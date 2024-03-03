ليفركوزن يوسع فارق الصدارة الألمانية بتخطي كولن

اضافة اعلان

مدن - عزز باير ليفركوزن صدارته لترتيب الدوري الألماني لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه كولن 2-0 أمس الأحد، ضمن منافسات الجولو الرابعة والعشرين من المسابقة.ورفع ليفركوزن رصيده إلى 64 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 10 نقاط عن بايرن ميونيخ صاحب المركز الثاني، وحامل اللقب في آخر 11 موسما.على الجانب الأخر، تجمد رصيد كولن عند 17 نقطة في المركز السادس عشر.وتقدم ليفركوزن عن طريق جيريمي فريمبونج في الدقيقة 37، قبل أن يضيف أليخاندرو جريمالدو الهدف الثاني في الدقيقة 73.سيري أتنفس فيرونا الصعداء عندما تغلب على ضيفه ساسوولو 1-0 أمس، في المرحلة السابعة والعشرين من بطولة إيطاليا لكرة القدم.وسجل البولندي كارول سفيديرسكي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 79.وهو الفوز الأول فيرونا في مبارياته السبع الأخيرة (ثلاثة تعادلات ومثها هزائم) والخامس هذا الموسم فتخلص من المركز الثامن عشر المؤدي إلى الدرجة الثانية وارتقى إلى السابع عشر برصيد 23 نقطة.في المقابل، مني ساسوولو بخسارته الرابعة تواليا والسابعة في مبارياته الثماني الاخيرة فتراجع إلى المركز الثامن عشر بعدما تجمد رصيده عند 20 نقطة.كما هي الخسارة الأولى لساسوولو في أول مباراة بقيادة مدربه الجديد دافيدي بالارديني خليفة أليسيو ديونيزي المقال من منصبه بعد الخسارة أمام إمبولي 2-3 والتي أتبعها بسقوط كبير على أرضه أمام نابولي حامل اللقب 1-6 الأربعاء في مباراة مؤجلة.وسبقا لبالارديني، ابن الـ60 عاماً، أن أشرف على أندية إيطالية عدة بينها كالياري ولاتسيو وآخرها كريمونيزي في الدرجة الثانية.ليج 1واصل بريست الذي لم يسبق له أن حل في مركز أفضل من الثامن، موسمه التاريخي وعزز وصافته بفوزه على ضيفه لوهافر 1-0، فيما استمرت معاناة نيس بخسارته امام مضيفه تولوز 1-2 أمس الأحد في المرحلة 24 من بطولة فرنسا لكرة القدم.على "ستاد فرانسيس-لو بليه" الذي لا يرتقي الى متطلبات المشاركة في المسابقات القارية، حافظ بريست على سجله الخالي من الهزائم للمباراة الثالثة عشرة توالياً، وتحديداً منذ الخسارة أمام موناكو 1-3 في 5 تشرين الثاني (نوفمبر)، معززاً بذلك مركزه الثاني بـ46 نقطة.واستفاد فريق المدرب إريك روا وبفضل الهدف الذي سجله بيار ليس-ميلو في الدقيقة 34، على أكمل وجه من انتهاء مباراة الجمعة بين موناكو وباريس سان جيرمان حامل اللقب والمتصدر بالتعادل السلبي، كي يبتعد عن الأول بفارق أربع نقاط ويقلص الفارق الذي يفصله عن الثاني الى تسع نقاط.وفي المقابل، تجمد رصيد لوهافر عند 24 نقطة في المركز الرابع عشر بعد تلقيه الهزيمة العاشرة للموسم.وعلى "ستاديوم تي اف سي"، كان نيس البادئ بالتسجيل ضد مضيفه تولوز عبر مهاجمه الدولي النيجيري تيريم موفي في الدقيقة الثامنة، لكن صاحب الأرض قلب الطاولة في الشوط الثاني بهدفين للهولندي ثيس دالينجا (65) ويان جبوهو (69).وهي الخسارة الثالثة لنيس في مبارياته الخمس الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز، فواصل بالتالي نتائجه المخيبة التي أدت إلى تراجعه من المركز الثاني الى الخامس برصيد عند 40 نقطة بعدما كان متصدراً في تشرين الثاني (نوفمبر).وشدد الإيطالي فرانتشيسكو فاريولي مدرب نيس على ضرورة أن "نستفيق"، رافضاً الحديث عن "أزمة؟ كلا، على الإطلاق".وتابع "قد يعتقد البعض في الوقت الحالي أني غبي وربما اعتاد الناس على الموقع الذي كنا عليه خلال فصل الخريف، لأني أعرف تماماً مدى الصعوبة (التي يمر بها أي ناد) خلال موسم. نحن ما زلنا في المركز الخامس وبالتالي ما زلنا في مجال تحقيق أهدافنا".ورأى أنه "يجب علينا استعادة الطاقة التي كنا نتمتع بها في بداية الموسم. نحن في مرحلة الشك بعض الشيء، لكن يجب ألا ننسى ما قمنا من أمور جيدة حتى الآن".في المقابل، واصل تولوز صحوته وحقق فوزه الثالث توالياً والرابع في مبارياته الخمس الاخيرة، فارتقى الى المركز العاشر مؤقتاً برصيد 29 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام ليون الذي يستضيف لنس وصيف بطل الموسم الماضي لاحقاً.وعاد متز من ملعب نانت بفوزه الأول في آخر 11 مرحلة والخامس هذا الموسم، وجاء بهدفين سجلهما الجورجي جورج ميكاوتادزيه (58) وماتيو أودول (60)، رافعاً رصيده الى 20 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير، مقابل 25 لمضيفه في المركز الثالث عشر.وتعادل مونبلييه مع ضيفه ستراسبورج بهدفين لأرنو نور الدين (71 و87) مقابل هدفين لحبيب ديارا (47) والهولندي إيمانويل إيميجا (83). -(وكالات)