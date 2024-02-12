الإثنين 12 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مؤتمر صحفي للجنة المؤقتة لاتحاد السلة اليوم

اتحاد كرة السلة،
اتحاد كرة السلة،
يقام اليوم عند الساعة الواحدة والربع ظهرا، مؤتمرا صحفيا خاصا لاتحاد كرة السلة، في مقر شركة كيا تاون - البيادر.
وسيتطرق المؤتمر الصحفي، لروزنامة المنتخبات الوطنية والنشاطات السلوية في العام الحالي، كما سيتيح الفرصة للالتقاء بالأعضاء الجدد في اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اللعبة.اضافة اعلان
وكانت اللجنة الأولمبية الأردنية، برئاسة سمو الأمير فيصل بن الحسين، قد قررت في وقت سابق، إعادة تعيين محمد عليان رئيسا للجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة.
ويضم مجلس إدارة اللجنة المؤقتة الجديد برئاسة عليان، كلا من نبيل أبو عطا وأحمد تيجاني وبديع يعيش ودينا هلسة ونديم كيالي وفارس حجازي وزين ملحس وإياد زوايدة.
وستقود اللجنة المؤقتة الاتحاد، حتى موعد الانتخابات المقبلة بعد نهاية دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".
ومن المقرر أن يشارك المنتخب الوطني، في بطولة قطر الدولية لكرة السلة، والتي تقام بالفترة من 15 إلى 18 الشهر الحالي، بمشاركة 6 منتخبات عربية، تأهبا لخوض الاستحقاقات الآسيوية المقبلة.
وتشارك منتخبات، قطر "البلد المنظم" ومصر وسورية والبحرين والسعودية، إلى جانب المنتخب الوطني الأول في البطولة الدولية، حيث تم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى مجموعتين، تضم الأولى منتخبات السعودية وسورية وقطر، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات البحرين ومصر والأردن.
وطبقا لنظام البطولة، تلعب فرق المجموعة الواحدة فيما بينها بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة ليتم ترتيب المنتخبات بحسب نتائجها، وفي الدور الثاني يلعب ثالث المجموعة الأولى مع ثالت المجموعة الثانية لتحديد المركزين 5 و6 ويلعب وصيفا المجموعتين لتحديد المركزين الثالث والرابع، ويتنافس متصدرا المجموعتين على اللقب.
وسيكون الدور الثاني موجها، بحيث لا تلتقي منتخبات المجموعة الواحدة في تصفيات كأس آسيا مع بعضها البعض – بناء على رغبة الفرق كافة - وعليه يواجه المنتخب الوطني نظيره السوري أو القطري، فيما ستكون خيارات المنتخب البحريني محصورة بمواجهة المنتخبين السعودي والقطري.
وتشكل البطولة الدولية الودية محطة تحضيرية مهمة للمنتخب الوطني، الذي يستهل مشواره عن المجموعة الرابعة في النافذة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات النسخة 31 من بطولة كأس آسيا 2025 في السعودية، بمواجهة شقيقه المنتخب الفلسطيني عند الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة 23 الحالي في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، قبل أن يحل "صقور الأردن" ضيفا ثقيلا على شقيقه المنتخب السعودي عند الساعة 7:30 من مساء يوم الإثنين الموافق 26 من الشهر ذاته في صالة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة.
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