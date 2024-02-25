لوف يصف ألونسو بـ "الثعلب".. ويرفض تدريب بايرن

استبعد المدير الفني السابق للمنتخب الألماني لكرة القدم يواخيم لوف بشكل قاطع تولي تدريب فريق بايرن ميونخ خلفا للمدير الفني الحالي توماس توخيل.



وفي تصريحات لتلفزيون صحيفة "فيلت" الألمانية، قال لوف يوم الأحد: ربما كانت هناك أسباب مختلفة لذلك، أولا نادي بايرن ميونخ غير مهتم بشخصي كمدرب، وثانيا أنا ليس لدي اهتمام ببايرن ميونخ.

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تجدر الإشارة إلى أن النادي الألماني صاحب الأرقام القياسية من البطولات كان أعلن مؤخرا الانفصال عن توخيل بحلول نهاية الموسم الحالي.



واستبعد لوف/64 عاما/ من حيث المبدأ فكرة تولي مهمة تدريب جديدة في ألمانيا، وقال: لقد عملت مدربا لفترة طويلة هنا في ألمانيا مع المنتخب الوطني، وكنت أقول دائما إن شغل منصب هنا غير وارد بالنسبة لي. لقد سافرت في أنحاء هذه الجمهورية على مدار 17 عاما، وزرت كل الاستادات الممكنة، كما أنني أعرف الأندية بشكل جيد جدا أيضا. ومن ثم فليس هناك دافع بالنسبة لي.



وكان لوف الحائز مع منتخب الماكينات على بطولة كأس العالم عام 2014، أنهى مسيرته كمدرب للمنتخب الوطني بعد عدة إخفاقات انتهت بخروج المنتخب من دور الـ16 في بطولة الأمم الأوروبية عام 2021.



وأشاد لوف بأداء تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن متصدر جدول الدوري الألماني، وقال: لقد كان بالفعل شخصية بارزة كلاعب. ووصف لوف اللاعب الإسباني السابق بأنه "ثعلب التكتيك".

وتوقع لوف استمرار ألونسو في باير ليفركوزن وأنه لن ينتقل إلى بايرن ميونيخ في الصيف. ووصف لوف المدرب توخيل الذي يوشك على الرحيل عن بايرن ميونخ بأنه "خبير كرة قدم ممتاز"، ورأى أن بايرن يحتاج إلى تغيير شامل معربا عن اعتقاده بأن بعض اللاعبين "ربما تجاوزوا فترة ذروتهم".