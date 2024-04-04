الخميس 04 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ليفربول في مهمة سهلة أمام شيفيلد لاستعادة صدارة الدوري

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محمد صلاح

يستضيف نادي ليفربول مساء اليوم الخميس شيفيلد يونايتد، متذيل الترتيب، ضمن الجولة الـ31 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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وتنطلق أحداث مباراة ليفربول وشيفليد في تمام الساعة 21:30 بتوقيت السعودية على ملعب "أنفيلد".


وتأتي المباراة في ظل لعبة الكراسي الموسيقية التي تخوضها ثلاثة فرق تتصارع فيما بينها على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي ليفربول ومانشستر سيتي وأرسنال، وذلك مع تبقي تسع جولات فقط على ختام المسابقة.


وارتقى نادي أرسنال إلى الصدارة بفوزه أمس  الأربعاء على لوتون تون بهدفين دون رد، رافعا رصيده إلى 68 نقطة متقدما بفارق نقطة عن كل من مانشستر سيتي الذي فاز أمس أيضا على ستون فيلا بنتيجة 4-1، وليفربول الذي يلعب اليوم ضد شيفيلد.


وتبدو مهمة ليفربول سهلة على الورق لتجاوز شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب مع 15 نقطة، لاستعادة مكانه في صدارة الدوري الإنجليزي.


وفي لقاء شيفيلد، سيسعى نجم نادي ليفربول، المصري محمد صلاح، لتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف، لإنعاش حظوظه في الفوز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة في مسيرته.


ويحتل صلاح حاليا المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفا، ويتخلف بفارق هدفين عن مهاجم مانشستر سيتي الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند المتصدر والفائز بجائزة هداف "البريميرليغ" في الموسم الماضي.

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