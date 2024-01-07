"مؤقتة الكراتيه" تسعى لاستقطاب الدعم المناسب لمواصلة الإنجازات

أيمن وجيه الخطيب

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عمان- ناقشت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكراتيه، في أول اجتماع لها، أول من أمس، أهم الخطوط العريضة لعمل اللجنة، حيث تم الاطلاع على التقريرين المالي والإداري وخطة العام الحالي.ويتطلع اتحاد الكراتيه، إلى المشاركة في بطولات الاتحاد الدولي التي اعتمدها للعام المقبل، وفقا لما يراه مناسبا وما يعود بالفائدة على لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني، وفقا لميزانيته المخصصة للعام الحالي.كما تم في الاجتماع توزيع مناصب أعضاء اللجنة المؤقتة التي ستدير شؤون الاتحاد حتى أولمبياد باريس 2024.وتم تعيين رائد رشيد نائبا للرئيس ود.يوسف خير أمينا للسر، ود.إياد الملاح ناطقا إعلاميا، وفراس حسونة أمينا للصندوق، علما بأن اللجنة المؤقتة ترأسها منار شعث.ووفقا لروزنامة الاتحاد الدولي، ستقام بطولات عالمية مهمة في دول مصر والمغرب والإمارات وتركيا، وستعمل الاتحادات الرياضية المنتسبة للاتحاد الدولي، على تحديد البطولات التي ستشارك فيها حسب ما تراه مناسبا، وفقا للفائدة العائدة على تصنيف اللاعبين الدولي.وستكون أول مشاركة للمنتخب الوطني، في الجولة الافتتاحية من الدوري العالمي التي ستقام في باريس بالفترة من 26 إلى 28 من الشهر الحالي.وكان الاتحاد الدولي للكراتيه، قد أعلن في وقت سابق عن تسجيل 5 لاعبين لتمثيل المنتخب الوطني في الجولة الأولى من الدوري العالمي، وهم عبد الله حماد (وزن تحت 60 كغم)، وعبد الرحمن المصاطفة وعفيف غيث (وزن تحت 67 كغم)، وحسن المصاروة (وزن تحت 75 كغم)، ومحمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم).وقال الناطق الإعلامي الملاح، في تصريحات لـ"الغد": "الاجتماع كان تعارفيا بين الأعضاء، وتم فيه الاطلاع على التقريرين المالي والإداري، وعلى خطة العام الحالي، والتي تشتمل على بطولات محلية وخارجية وفحوصات ترقية ودورات تدريبية وتحكيمية، كما سيتم وضع خطة للمشاركات الخارجية وفقا للميزانية التي سيتم وضعها من قبل اللجنة الأولمبية".وأضاف "نتوجه بالشكر لاتحاد الكراتيه السابق للجهد الذي بذله؛ حيث تحققت في عهده إنجازات تاريخية، ولا يختلف اثنان على أن الكراتيه الأردنية باتت تتقدم بخطوات ثابتة نحو صدارة المشهد العالمي، بكل ثقة واقتدار، بقيادة الجهاز الفني المتميز الذي يقوده المصري محمد إبراهيم، وأصبحت الكراتيه الأردنية تضاهي دولا عالمية من حيث المنافسة على الألقاب، وحقق لاعبو المنتخب الوطني للكراتيه مراكز متقدمة في التصنيف الدولي الصادر عن الاتحاد الدولي، وبدورنا نسعى إلى توفير البنية التحتية من أجل مواكبة الانجازات، وإيجاد سبل كفيلة مناسبة لدعم المنتخبات الوطنية، من خلال المؤسسات الأهلية والخاصة، حيث تشمل الروزنامة العالمية للكراتيه بطولات مهمة،نتطلع للمشاركة فيها".