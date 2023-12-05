ليفربول يؤكد غياب ماتيب للإصابة دون تحديد المدة

أكد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي غياب اللاعب جويل ماتيب عن الملاعب بسبب الإصابة دون تحديد المدة.

وقال الريدز في بيان له "لا يزال ليفربول ينتظر اكتشاف مدى الإصابة التي تعرض لها جويل ماتيب خلال الفوز على فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد".



وأضاف "كان لا بد من سحب قلب الدفاع في الدقيقة 69 من الفوز 4-3 على ملعب أنفيلد بعد تعرضه لمشكلة "ليست جيدة".

اضافة اعلان

وردًا على سؤال عما إذا كان يعرف المدة التي من المحتمل أن يغيب فيها صاحب الرقم 32، قال كلوب: "لا، لا أعرف بالضبط ولكن الأمر لا يبدو جيدًا، هذا شيء يمكننا قوله".



وأضاف كلوب "لم يتم إجراء الفحص بعد، لذا لا نعرف بالضبط، لكنه ليس رائعًا. منذ اللحظة الأولى كان الأمر واضحًا، تحدثنا معه وقلنا: لا، هذا ليس جيدًا".