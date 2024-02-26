ليفربول يقهر الظروف ويعيش ليلة استثنائية بلقب جديد

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مدن - عبر قائد ليفربول فيرجيل فان دايك، عن فخره من فريقه، بعد إحراز لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، على حساب تشيلسي، بعد الفوز عليه 1-0 بعد التمديد في ملعب "ويمبلي" أول من أمس.وسجل فان دايك هدف المباراة الوحيد من رأسية محكمة في الدقيقة 118، بعدما كان الحكم قد ألغى له هدفا في الشوط الثاني بداعي تسلل زميله واتارو إندو.وسئل فان دايك عما يعنيه الفوز بهذا اللقب، فأجاب في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "إنه يعني الكثير، لجميع اللاعبين الصغار على أرض الملعب، فوز في الوقت الإضافي. إنه أمر لا يصدق، أنا فخور جدًا بالفريق".وأضاف: "كانت مباراة محتدة الفريقين، لقد أتيحت لهم فرص، وسنحت لنا فرص. إنه أمر مذهل. أول لقب كقائد لفريق ليفربول، كل هذا من أجل الجماهير لذا دعونا نستمتع به".وعن الهدف قال: "إنه أمر متعلق بالشغف، وهذا كل شيء، أنا فخور جدًا بالشبان. جميع الشبان الصغار لعبوا دورهم في ما حققناه اليوم، إنه أمر لا يصدق، ونتطلع إلى المزيد".وتابع: "يجب عليك دائمًا الاستمتاع باللحظات الجيدة، وهذه بالتأكيد واحدة منها. لن نأخذ الأمور على أنها مسلمات أبدًا، وكما ترى اليوم، كان من الممكن أن نخسر، لكننا قمنا بعملنا، حتى مع كل المشاكل التي واجهناها قبل المباراة".من ناحيته، بدا حارس ليفربول كاوميهين كيليهير، سعيدا لمساهمته في إحراز فريقه لقب كأس رابطة.وتصدى كيليهير الذي خاض المباراة عوضا عن المصاب أليسون بيكر، للكثير من الفرص الخطيرة على مدار 120 دقيقة، ليساهم في إحراز ليفربول لقبه العاشر في المسابقة.وقال كيليهير في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب انتهاء اللقاء: "هذه هي اللحظات التي تحلم بها. إنها أفضل لصحة القلب من ركلات الترجيح! إنها لحظة مذهلة أخرى بالنسبة لي، أنا سعيد".وعن فرص الفريق في إحراز المزيد من الألقاب، قال الحارس الإيرلندي: "لن نشعر بالغرور، لكن هذا أمر رائع بالنسبة للزخم. نحن في موقف جيد الآن".وأشاد كيليهير بقائد ليفربول فان دايك الذي أحرز هدف المباراة الوحيد، وقال: "إنه لا يصدق، لائق دائمًا، يظهر دائمًا معنا. إنه يدفعنا للفوز بالمزيد من الألقاب".أما جناح ليفربول لويس دياز، فأوضح أن فريقه يعرف كيفية التحضير لمباريات مثل نهائي كأس الرابطة، رغم المصاعب التي رافقته قبل وأثناء المباراة.وخاض ليفربول المباراة في غياب عدد مهول من اللاعبين الأساسيين بسبب الإصابة، وزاد الطين بلة خروج الهولندي رايان جرافينبرش من الملعب في شوط المباراة بسبب الإصابة.وسئل دياز عن كيفية مواجهة فرقه للمصاعب التي رافقت فريقه في المباراة، فأجاب في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عبر مترجم: "لقد كانت مباراة صعبة للغاية والمباريات الكبيرة تُلعب بهذه الطريقة".وأضاف: "لقد أمضينا عامًا مليئًا بالمباريات، ونستعد بهذه الطريقة لكل مباراة، كنا نعلم أنه سيكون تحديًا لكننا استعدينا جيدًا حقًا".وعن معنى هذا الفوز بالنسبة إليه، قال الدولي الكولومبي: "أهدي هذا اللقب لأمي وأبي بعد كل ما مروا به، إنه يعني الكثير أن أكون قادرًا على الاحتفال معهم". وكان والدا دياز، قد تعرضا لعملية خطف في كولومبيا العام الماضي، قبل أن يتم إطلاق سراحهما.