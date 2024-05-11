السبت 11 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مؤشرات تؤكد احتدام الخلاف بين تشافي وديكو في برشلونة

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صراع داخل برشلونة

أظهر المدير الرياضي لنادي برشلونة ولاعبه السابق ديكو في عدة مناسبات أنه يتطلع إلى الحصول على صلاحيات مطلقة فيما يخص سوق الانتقالات والصفقات بين النادي واللاعبين.اضافة اعلان
وبالفعل كشفت مؤخرًا الصحف الإسبانية أن تطلعات ديكو في البارسا دائمًا ما تجد العثرات في طريقها والسبب أنها تصطدم بتطلعات تشافي، بالتالي أصبح هناك صراع محتدم بين الطرفين وصلت أصداؤه لخارج أسوار النادي.

بعد خسارة برشلونة في الدوري مؤخرًا أمام جيرونا بنتيجة 4-2 وخسارة المركز الثاني في الترتيب، توضح الصحافة أن رئيس النادي جوان لابورتا كان لديه نوع من الغضب في رد فعله، حيث قال وقتها بعد الهزيمة: "هذا لا يمكن أن يحدث" والتفت لمساعديه قائلًا لهم: "ماذا يجب علينا أن نفعل الآن؟".
لكن لابورتا لم يكن الشخص الأكثر غضبًا وقتها، بل كان ديكو الذي انفجر غضبًا ووجه انتقادات لاذعة لتشافي، وتصريحاته معظمها كانت ضد المدرب وليس الفريق.

أيضًا ما زاد حالة الإرباك داخل الغرف المغلقة في الآونة الأخيرة في برشلونة، هو اللاعب البرازيلي فيتور روكي الذي أصبح من الواضح أن قدومه كان ضد رغبة تشافي، أي أن ديكو هو الذي فرضه على الفريق وأنهى صفقته في يناير، لذا فذلك سبب آخر أدى لوصول الطرفين إلى طريق مسدود.

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