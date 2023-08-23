مانشستر سيتي يخطط لضم إيزي.. وبايرن يدرس التعاقد مع كيرير

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مدن- يدرس مانشستر سيتي خطوة للتعاقد مع أحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد انهيار صفقة التعاقد مع لوكاس باكيتا.وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن مانشستر سيتي يرغب في ضم نجم كريستال بالاس إيبيريتشي إيزي، لتعويض غياب صانع الألعاب المصاب كيفن دي بروين.وأضافت الصحيفة، أن لاعب خط وسط كريستال بالاس كان على رادار مانشستر سيتي خلال الأشهر الستة الماضية، بعد أن أعجب كبار كشافة النادي.وما يزال مانشستر سيتي يبحث عن لاعب خط وسط، بعد فشل انتقال لاعب وست هام يونايتد لوكاس باكيتا إليه، نظرًا لادعاءات المراهنة المثيرة التي وجهت إلى اللاعب البرازيلي.واجتذب إيزي، الذي شارك لأول مرة مع منتخب إنجلترا تحت قيادة جاريث ساوثجيت في حزيران (يونيو) الماضي، اهتمامًا من جميع أنحاء الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد عامين ممتازين في ملعب "سيلهيرست بارك".ومن المتوقع أن يطلب كريستال بالاس ما يصل إلى 70 مليون جنيه إسترليني، من أجل التخلي عن إيزي الذي يتبقى عامان في عقده الحالي، قبل إغلاق نافذة الانتقالات الأسبوع المقبل.ويمكن لكل من ماتيو كوفاسيتش وبرناردو سيلفا وفيل فودين وجوليان ألفاريز وجيمس ماكاتي اللعب في مركز دي بروين خلف إيرلينج هالاند، لكن سيتي كان يبحث في المقام الأول عن بديل لإلكاي جوندوجان حتى قبل انتكاسة دي بروين.بايرن يدرس ضم كيريرأفادت تقارير صحفية أمس، بأن بايرن ميونخ يدرس احتمالية ضم أحد مدافعي الدوري الإنجليزي الممتاز، تحسبا لإمكانية رحيل بنجامين بافارد.وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن تيلو كيرير لاعب وست هام، مرشح للانضمام إلى بايرن ميونخ كونه مدافعا متعدد الاستخدامات.ويقترب بايرن من خسارة بافارد لصالح إنتر ميلان، بعد أن تردد أن المدافع رفض الانتقال إلى مانشستر يونايتد.ويمتاز كيرير بقدرته على اللعب كقلب دفاع أو كظهير على طرف الملعب، وهو من اللاعبين المعروفين أيضا لدى مدرب بايرن الحالي توماس توخيل.وعمل الثنائي معًا لمدة عامين ونصف في باريس سان جيرمان، حيث وقع توخيل مع كيرير من شالكه مقابل حوالي 30 مليون جنيه إسترليني في آب (أغسطس) 2018.وانضم كيرير، 26 عامًا، إلى وست هام الصيف الماضي مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني، وشارك في 38 مباراة وساعد فريق المدرب ديفيد مويس على إحراز لقب دوري المؤتمر الأوروبي.وكان كيرير بديلاً متأخرًا في تعادل وست هام الافتتاحي أمام بورنموث، لكنه غاب عن فوز الفريق مساء الأحد على تشيلسي بسبب إصابة طفيفة في الظهر.وتم ربط بايرن أيضًا بزملاء كيرير الدوليين، لوكاس كلوسترمان لاعب لايبزج، وأرميل بيلا كوتشاب لاعب ساوثهامبتون بتعويض رحيل بافارد.ويقال أيضًا أن محمد سيماكان لاعب لايبزج ولوتشاريل جيرترويدا لاعب فينورد من بين اللاعبين الذين يستهدفهم بايرن.برشلونة يتلقى الرفضمن قدوسفشل نادي برشلونة في التعاقد مع لاعب جديد بخط الهجوم، من أجل تعويض رحيل الفرنسي عثمان ديمبيلي إلى باريس سان جيرمان، هذا الصيف.وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن مسؤولي برشلونة حاولوا ضم الغاني محمد قدوس من أياكس، لكن المفاوضات انهارت بين الطرفين لأسباب اقتصادية.وأشارت إلى أن برشلونة طلب شراء اللاعب مع تأجيل السداد أو الحصول على خدماته لمدة موسم بالإعارة مع أحقية الشراء.وأوضحت أن أياكس رفض هذه الحلول وتمسك بالنظر إلى العروض التي تتخطى 40 مليون يورو فقط.