الخميس 29 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

NBA

ليبرون ودونتشيتش يقودان ليكرز ومافريكس لفوزين مثيرين

ليبرون جيمس يقود لوس أنجليس ليكرز للفوز على كليبرز - (من المصدر)
ليبرون جيمس يقود لوس أنجليس ليكرز للفوز على كليبرز - (من المصدر)
 أحرز السلوفيني لوكا دونتشيتش 30 نقطة وسيطر على 11 كرة مرتدة وقدم 16 تمريرة حاسمة لزملائه في فوز فريقه دالاس مافريكس على مضيفه تورونتو رابتورز 136-125 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أمس.اضافة اعلان
وتعد هذه المرة 11 التي يسجل فيها دونتشيتش، ثلاثة أرقام مزدوجة لفريقه خلال الموسم الحالي والمرة 67 له خلال مسيرته في عالم الكرة البرتقالية.
وأضاف الأميركي كايري إيرفينج 29 نقطة لرصيد الفريق الفائز من بينها 15 نقطة في الربع الأخير، بينما أحرز زميله بي.جيه واشنطن 23 نقطة كما سجل تيم هارداوي 16 نقطة ودانييل كافورد 13 نقطة، ليساهموا في تحقيق الفوز الثامن لفريق مافريكس في آخر 10 مباريات خاضها.
وسجل سكوتي بارنز 19 نقطة لرابتورز كما سيطر على 11 كرة مرتدة، لكن الفريق خسر بعد ثلاثة انتصارات متتالية، فيما أضاف إيمانويل كويكلي 28 نقطة لرابتورز أيضاً.
وفي مواجهة أخرى، أحرز نجم كرة السلة الأميركية ليبرون جيمس 34 نقطة منها 19 نقطة في الربع الأخير، بينما أضاف زميله أنطوني ديفيز 20 نقطة وسيطر على 12 كرة مرتدة، ليقودا فريقهما لوس أنجليس ليكرز للفوز على لوس أنجليس كليبرز (116-112) بعد أن نجح في تعويض تأخره بفارق 21 نقطة.
وأسهم دانجيلو راسل في فوز ليكرز على كليبرز للمرة الثالثة في أربع مباريات بإحراز 20 نقطة والسيطرة على 12 كرة مرتدة. وسجل كوهي ليونارد 26 نقطة لكليبرز في حين، أضاف زميله جيمس هاردن 23 نقطة، بينما خسر فريقهما للمرة الخامسة في آخر ثماني مباريات.
وفي مباريات أخرى أقيمت الليلة الماضية، فاز غولدن ستيت وريورز خارج ملعبه على واشنطن ويزاردز 123-112 وفاز أورلاندو ماجيك على ضيفه بروكلين نتس 108-81، كما فاز أتلانتا هوكس على ضيفه يوتا جاز 124-97.
كما فاز كليفلاند كافالييرز على دالاس مافريكس (121-119)، وواريورز على واشنطن ويزاردز (123-112)، وبوسطن سلتيكس على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز (117-99)، ونيو أورليانز بيليكانز على نيويورك نيكس (115-92)، وديترويت بيستونز على شيكاغو بولز (105-95) وميلواكي بكس على شارلوت هورنيتس (123-85)، ومينيسوتا تمبرولفز على سان أنطونيو سبيرز (114-105)، وميامي هيت على بورتلاند ترايل بليزرز (106-96)، وأوكلاهوما سيتي ثاندر على هيوستن روكتس (112-95). -(وكالات)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
صراع على الكرة بين لاعب سحاب إيهاب الخوالدة ولاعب شباب الأردن أويس زيادات بمواجهة الذهاب - (من المصدر)

شباب الأردن وسحاب يتطلعان للتعويض بدوري المحترفين اليوم

منذ1 ساعة
جانب من اجتماع اللجنة المنظمة العليا لبطولة اختراق الضاحية العربية - (من المصدر)

10 دول عربية تتنافس في سباق اختراق الضاحية بالأردن

منذ1 ساعة
المدربة البيلاروسية ألينا كوزنيتسوفا تتوسط اللاعبتين المشاركتين في البطولة الدولية - (من المصدر)

منتخب الجمباز يشارك في بطولة لاتفيا الدولية

منذ1 ساعة
من حفل تكريم المنتخب الوطني للكراتيه - (من المصدر)

"الكراتيه" يكرم المنتخب الوطني الفائز بذهبية العالم

منذ1 ساعة
لاعب الفيصلي عارف الحاج يتقدم لمرمى الحسين إربد ضمن منافسات دوري المحترفين - (الغد)

أندية المحترفين تأمل برؤية واضحة لأجندة الموسم

منذ1 ساعة
من منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري الجولف - (من المصدر)

62 مشاركا في انطلاقة الجولة الثانية بدوري الجولف

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

ضحايا استبداد "حق النقض- (2)..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

توصيات الأعيان

سلامة الدرعاوي |اليوم

ليس للحقد دواء

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
فلسطينية نازحة في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 - (المصدر)‏

سراب الدولتين‏: كيف تُكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ ‏(2-2)

ترجمات |28 شباط 2024
1

سراب الدولتين‏: كيف تكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ (2-1)

ترجمات |27 شباط 2024
جانب من آثار الدمار الحاصل بمستشفى الشفاء في شمال غزة-(وكالات)

تدمير النظام الصحي في قطاع غزة يتجاوز مستشفياته

ترجمات |26 شباط 2024
تظاهرة مؤيدة لوقف الحرب في غزة بالعاصمة البريطانية، لندن - (المصدر)

الحرب في غزة تسمم السياسة البريطانية

ترجمات |26 شباط 2024
‏متظاهرون يدعون إلى وقف إطلاق النار في غزة، أمام البيت الأبيض في واشنطن - (أرشيفية)

كيف تغير الحرب بين إسرائيل وحماس العالم

ترجمات |26 شباط 2024
عناصر من المقاومة العراقية التابعة لفصائل قوات الحشد الشعبي - (أرشيفية)

لماذا أوقفت المقاومة العراقية التصعيد ضد أميركا؟

ترجمات |25 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
bc6fcf28-ca21-4631-bc0d-10efb4032d05

مجزرة دوار النابلسي

نويت منذ 41 دقيقة

نويت

محاضرة 28 شباط 2024

محاضرة

العطاء المستمر والدائم من الأردن إلى أهلنا في غزة 27 شباط 2024

حمزة حجاج- العطاء المستمر والدائم من الأردن إلى أهلنا في غزة

المواطن الأردني 26 شباط 2024

حمزة حجاج- المواطن الأردني

انتشار مادة الكريستال المخدرة في شوارع الأردن 25 شباط 2024

حمزة حجاج- انتشار مادة الكريستال المخدرة في شوارع الأردن
 
 