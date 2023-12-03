ليفربول يقلب الطاولة على فولهام بفوز مثير

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حقق ليفربول فوزا مثيرا على ضيفه فولهام 4-3 أمس، ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.وأحرز أهداف ليفربول كل من بيرند لينو (20 بالخطأ في مرمى فريقه)، وأليكسيس ماك أليستر (38)، وواتارو إندو (87) وترينت ألكسندر أرنولد (88)، فيما سجل أهداف فولهام هاري ويلسون (24) وكيتي تيتي (45+3) وبوبي دي كوردوفا ريد (80).واحتل ليفربول المركز الثاني مؤقتا برصيد 31 نقطة، بفارق تقطتين وراء المتصدر آرسنال، ونقطتين وراء مانشستر سيتي الذي يلعب لاحقا أمام توتنهام، فيما بقي رصيد فولهام 15 نقطة في المركز الرابع عشر.حاول ليفربول التقدم بالنتيجة في وقت مبكر، وألغى له الحكم هدفا أحرز محمد صلاح في الدقيقة الثامنة بداعي التسلل، وتوقف اللعب لفترة من الوقت لعلاج حارس فولهام بيرند لينو المصاب في رأسه.وأثرت فترة التوقف الطويلة على وتيرة اللقاء، حتى الدقيقة 20، عندما افتتاح ليفربول التسجيل عبر ركلة حرة مباشرة، نفذها ألكسندر أرنولد بإتقان ارتدت من العارضة ثم ظهر الحارس لينو لتستقر في المرمى.لكن سرعان ما حقق فولهام التعادل في الدقيقة 24، عندما أرسل أنتوني روبنسون كرة عرضية قوية، تابعها لاعب ليفربول السابق هاري ويلسون بلمسة واحدة بين قدمي الحارس كاومهين كيليهير إلى داخل الشباك.وأحدثت ركلة ركنية دربكة داخل منطقة جزاء فولهام، لتصل الكرة إلى مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك الذي وقف ويلسون ببسالة أمام محاولته في الدقيقة 34.واستعاد ليفربول تقدمه في الدقيقة 38، عندما وصلته الكرة خارج منطقة الجزاء، فأطلق تسديدة قوية، استقرت في الزاوية العليا البعيدة لمرمى فولهام.لكن ليفربول لم يهنأ طويلا بتقدمه، حيث أعاد فولهام المباراة إلى نقطة الصفر مجددا، عندما تابع المهاجم المكسيكي راوول خيمينبز ركلة ركنية برأسه، لترتد من مدافع قبل أن تصل إلى تيتي، الذي أودعها الشباك من مسافة قصيرة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.وقبل نهاية الشوط، ألغى الحكم هدفا لفولهام أحرزه قائده تيم ريام، لوجود تسلل على اللاعب الأميركي.وبدا ليفربول عازما على التقدم مجددا مع بداية الشوط الثاني، فأطلق لاعب وسطه دومينيك سوبوسلاي تسديدة منخفضة سيطر عليها الحارس، وبعدها بلحظات انطلق "الريدز" بهجمة مرتدة، مرر على إثرها صلاح الكرة إلى داروين نونيز، الذي سدد مباشرة في بطن العارضة بالدقيقة 54.وأهدر نونيز فرصة سانحة للتسجيل في الدقيقة 61، عندما مرر له صلاح كرة رأسية ذكية، بيد أن المهاجم الأوروجوياني، فشل في متابعة الكرة بالشباك.وأشرك ليفربول كلا من جو جوميز وكودي جاكبو مكان ماك أليستر وسوبوسلاي، وأرغمت الإصابة جويل ماتيب على الخروج من التشكيلة ليدخل مكانه إبراهيما كوناتي.وسدد لاعب وسط ليفربول رايان جرافينبرش في مكان وقوف الحارس بالدقيقة 71، ثم تمكن فولهام من التقدم بالنتيجة في الدقيقة 81، عندما تابع البديل دي كوردوفا ريد برأسه، عرضية من زميله توم كارني، من مسافة قريبة في الشباك.وبدا ليفربول في طريقه لتقبل هزيمة مفاجئة، قبل أن ينتفض مع دخول الياباني واتارو إندو، الذي تلقى تمريرة من صلاح، ليطلق تسديدة من حافة منطقة الجزاء داخل المرمى في الدقيقة 87.وبعدها بدقيقة واحدة، تصدى لينو حارس فولهام، لتسديدة جاكبو، قبل أن تصل الكرة إلى كوستاس تسيميكاس الذي مررها إلى ألكسندر أرنولد، فأطلق الأخير تسديدة طموحة، لم يتمكن حارس فولهام من إيقافها لتستقر في المرمى. -(وكالات)