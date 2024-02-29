ليبرون ودونتشيتش يقودان ليكرز ومافريكس لفوزين مثيرين

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أحرز السلوفيني لوكا دونتشيتش 30 نقطة وسيطر على 11 كرة مرتدة وقدم 16 تمريرة حاسمة لزملائه في فوز فريقه دالاس مافريكس على مضيفه تورونتو رابتورز 136-125 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أمس.وتعد هذه المرة 11 التي يسجل فيها دونتشيتش، ثلاثة أرقام مزدوجة لفريقه خلال الموسم الحالي والمرة 67 له خلال مسيرته في عالم الكرة البرتقالية.وأضاف الأميركي كايري إيرفينج 29 نقطة لرصيد الفريق الفائز من بينها 15 نقطة في الربع الأخير، بينما أحرز زميله بي.جيه واشنطن 23 نقطة كما سجل تيم هارداوي 16 نقطة ودانييل كافورد 13 نقطة، ليساهموا في تحقيق الفوز الثامن لفريق مافريكس في آخر 10 مباريات خاضها.وسجل سكوتي بارنز 19 نقطة لرابتورز كما سيطر على 11 كرة مرتدة، لكن الفريق خسر بعد ثلاثة انتصارات متتالية، فيما أضاف إيمانويل كويكلي 28 نقطة لرابتورز أيضاً.وفي مواجهة أخرى، أحرز نجم كرة السلة الأميركية ليبرون جيمس 34 نقطة منها 19 نقطة في الربع الأخير، بينما أضاف زميله أنطوني ديفيز 20 نقطة وسيطر على 12 كرة مرتدة، ليقودا فريقهما لوس أنجليس ليكرز للفوز على لوس أنجليس كليبرز (116-112) بعد أن نجح في تعويض تأخره بفارق 21 نقطة.وأسهم دانجيلو راسل في فوز ليكرز على كليبرز للمرة الثالثة في أربع مباريات بإحراز 20 نقطة والسيطرة على 12 كرة مرتدة. وسجل كوهي ليونارد 26 نقطة لكليبرز في حين، أضاف زميله جيمس هاردن 23 نقطة، بينما خسر فريقهما للمرة الخامسة في آخر ثماني مباريات.وفي مباريات أخرى أقيمت الليلة الماضية، فاز غولدن ستيت وريورز خارج ملعبه على واشنطن ويزاردز 123-112 وفاز أورلاندو ماجيك على ضيفه بروكلين نتس 108-81، كما فاز أتلانتا هوكس على ضيفه يوتا جاز 124-97.كما فاز كليفلاند كافالييرز على دالاس مافريكس (121-119)، وواريورز على واشنطن ويزاردز (123-112)، وبوسطن سلتيكس على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز (117-99)، ونيو أورليانز بيليكانز على نيويورك نيكس (115-92)، وديترويت بيستونز على شيكاغو بولز (105-95) وميلواكي بكس على شارلوت هورنيتس (123-85)، ومينيسوتا تمبرولفز على سان أنطونيو سبيرز (114-105)، وميامي هيت على بورتلاند ترايل بليزرز (106-96)، وأوكلاهوما سيتي ثاندر على هيوستن روكتس (112-95). -(وكالات)