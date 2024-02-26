الإثنين 26 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مأساة جديدة.. وفاة عداء كيني آخر بشكل غير متوقع

تشارلز كيبسانغ كيبكورير
تشارلز كيبسانغ كيبكورير

في 11 فبراير، انتشرت الأخبار المأساوية عن وفاة كلفن كيبتوم في حادث سيارة، وبعد يوم واحد من الجنازة الضخمة والتوديع العاطفي لصاحب الرقم القياسي العالمي في الماراثون، تم الإعلان عن خبر قاس، وهو وفاة عداء ماراثون كيني آخر، يدعى تشارلز كيبسانغ كيبكورير.

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توفي تشارلز كيبسانغ كيبكورير بشكل غير متوقع بعد عبوره خط النهاية في سباق الأمل الـ 29 لجبل الكاميرون، يوم السبت، وهو السباق الذي كان قاده طوال معظم فتراته، قبل أن ينهار البالغ من العمر "32 عاما" عندما عبر خط النهاية.

وبحسب "موندو ديبورتيفو": تعرض كيبكورير لمشكلة غير معروفة أجبرته على التوقف خلال السباق، قبل أن يستأنف الركض وتمكن من الوصول إلى خط النهاية محتلا المركز الـ 16، وبعدها سقط على الأرض.

 

وقال حاكم المنطقة الجنوبية في الكاميرون: لا يمكننا معرفة ما حدث بالضبط، نعتقد أنها نوبة قلبية.

وتدخل الفريق الطبي بسرعة لمعالجة العداء، لكنهم لم يستطيعوا فعل أي شيء لإنعاشه، وأشارت بعض وسائل الإعلام إلى أن وفاته قد تكون مرتبطة بمشاكل قلبية مفاجئة مثل الأزمة القلبية.

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