ليفربول ومانشستر يونايتد في سباق لاهب للتأهل إلى نصف النهائي

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مدن - أكد مدرب ليفربول يورجن كلوب، أن فريقه سيحاول التعامل مع ضيق الفترة الزمنية للتحضير لمباراة مانشستر يونايتد مساء اليوم، في ربع نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.وخاض ليفربول إياب ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي أمام سبارتا براج ليلة الخميس، فيما حصل مانشستر يونايتد على فترة كافية للتحضير لهذه المباراة المهمة.وقال كلوب في مؤتمر صحفي: "سنحاول الاستعداد، مرة أخرى لدينا موقف لعبنا فيه يوم الخميس وتعاملنا معه. كان لدى يونايتد أسبوع كامل للتحضير. يعرف تين هاج كيف يلعب، لذا فهو سيصنع بعض التحديات ولكن علينا الاستعداد على أي حال. بقدر الإمكان، أنا أستمتع بهذه المباريات".وأضاف: "لا أعرف الكثير عن موسمهم لكنني رأيت بعض المباريات الجيدة، والكثير من مشاكل الجودة والإصابات. ربما يكون هويلوند متاحًا مرة أخرى؟ وان بيساكا قريب. من الواضح أن هذا يحدث فرقًا، سنرى يوم الأحد".وعن جاهزية لاعبيه للمباراة، قال كلوب: "مو (محمد صلاح) جاهز بالتأكيد. لم يتدرب كوناتي اليوم، سيتعين علينا أن نرى ما إذا كان يمكنه التدريب غدًا. سنخسره على الأرجح. يعاني بوبي كلارك من بعض التورم، وتدرب جرافنبيرش اليوم لذا فإنه جاهز".وأثنى كلوب على أداء نجمه محمد صلاح، بعدما سجل اللاعب المصري هدفا وصنع 3 في الفوز على سلافيا براج 6-1 مساء الخميس. وصرح كلوب: "كم عدد الأهداف التي صنعها الليلة الماضية؟ استثنائي. مباراة غريبة في الشوط الثاني، كنت أتمنى ألا يشارك فيها كلها ولكن لم يكن ذلك ممكنًا بسبب إصابة كلارك. مو يتمتع بجودة عالية. اسأله عما يحبه ضد مانشستر يونايتد، ولكن كلما تحدثنا عن ذلك، قلت احتمالية حدوثه، لذلك لا أحب التحدث كثيرًا".وتابع: "إنه لاعب لا يصدق. لقد قام الشبان بعمل جيد بدونه، ولكن من الأفضل وجوده في الملعب".وتحدث كلوب عن قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي، حيث سيلعب ليفربول أمام أتالانتا، وقال: "قرعة خادعة أمام أتالنتا، لقد لعبنا هناك. ليس كثيرًا ولكنني متأكد من أن الفريق لديه هيكل مشابه، منظم جيدًا، وغير مريح للعب ضده. لم أتوقع أي خصم سهل، لكنني أتطلع للمواجهة حقًا. دعونا نرى ما يمكننا القيام به. إنهم متسقون للغاية".ويسعى مانشستر يونايتد إلى الاستفادة من عامل الأرض لحرمان غريمه ليفربول من تحقيق حلم الرباعية في موسمه الأخير مع مدربه كلوب، حين يلتقيان اليوم على ملعب "أولد ترافورد".وسبق لليفربول، أن أحرز كأس الرابطة في شباط (فبراير) بفوزه في النهائي على تشيلسي 1-0 بعد التمديد، ويقاتل مع آرسنال ومانشستر سيتي على لقب الدوري الممتاز، حيث يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف خلف النادي اللندني ونقطة أمام بطل الموسم الماضي.وبلغ فريق كلوب الخميس الدور ربع النهائي لمسابقة "يوروبا ليج" بفوزه الكاسح على ضيفه سبارتا براج التشيكي 6-1، بينها أربعة أهداف في الدقائق الـ14 الأولى، منهياً المواجهة مع الأخير بنتيجة إجمالية 1-2 ذهاباً وإياباً.وشهدت المباراة عودة صلاح إلى التشكيلة الأساسية لأول مرة منذ إصابته في كأس أمم أفريقيا، وقد وجد طريقه إلى الشباك ليصبح بذلك أول لاعب في تاريخ "الحمر" يسجل 20 هدفاً أو أكثر لسبعة مواسم متتالية.