مانشستر سيتي وآرسنال يفتتحان الموسم الإنجليزي بمباراة درع المجتمع

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مدن - ينوي آرسنال إفساد مخططات مانشستر سيتي في التتويج بلقب جديد، عندما يقابله مساء اليوم على ستاد "ويمبلي"، في مباراة درع المجتمع الإنجليزي.وقدم مانشستر سيتي موسما للتاريخ، عندما توج بثلاثية الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا التي أحرزها للمرة الأولى في تاريخه، مستفيدا من كوكبة النجوم اللامعة التي تتكون منها صفوفه، بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.لكن آرسنال قدم هو الآخر موسما مميزا، ونافس مانشستر سيتي على لقب الدوري، حتى المراحل الأخيرة من عمر المسابقة، وكان قريبا للغاية، من إحراز اللقب للمرة الأولى منذ الموسم 2003-2004، لولا تدهور نتائجه في الجولات الأخيرة.وتحدى المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، لاعبي آرسنال لتوجيه رسالة إلى المنافسين منذ البداية من خلال الفوز على سيتي الذي حرمهم لقب الدوري الممتاز.ومعولاً على تعاقداته الجديدة هذا الصيف والتي تجاوزت قيمتها الإجمالية حتى الآن 200 مليون جنيه استرليني (255 مليون دولار)، بعدما ضم ديكلان رايس والألماني كاي هافيرتز والهولندي يوريان تيمبر، يملك أرسنال اليوم فرصة أولى مهمة لإظهار قدرته على منافسة سيتي وإزاحته عن عرش الدوري الذي تربعت عليه كتيبة جوارديولا لثلاثة مواسم متتالية.وأنهى رجال أرتيتا الموسم الماضي، بفارق 5 نقاط خلف سيتي، وذلك بعدما كانوا متقدمين على الأخير بفارق 8 نقاط في نيسان (أبريل) قبل أن تتراجع نتائجهم تدريجاً.تفوق سيتي على خصمه الموسم الماضي في الدور الرابع من الكأس 1-0، وفي الدوري مرتين (3-1 و4-1)، وقال أرتيتا: "بعد الذي قمنا به الموسم الماضي، من المؤكد أن هناك الكثير من الناس الذين سيتحدثون عما يمكننا فعله الآن"، مضيفاً، "في نهاية المطاف، يتعلق الأمر بأن تلعب بشكل أفضل وأن تكسب الأحقية في الخروج منتصراً من كل مباراة".وتابع، "قمنا ببعض التعاقدات المهمة، مثل كل الفرق الأخرى. لكن عندما تكون آرسنال، يتوجب عليك أن تعرف كيف تتعامل مع الأمر".هذه المباراة الافتتاحية للموسم الجديد لا تعطي في غالب الأحيان مؤشراً دقيقاً عن مستوى الفرق، لكنها تكون بمثابة "مقبلات للطبق الرئيسي"، أي الدوري الممتاز الذي ينطلق في 11 آب (أغسطس) الحالي بزيارة سيتي الى ملعب بيرنلي، فيما يلعب آرسنال في اليوم التالي ضد نوتنجهام فورست الذي وجه ضربة شبه قاضية لفريق أرتيتا وحلمه باللقب حين فاز عليه 1-0 في أيار (مايو) على ملعب "سيتي غراوند".وإذا كان آرسنال متعطشاً للفوز باللقب لأول مرة منذ العام 2004، خلال حقبة المدرب الفرنسي أرسين فينجر، يجد سيتي نفسه مطالباً بإظهار رغبة متجدّدة بمواصلة هيمنته وتكرار إنجاز الموسم الماضي حين بات ثاني فريق إنجليزي فقط يحرز ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا بعد جاره مانشستر يونايتد موسم 1998-1999.وبعد شهرين على الهدف الذي سجله الإسباني رودري وقاد به سيتي للفوز على إنتر الإيطالي في نهائي دوري الأبطال، يعود رجال جوارديولا الى أرض الملعب في مستهل رحلة قد تجعل من الـ"سيتيزينز" أول فريق يحرز لقب الدوري لأربعة مواسم متتالية.وأمام جوارديولا مهمة التعامل مع التغييرات التي حصلت في الفريق، بعدما خسر قائده الألماني إلكاي غوندوغان لصالح برشلونة الإسباني، والجناح الجزائري رياض محرز المنتقل الى الأهلي السعودي.ويواجه سيتي احتمال خسارة ثلاثة لاعبين مؤثرين جداً هم البرتغالي برناردو سيلفا، كايل ووكر والإسباني أيميريك لابورت المرشح رحيلهم أيضاً بعيداً عن "ستاد الاتحاد".