ليفربول يتخطى لاسك النمساوي بثلاثية

اضافة اعلان

تجاوز ليفربول الإنجليزي عقبة مستضيفه لاسك النمساوي بصعوبة بتغلّبه عليه (3-1) اليوم الخميس في المرحلة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة ضمن منافسات الدوري الأوروبي لكرة القدم.وبادر لاسك بافتتاح النتيجة عبر لاعبه فلوريان فليكر في الدقيقة 14.وفي الشوط الثاني قلب الضيوف الطاولة على أصحاب الأرض إذ تمكّن الأوروغواياني داروين نونيز من معادلة الكفّة في مناسبة أولى (56 من ركلة جزاء).بعد ذلك منح الكولومبي لويس دياز نقاط الفوز للـ"ريدز" بتوقيعه على الهدف الثاني في الدقيقة 63.وفي الدقائق الأخيرة من اللقاء بصم النجم المصري محمد صلاح على ثالث أهداف ليفربول ليقضي على آمال الفريق المضيف (88).وفي مباراة أخرى ضمن المجموعة ذاتها حسم التعادل الإيجابي (1-1) نتيجة مواجهة سان جيلواز البلجيكي وضيفه تولوز الفرنسي.سجّل للفريق الفرنسي الهولندي تيس دالينغا (45 من ركلة جزاء) بينما أدرك الجزائري محمد أمين عمورة التعادل لنظيره البلجيكي (69).وبذلك تصدّر ليفربول المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط مقابل نقطة لكل من سان جيلواز وتولوز بينما تذيّل لاسك الترتيب دون نقاط.