وعلق كلوب على ما حققه المصري، قائلاً: "هذه الإحصائية لا تفاجئني حقاً لأنه لاعب مذهل. مو (صلاح) قصة مختلفة لأنه لم يكن من المفترض أصلاً أن يشارك طيلة الدقائق التسعين. في الحقيقة، الخطة كانت أن نخرجه حين دخل (البولندي) ماتيوس (موزيالوفسكي في الدقيقة 74)، لكن بوبي (كلارك) جلس أمامي (للإصابة)، فبدا واضحاً أنه ليس باستطاعتنا فعل ذلك (إخراج صلاح)".وتابع: "مو خبير بما فيه الكفاية كي يستعيد طاقته خلال المباراة. قلت له ألا يدافع وأعتقد أنه لم يسبق لي أن قلت أمراً من هذا النوع لأي لاعب"، متوجهاً إلى المصري بالقول: "بالمناسبة مو، هذا الأمر لن يتكرر الأحد" ضد يونايتد الذي أجبر ليفربول على الاكتفاء بالتعادل السلبي على أرضه حين تواجه الفريقان في المرحلة السابعة عشرة من الدوري في 17 كانون الأول (ديسمبر).من جهته، قال فيرجيل فان دايك، قائد فريق ليفربول: "إن تاريخ مواجهات فريقه مع مانشستر يونايتد يعني أن مباراة دور الثمانية المقبلة تحمل توقعات إضافية".وبدأ مانشستر يونايتد في استعادة مستواه، حيث حقق ثماني انتصارات وخسر في مباراتين فقط في آخر 11 مباراة، بعد أن كانت نتائجه متذبذبة في النصف الأول من الموسم، وهذا ما يجعل مباراة دور الثمانية أكثر إثارة.وعند سؤاله عن العلاقة التنافسية، قال فان دايك: "قوية جدا. ليس فقط في المباراة نفسها ولكن فترة التحضير بأكملها تعتبر مباراة خاصة، ولكنني أحب المشاركة في مثل هذه النوعية من المباريات".وأضاف: "دائما ما تكون مبارياتنا أمامهم صعبة، وأتوقع مباراة صعبة يوم الأحد أيضا، إنهم يجدون طرقا للفوز، ولكنني أركز على ما يجب علينا فعله أثناء مواجهتهم. دائما ما تكون المباراة صعبة وحامية".وأكد: "تاريخ المباريات بين أكبر ناديين في إنجلترا، يشهد المزيد من التوقعات والضغوط، ولكن لم لا نذهب للملعب ونستمتع بالمباراة، ونلعب بطريقتنا، وأتمنى الصعود للدور التالي".وخلافاً لليفربول الذي يقاتل على الجبهات كافة، تشكل مسابقة الكأس الأمل الوحيد ليونايتد من أجل إنقاذ موسمه بعد فشله في كأس الرابطة وخروجه خالي الوفاض من دوري الأبطال وتواجده حالياً في المركز السادس ضمن منافسات الدوري الممتاز بفارق 8 نقاط عن أستون فيلا الرابع.ويدرك المدرب الهولندي إريك تين هاج، أن الفوز على ليفربول الذي أذل "الشياطين الحمر" بسباعية نظيفة في دوري الموسم الماضي لكن في "أنفيلد"، سيخف الضغط عنه.وقد يستعيد الهولندي خدمات الدنماركي راسموس هويلوند الذي سجل سبعة أهداف في ست مباريات قبل تعرضه لإصابة عضلية.وتعود المباراة الأخيرة بين الفريقين في مسابقة الكأس إلى الموسم 2020-2021 حين تواجها على "أولد ترافورد" خلف أبواب موصدة بسبب تداعيات فيروس "كورونا"، وخرج يونايتد منتصراً من الدور الرابع 3-2 بقيادة المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير.من ناحية ثانية، يمني تشلسي النفس في مواصلة المشوار في المسابقة، على غرار ما فعل في كأس الرابطة حين وصل إلى النهائي، معولا على تحسن نتائجه في الآونة الأخيرة بعد البداية الصعبة مع مدربه الجديد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، حيث لم يذق طعم الهزيمة سوى مرة واحدة في مبارياته الـ13 الأخيرة.ولن تكون المهمة سهلة أمام ليستر الذي يبدو في طريق العودة إلى الدوري الممتاز كونه يتصدر ترتيب دوري المستوى الثاني، لكنه يمر بفترة صعبة في الآونة الأخيرة، حيث اكتفى بانتصارين في مبارياته الست الأخيرة ضمن جميع المسابقات. -(وكالات)