وفي المقابل، عزز سيتي صفوفه بلاعب الوسط الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش قادماً من تشلسي من أجل تعويض رحيل غوندوغان، فيما عاد الظهير البرتغالي جواو كانسيلو الى الفريق بعدما لعب الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع بايرن ميونيخ الألماني.وتوصل سيتي لاتفاق مع لايبزج الألماني لضم المدافع الكرواتي يوشكو غفارديول، ضمن مسعاه لضخ دماء جديدة والإبقاء على حماس وتعطش الفريق.وشدد المدافع البرتغالي روبن دياش، على ضرورة الإبقاء على الحماس، قائلاً: "رغم أن هذا الفريق فاز بالكثير خلال المواسم القليلة الماضية، ما نزال متعطشين وما نزال هنا من أجل الفوز مجدداً ومجدداً".وتابع "الأفعال أكثر صدقاً من الأقوال. يمكننا قول ما نشاء لكن ما يهم هو ما نقوم به عندما تبدأ المباريات"، مشدداً "الذهنية (الفوز) موجودة مع كل الذين يشعرون بانتمائهم الى النادي".ويغيب عن سيتي نجمه البلجيكي كيفن دي بروين العائد أخيراً إلى التمارين، بعد إصابة عضلية في نهائي دوري الأبطال.وأعرب جوارديولا، عن ثقته في أن أرسنال سيكون قوة أكبر هذا الموسم بسبب اللاعبين الذين تعاقد معهم.وعند سؤال جوارديولا قبل مواجهة آرسنال في مباراة الدرع الخيرية، عما إذا كان يعتقد أن اللاعبين الثلاثة الجدد بإمكانهم نقل آرسنال للمستوى التالي، أجاب :"بالتأكيد".وأضاف: "لم يقوموا بالتعاقد مع لاعبين لجعل عدد لاعبي الفريق أكبر، ولكنهم تعاقدوا مع لاعبين ليدخلوا في التشكيل الأساسي، وهم جميعا لاعبون جيدون للغاية ".وأردف: "لا يمكنني أن أتوقع شيئا مختلفا- نيوكاسل قام بهذا، ليفربول قام بالأمر نفسه، ولكن بشكل أقل، ولكنني أعتقد أنه بعد رحيل جوردان هيندرسون وفابينيو سيدخل ليفربول سوق الانتقالات مرة أخرى، وقام مانشستر يونايتد بالأمر نفسه مرة أخرى".وأكد: "هذا طبيعي. في كل موسم، ترغب الفرق في أن تقوم بتعزيز خطوطها، وليس فقط مانشستر سيتي".ويدخل مانشستر سيتي المباراة، بعد خسارته 1-2 أمام أتلتيكو مدريد في آخر مبارياته الودية، بينما يدخل آرسنال المباراة، بعدما احتفظ بلقب بطولة كأس الإمارات الودية عقب فوزه على موناكو.وأثنى أرتيتا على مانشستر سيتي، وقال: "مانشستر سيتي كان أفضل فريق في أوروبا في الموسم الماضي، ونعلم المعايير وما نحتاجه للفوز بالمباراة".وسيفتقد آرسنال جهود المهاجم البرازيلي الدولي جابرييل جيسوس بعد خضوعه لجراحه يوم الأربعاء الماضي في الركبة، ويتوقع أن يقود إدوارد نيكيتاه هجوم الفريق.ورغم افتقاد آرسنال لأحد أهم أسلحته الهجومية، اطمأن أرتيتا على حالة بوكايو ساكا الذي لم يشارك في مباراة موناكو الأخيرة، حيث أكد أنه بخير وسيكون جاهزا لخوض اللقاء.في الناحية المقابلة، تلقى مانشستر سيتي أنباء إيجابية، حيث يتوقع أن يشارك ناثان أكي في المباراة بعدما غاب عن مباراة أتلتيكو مدريد الودية.واعترف جوارديولا، بأن فريقه ليس في أفضل حالاته، رغم فوزه بمباراتين وديتين من المباريات الثلاثة التي خاضها قبل بداية الموسم، مقارنة بآرسنال الذي خسر مباراة واحدة من أصل خمس مباريات ودية.وقال جوارديولا :"عادة عندما تفوز بالألقاب التي فزنا بها، فإنها تعطيك دفعة كبيرة تجعلك تقاتل لتفوز بألقاب جديدة. سنحاول فعل هذا".وأضاف: "لسنا في أفضل حالاتنا. نعاني مع بداية كل موسم ولكنها مباراة نهائية، ونأمل أن تساعدنا عقليتنا في أن نكون متواجدين خلال المباراة وأن ننافس آرسنال كما يجب علينا، وأن نحاول الفوز باللقب".يذكر أن آرسنال، توج بلقب الدرع الخيرية 15 مرة كان آخرها في العام 2020، فيما توج مانشستر سيتي بلقب البطولة 6 مرات كان آخرها في العام 2019. -(وكالات)