وذكرت أن قدوس أحد أكثر اللاعبين تقديرا في الدوري الهولندي، ويحظى باهتمام أندية من البريمير ليج، لكن لم يصله أي عرض بشكل رسمي.وختمت "سبورت" بأن برشلونة على اتصال بممثلي قدوس، وإذا لم يرحل عن أياكس هذا الصيف، سيعود النادي الكاتالوني مستقبلا لحسم الصفقة".لوكاكو يسابق الزمنلا يمتلك نادي تشيلسي الإنجليزي سوى 8 أيام فقط لتحديد مصير المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، حيث أن اللاعب خارج حسابات المدرب ماوريسيو بوكيتينو ولذا يبحث البلوز عن وِجهة جديدة للاعب خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.فقط نادي يوفنتوس هو من أبدى اهتماما بضم لوكاكو خلال الأيام الأخيرة ولكن المشكلة تكمن في أن التعاقد معه سيكون مشروطا برحيل مهاجم السيدة العجوز، دوشان فلاهوفيتش عن الفريق.ووفقا لصحيفة "تيليجراف"، فإنه غير مستبعد تنفيذ عملية لتبادل اللاعبين بين الفريقين على أن يدفع الفريق اللندني مبلغا من المال للفريق الإيطالي.كما أن خيار الاعتماد عليه، وذلك بعدما فشل البلوز في تحقيق الفوز في أول مباراتين له وافتقاده للمهاجم رقم "9"، أمر مستبعد حيث أن لوكاكو لا يتدرب مع لاعبي الفريق الأول بل مع فريق الناشئين وأيضا لأنه لم يتحدث مع بوكيتينو.وانتهت مسيرة المهاجم البلجيكي مع تشيلسي في الموسم 2021-2022 بعد أن تعاقد معه البلوز مقابل أكثر من 100 مليون يورو وخلال الـ44 مباراة التي خاضها مع الفريق لم يسجل سوى 15 هدفا. ولهذا تمت إعارة لوكاكو إلى إنتر ميلان وهناك تحسن مستواه بعض الشيء ولكن جماهير الإنتر لم ترغب في التعاقد معه وهو ما أدى لعودته للفريق الإنجليزي هذا الصيف.النصر يتعاقد مع أوتافيونجح نادي النصر السعودي أول من أمس في حسم صفقة أخرى للموسم الجديد بالتعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي الدولي أوتافيو قادما من بورتو البرتغالي مقابل 60 مليون يورو، وفقا للبيان الذي قدمه النادي البرتغالي للجنة سوق الأوراق المالية.ووقّع صاحب الـ28 عاما عقدا يربطه بالنادي السعودي لثلاثة أعوام مقبلة حتى 2026، حسبما أعلن "العالمي" عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، وسيرتدي القميص رقم 25.من جانبه، أعلن النادي البرتغالي أن الاتفاق تم مقابل 60 مليون يورو.ويعد الدولي البرتغالي خامس صفقة يدعم بها النصر صفوفه في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والسنغالي ساديو ماني والإيفواري سيكو فوفانا، والبرازيلي أليكس تيليس، ليجاور زميله ونجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو.وعلى مدار 7 مواسم ارتدى فيها قميص "التنانين"، شارك أوتافيو في 283 مباراة، وسجل 31 هدفا.شتوتجارت يمدد عقد إيتوأعلن نادي شتوتجارت الألماني لكرة القدم أمس الأربعاء، تمديد تعاقده مع الياباني الدولي هيروكي إيتو حتى حزيران (يونيو) 2027.وكان إيتو قد انضم إلى شتوتجارت قادما من فريق الدرجة الثانية الياباني جوبيلو ايواتا في صيف العام 2021.واستدعي إيتو للمنتخب الياباني للمرة الأولى في حزيران (يونيو) 2022، وقد شارك مع المنتخب في عشر مباريات حتى الآن.وخاض إيتو 70 مباراة مع شتوتجارت في كل المسابقات، وسجل للفريق هدفين وصنع أربعة أهداف أخرى.وقال إيتو: "عندما جئت إلى شتوتجارت قادما من دوري الدرجة الثانية الياباني في 2021، لم أكن أتوقع أبدا أن أخوض هذا العدد الكبير من المباريات أو أن انضم إلى المنتخب الياباني خلال عام واحد. سأواصل العمل الجاد وتقديم 100 % مما لدي والكفاح على أرض الملعب."ومن جانبه، قال فابيان فولجيموث مدير الكرة بنادي شتوتجارت: "هيروكي حقق تطورا استثنائيا في شتوتجارت في الأعوام الأخيرة، ويعد أحد العناصر الأساسية في فلسفتنا الرياضية".-(وكالات)