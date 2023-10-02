الإثنين 02 تشرين الأول 2023
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ليفربول يضاعف راتب صلاح الأسبوعي 3 مرات

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محمد صلاح
كشف رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، أن موكله يحصل على ما يزيد عن مليون جنيه إسترليني أسبوعياً أي 3 أضعاف راتبه الأسبوعي مع النادي، وذلك وفقاً لإحدى الدراسات في كلية الأعمال بجامعة هارفرد الشهيرة.اضافة اعلان

وجدد صلاح عقده مع ليفربول صيف العام الماضي ليستمر في ملعب "أنفيلد" حتى 2025، مقابل راتب أسبوعي قدره 350 ألف جنيه إسترليني وهو الأعلى في النادي.

ووفقاً لصحيفة "الغارديان" البريطانية التي نقلت تعليقات عباس والذي كشف أن صلاح كان قاب قوسين أو أدنى من مغادرة ليفربول، إذ قال: محادثات التجديد مع النادي انهارت تماماً وبقيت أسابيع دون تحقيق أي تقدم، إذ لم يلب ليفربول طلبات صلاح، والمواقف بين الطرفين بعيدة للغاية، فمحمد لن يرفض لأن الفارق بين ما يطلبه والعرض الذي تلقاه 5%، بل هو أكثر بكثير.

وواصل: حدث الاتفاق أخيراً، ووجدنا طريقة لإقناع ليفربول على الراتب الذي يرغب به صلاح، وإذا استمر صلاح بتقديم ذات المستوى الذي يقدمه فإن راتبه السنوي سيكون بين 45 مليون جنيه إسترليني وحتى 54 مليوناً.
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