دراسات طبية من يعاني من التهاب المفاصل بتجنب مجموعة من الأطعمة التي تزيد من حدة الالتهاب والأعراض المصاحبة له:اضافة اعلان
السكر المضاف: في دراسة أجرتها الكلية الأميركية لأمراض الروماتيزم على المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي، لاحظ الباحثون أنه من بين 20 نوعا من الأطعمة، يبدو أن المشروبات الغازية المحلاة بالسكر والحلويات من المرجح أن تؤدي إلى تفاقم أعراض المرض.
الأغذية الغنية بالملح: وجدت دراسة أجراها باحثون من كلية الطب بجامعة يونسي في كوريا الجنوبية على فئران العام 2019، أن التهاب المفاصل كان أكثر حدة لدى الفئران التي تناولت نظاما غذائيا غنيا بالملح مقارنة بتلك التي احتوى نظامها الغذائي على ملح أقل.
وأشار الباحثون، إلى أن تناول كميات كبيرة من الصوديوم قد يكون عاملا خطرا للإصابة بأمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل لدى الأشخاص.
الأطعمة المصنعة: تميل العناصر فائقة المعالجة مثل الوجبات السريعة وحبوب الإفطار واللحوم المصنعة، إلى أن تكون غنية بالسكر المضاف والمواد الحافظة والفركتوز والمكونات الأخرى التي يحتمل أن تزيد الالتهابات، وبالتالي تؤدي إلى تفاقم أعراض التهاب المفاصل، حسب ما ذكر موقع "هيلث لاين" المتخصص بالمواضيع الطبية.
الأطعمة التي تحتوي على الغلوتين: الغلوتين عبارة عن: مجموعة من البروتينات الموجودة في القمح والشعير والحبوب الأخرى. وربطت بعض الأبحاث بين الغلوتين وزيادة التهاب المفاصل، وأشارت إلى أن اتباع نظام غذائي نباتي خالٍ من هذا المركب قد يقلل من نشاط المرض ويحسن وضع الالتهاب.
1687164722052164200

الصوص: راض عن معسكر اليونان.. والدوري لا يلبي طموحات التحضير للمونديال منذ5 ساعة

1687167305752219300

منتخب السلة يغلب شباب ليتوانيا في رحلة التحضير لكأس العالم منذ5 ساعة

1687165501482183800

خطوات الحسين إربد تعيد هيبة اللون الأصفر للمدرجات منذ5 ساعة

7410

"النشامى" يقلب الطاولة على جامايكا في ختام معسكره النمساوي منذ5 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1687186098743147000

إسبانيا تحتفي بلقب دوري الأمم.. وكرواتيا تشد من أزر مودريتش

منذ5 ساعة
1687186421953187600

ووكر قد يستمر مع مانشستر سيتي.. ويونايتد يسعى وراء هوبلوند

منذ5 ساعة
1687171106432368500

"الأولمبي" في غرب آسيا.. فرصة لتعزيز الإيجابيات ومعالجة السلبيات

منذ5 ساعة
حلبة مصارعة

تسمية زريقات رئيسا للجنة الفنية للمصارعة في الدورة العربية

منذ5 ساعة
014175

منتخبا السلة 3×3 يستهلان مشوارهما في "دوري الأمم" اليوم

منذ5 ساعة
1687090903490921400

تنوع حلبات سباقات السيارات يثري الحركة السياحية

منذ5 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

إلى متى ستحتمل الضفة الغربية؟

ماهر أبو طير |اليوم

تشوهات الطرق!

محمود الخطاطبة |اليوم

جنين.. وأسئلة "وحدة الساحات"

د.أحمد جميل عزم |اليوم
سلامة الدرعاوي

وهم "اقتصاديات الكازينو"

سلامة الدرعاوي |اليوم

نفاق رياضي!

خالد خطاطبة |اليوم

المواقيت الدستورية لانتخاب الرئيس اللبناني

معاذ وليد أبو دلو |اليوم
ترجمات
سياح ينظرون إلى مجمع الأقصى من على جبل الزيتون في القدس المحتلة – (أرشيفية)

خطة إسرائيل لتقسيم الأقصى تهدد الوضع الراهن للقدس

ترجمات | منذ5 ساعة
1687080390780478700

56 عاما على حرب 1967 والعالم ما يزال ينكر المعاناة الفلسطينية‏

ترجمات |18 حزيران 2023
1687080390730478500

أميركا تتخلف بينما يحتضن الشرق الأوسط حقبة جيوسياسية جديدة

ترجمات |18 حزيران 2023
الرئيس جورج دبليو بوش في مخبأ قيادة قاعدة أفوت الجوية، 11 أيلول (سبتمبر) 2001 – (المصدر)

الولايات المتحدة في خضم انحدار إمبريالي غير استثنائي‏

ترجمات |17 حزيران 2023
لماذا لم يتحالف باقي العالم مع الغرب ضد روسيا؟

لماذا لم يتحالف باقي العالم مع الغرب ضد روسيا؟

ترجمات |14 حزيران 2023
محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي

ماذا بعد بالنسبة لـ"حميدتي"؟‏

ترجمات |13 حزيران 2023
 