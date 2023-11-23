ماغواير يقبل اعتذار نائب غاني سخر منه

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تقبل هاري ماغواير مدافع مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء اعتذار نائب في برلمان غانا سخر منه خلال مناقشة برلمانية حول الميزانية العام الماضي.وشبه النائب المعارض إيزاك أدونغو الإدارة الاقتصادية لنائب الرئيس محمد باوميا للدولة الواقعة في غرب إفريقيا بأداء ماغواير على أرض الملعب.وفي خطاب انتشر على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي العام الماضي شبه المشرع نائب الرئيس بماغواير الذي وصفه بأنه "التهديد الأكبر في قلب دفاع مانشستر يونايتد".وقال أدونغو في مناقشة مماثلة حول ميزانية 2024 الثلاثاء إن ماغواير "تخطى الأزمة" متراجعا عن تشبيهه.وأضاف أدونغو: أعتذر الآن لهاري ماغواير لقد ظهر بصورة مغايرة مع مانشستر يونايتد الآن ويسجل الأهداف.وتقبل ماغواير الاعتذار على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي المعروفة وكتب: أراك في أولد ترافورد قريبا.وتواجه غانا أزمة اقتصادية كبيرة ناجمة عن زيادة الدين العام، ما أدى إلى تضخم كبير وتراجع قيمة العملة المحلية.