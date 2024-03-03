الأحد 03 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ليفركوزن يوسع فارق الصدارة الألمانية بتخطي كولن

1709485042250508200
فرحة لاعبي ليفركوزن بهدف لهم في مرمى كولن أمس -(وكالات)
مدن - عزز باير ليفركوزن صدارته لترتيب الدوري الألماني لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه كولن 2-0 أمس الأحد، ضمن منافسات الجولو الرابعة والعشرين من المسابقة.اضافة اعلان
ورفع ليفركوزن رصيده إلى 64 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 10 نقاط عن بايرن ميونيخ صاحب المركز الثاني، وحامل اللقب في آخر 11 موسما.
على الجانب الأخر، تجمد رصيد كولن عند 17 نقطة في المركز السادس عشر.
وتقدم ليفركوزن عن طريق جيريمي فريمبونج في الدقيقة 37، قبل أن يضيف أليخاندرو جريمالدو الهدف الثاني في الدقيقة 73.
سيري أ
تنفس فيرونا الصعداء عندما تغلب على ضيفه ساسوولو 1-0 أمس، في المرحلة السابعة والعشرين من بطولة إيطاليا لكرة القدم.
وسجل البولندي كارول سفيديرسكي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 79.
وهو الفوز الأول فيرونا في مبارياته السبع الأخيرة (ثلاثة تعادلات ومثها هزائم) والخامس هذا الموسم فتخلص من المركز الثامن عشر المؤدي إلى الدرجة الثانية وارتقى إلى السابع عشر برصيد 23 نقطة.
في المقابل، مني ساسوولو بخسارته الرابعة تواليا والسابعة في مبارياته الثماني الاخيرة فتراجع إلى المركز الثامن عشر بعدما تجمد رصيده عند 20 نقطة.
كما هي الخسارة الأولى لساسوولو في أول مباراة بقيادة مدربه الجديد دافيدي بالارديني خليفة أليسيو ديونيزي المقال من منصبه بعد الخسارة أمام إمبولي 2-3 والتي أتبعها بسقوط كبير على أرضه أمام نابولي حامل اللقب 1-6 الأربعاء في مباراة مؤجلة.
وسبقا لبالارديني، ابن الـ60 عاماً، أن أشرف على أندية إيطالية عدة بينها كالياري ولاتسيو وآخرها كريمونيزي في الدرجة الثانية.
ليج 1
واصل بريست الذي لم يسبق له أن حل في مركز أفضل من الثامن، موسمه التاريخي وعزز وصافته بفوزه على ضيفه لوهافر 1-0، فيما استمرت معاناة نيس بخسارته امام مضيفه تولوز 1-2 أمس الأحد في المرحلة 24 من بطولة فرنسا لكرة القدم.
على "ستاد فرانسيس-لو بليه" الذي لا يرتقي الى متطلبات المشاركة في المسابقات القارية، حافظ بريست على سجله الخالي من الهزائم للمباراة الثالثة عشرة توالياً، وتحديداً منذ الخسارة أمام موناكو 1-3 في 5 تشرين الثاني (نوفمبر)، معززاً بذلك مركزه الثاني بـ46 نقطة.
واستفاد فريق المدرب إريك روا وبفضل الهدف الذي سجله بيار ليس-ميلو في الدقيقة 34، على أكمل وجه من انتهاء مباراة الجمعة بين موناكو وباريس سان جيرمان حامل اللقب والمتصدر بالتعادل السلبي، كي يبتعد عن الأول بفارق أربع نقاط ويقلص الفارق الذي يفصله عن الثاني الى تسع نقاط.
وفي المقابل، تجمد رصيد لوهافر عند 24 نقطة في المركز الرابع عشر بعد تلقيه الهزيمة العاشرة للموسم.
وعلى "ستاديوم تي اف سي"، كان نيس البادئ بالتسجيل ضد مضيفه تولوز عبر مهاجمه الدولي النيجيري تيريم موفي في الدقيقة الثامنة، لكن صاحب الأرض قلب الطاولة في الشوط الثاني بهدفين للهولندي ثيس دالينجا (65) ويان جبوهو (69).
وهي الخسارة الثالثة لنيس في مبارياته الخمس الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز، فواصل بالتالي نتائجه المخيبة التي أدت إلى تراجعه من المركز الثاني الى الخامس برصيد عند 40 نقطة بعدما كان متصدراً في تشرين الثاني (نوفمبر).
وشدد الإيطالي فرانتشيسكو فاريولي مدرب نيس على ضرورة أن "نستفيق"، رافضاً الحديث عن "أزمة؟ كلا، على الإطلاق".
وتابع "قد يعتقد البعض في الوقت الحالي أني غبي وربما اعتاد الناس على الموقع الذي كنا عليه خلال فصل الخريف، لأني أعرف تماماً مدى الصعوبة (التي يمر بها أي ناد) خلال موسم. نحن ما زلنا في المركز الخامس وبالتالي ما زلنا في مجال تحقيق أهدافنا".
ورأى أنه "يجب علينا استعادة الطاقة التي كنا نتمتع بها في بداية الموسم. نحن في مرحلة الشك بعض الشيء، لكن يجب ألا ننسى ما قمنا من أمور جيدة حتى الآن".
في المقابل، واصل تولوز صحوته وحقق فوزه الثالث توالياً والرابع في مبارياته الخمس الاخيرة، فارتقى الى المركز العاشر مؤقتاً برصيد 29 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام ليون الذي يستضيف لنس وصيف بطل الموسم الماضي لاحقاً.
وعاد متز من ملعب نانت بفوزه الأول في آخر 11 مرحلة والخامس هذا الموسم، وجاء بهدفين سجلهما الجورجي جورج ميكاوتادزيه (58) وماتيو أودول (60)، رافعاً رصيده الى 20 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير، مقابل 25 لمضيفه في المركز الثالث عشر.
وتعادل مونبلييه مع ضيفه ستراسبورج بهدفين لأرنو نور الدين (71 و87) مقابل هدفين لحبيب ديارا (47) والهولندي إيمانويل إيميجا (83). -(وكالات)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2024-03-03 at 19.42.58