إلى ذلك، قدم لاعب ليفربول الشاب كونور برادلي، إشادة خاصة بمدربه يورجن كلوب، بعد الفوز بلقب كأس الرابطة.ويخوض كلوب موسمه الاخير مع ليفربول، بعدما أعلن في وقت سابق نيته الرحيل بنهاية الموسم الحالي.وقال برادلي في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب انتهاء اللقاء: "إنه مدرب مميز، أريد فقط الاستمتاع بكل لحظة معه الآن، والفوز بكل ما في وسعنا من أجله".وحول ما يعنيه باللقب قال برادلي: "لا أعتقد أنني أستطيع التعبير عن ذلك بالكلمات، لقد شجعت هذا النادي منذ أن كنت في الخامسة من عمري تقريبًا، ولفوز بلقب معه في ويمبلي، إنه أمر مميز".من ناحيته، قال اللاعب الشاب بوبي كلارك، الذي شارك كبديل في الدقيقة 72: "عندما ناداني كلوب وقال إنني سأشارك، كان شعورًا لا يصدق. كلوب يملأك بالثقة، ويمنحك الحرية، ويتيح لك حقًا القيام بما تريد".وانتقد ظهير ليفربول آندي روبرتسون، خشونة لاعب وسط تشيلسي مويسيس كايسيدو، التي أدت لخروج لاعب وسط الريدز ريان جرافينبرش مصابا في الشوط الأول من المباراة النهائية.وقال روبرتسون لشبكة "سكاي سبورتس": "كان تدخلاً سيئًا حقًا. لا يمكنك وصفه بطريقة أخرى. لقد كانت إصابة سيئة للغاية في كاحله، وعليك فقط أن تأمل ألا يكون الأمر سيئًا مثل الألم الذي كان يشعر به على أرض الملعب".وأضاف: "لذا، أتمنى أن نستعيد اللاعبين ببطء ولكن بثبات، لأن الأمر يتصاعد الآن، وعلينا أن نستمر في السير بالطريقة التي نسير بها الآن".وتابع: "لكن نأمل أن نبدأ في إعادة اللاعبين إلى الفريق ونصبح أقوى وأقوى. ثم نأمل أن نعود إلى فريق لائق تمامًا في أسرع وقت ممكن، حتى نتمكن من المضي قدمًا حتى نهاية الموسم".في السياق ذاته، أشاد لاعب مانشستر يونايتد السابق جاري نيفيل، بمدرب ليفربول يورجن كلوب.ووصف نيفيل كلوب بأنه "مدرب مميز"، وواحد من أفضل المدربين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما أنهى ليفربول المباراة بوجود مجموعة من اللاعبين الشباب على أرض الملعب.وفي حديثه لشبكة "سكاي سبورتس"، قال نيفيل: "المدربون المميزون يقومون بأشياء مميزة وهو واحد من أفضل المدربين الذين شهدهم الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق".وأضاف: "مدرب وحش لديه فريق من الوزن المتوسط، أشرك هناك فريقا من وزن الديك لكنه يلكم مثل فريق في الوزن الثقيل. هذا يحدث بسببه".في الناحية المقابلة، أوضح مدرب تشيلسي ماوريسيو بوكيتينو، أن على لاعبيه الشعور بالألم لإدراك ما يفتقدونه لإحراز الألقاب.وقال بوكيتينو في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "لقد صنعنا 4 أو 5 أو 6 فرص كبيرة ولم نسجل. في مباراة مثل اليوم وفي المباراة النهائية.. أن تسجل أولاً يمنحك ميزة كبيرة، لم نسجل وهذه مشكلة صغيرة. استقبلنا هدفنا في الدقيقة الأخيرة وكان من الصعب الرد".وأضاف: "إنهم (اللاعبون) محترفون، وهم بحاجة إلى الشعور بالألم. لقد لعبنا من أجل لقب لم نحصل عليه. إنهم بحاجة إلى الشعور بالألم مثلنا، يشعر اللاعبون بخيبة الأمل لأننا كنا قريبين جدًا من الفوز بالمباراة بعد مرور 90 دقيقة".وتابع: "علينا أن نتقبل الأمور الإيجابية، ونحتاج إلى الدفع، واستخدام هذا النوع من المباريات للتعلم وأن نصبح أفضل، إذا لم نسجل من خلال الفرص التي أتيحت لنا، فمن الصعب الفوز بالنهائي".وأردف: "لهذا السبب خسرنا النهائي، نحتاج إلى أن نكون حاسمين أمام المرمى.. نهنئ ليفربول ونمضي قدما، الطريقة التي خسرنا بها مؤلمة للغاية لكن علينا الآن أن نواصل التقدم. لقد سجلوا ونحن لم نسجل".-(وكالات)