بني هاني يغيب عن الملاعب 3 اسابيع

منذأقل من دقيقة
1709460903289413600

نقاط مباراتي باكستان فرصة "النشامى" لتصحيح المسار بتصفيات المونديال

منذ 38 دقيقة
1709460903239413400

"دولي التايكواندو" يشيد بقصص نجاح في مخيم الأزرق

منذ 39 دقيقة
1709464915379663500

مدرب الأهلي يحذر من توقف طويل مرتقب لدوري المحترفين

منذ 40 دقيقة
1709477064380114800

منتخب الناشئين يجدد مواجهته مع نظيره الأوزبكي اليوم

منذ 42 دقيقة
1709464915429663700

أبو جاجة وعشيش يبدآن مشوار "الملاكمة" ببطولة العالم اليوم

منذ 43 دقيقة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

لماذا قد تفشل التهدئة في الأقصى؟

ماهر أبو طير |اليوم
سلامة الدرعاوي

أولوية الملك

سلامة الدرعاوي |اليوم

ماذا يعني أن تكون أردنيا؟

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

عالم نص كم

نضال المجالي |اليوم

عدم اليقين والشركات العائلية (1)

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
فلسطينيون يتجمعون عند منزل هدمته الغارات الإسرائيلية في غزة - (أرشيفية)

‏المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (1 - 2)

ترجمات | منذ23 ساعة
فلسطينية نازحة في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 - (المصدر)‏

سراب الدولتين‏: كيف تُكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ ‏(2-2)

ترجمات |28 شباط 2024
1

سراب الدولتين‏: كيف تكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ (2-1)

ترجمات |27 شباط 2024
جانب من آثار الدمار الحاصل بمستشفى الشفاء في شمال غزة-(وكالات)

تدمير النظام الصحي في قطاع غزة يتجاوز مستشفياته

ترجمات |26 شباط 2024
تظاهرة مؤيدة لوقف الحرب في غزة بالعاصمة البريطانية، لندن - (المصدر)

الحرب في غزة تسمم السياسة البريطانية

ترجمات |26 شباط 2024
‏متظاهرون يدعون إلى وقف إطلاق النار في غزة، أمام البيت الأبيض في واشنطن - (أرشيفية)

كيف تغير الحرب بين إسرائيل وحماس العالم

ترجمات |26 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
راتب شهر شباط

راتب شهر شباط

مجزرة دوار النابلسي 01 آذار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - مجزرة دوار النابلسي

مجزرة دوار النابلسي 29 شباط 2024

bc6fcf28-ca21-4631-bc0d-10efb4032d05

نويت 29 شباط 2024

نويت

محاضرة 28 شباط 2024

محاضرة

العطاء المستمر والدائم من الأردن إلى أهلنا في غزة 27 شباط 2024

حمزة حجاج- العطاء المستمر والدائم من الأردن إلى أهلنا في غزة
 
 