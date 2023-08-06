مانشستر سيتي يسعى لصفقة يابانية.. وأهلي جدة يطارد نجم نابولي

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مدن - بدأ مانشستر سيتي التفكير في الصفقة التالية التي يريد حسمها هذا الصيف، وذلك بعد ضم المدافع الكرواتي جوسكو جفارديول مقابل 77 مليون جنيه إسترليني.وانضم جفارديول البالغ من العمر 21 عامًا من صفوف لايبزيج بعقد يمتد 5 أعوام، ليصبح ثاني صفقات السيتي هذا الصيف بعد مواطنه ماتيو كوفاسيتش.وبحسب صحيفة "ذا صن"، يرغب مانشستر سيتي في التحرك لضم الياباني كاورو ميتوما، جناح برايتون.ويبلغ ميتوما من العمر 26 عامًا، ويتبقى عامان في عقده الحالي مع برايتون، إلا أن فريقه يرغب في تمديد تعاقده لـ5 أعوام.ويرغب بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، في ضم جناح جديد بعد رحيل النجم الجزائري رياض محرز لصفوف الأهلي السعودي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني.ويعد جوارديولا، من أشد المعجبين بميتوما الذي يمكنه اللعب في كلا الجناحين، وأشاد به في جولة السيتي التحضيرية للموسم الجديد.وقال جوارديولا قبل مواجهة يوكوهاما مارينوس الودية عن جودة كرة القدم الآسيوية: "يمكن القول إن تأثير ميتوما في البريميرليج هائلًا".وأردف: "إنه في المكان الصحيح مع المدرب المناسب، وكان استثنائيًا بالموسم الماضي، كما يمكن مشاهدة ما قدمته اليابان في كأس العالم في مجموعة صعبة للغاية".كين يقترب من بايرنيقترب بايرن ميونيخ من التوقيع مع هاري كين من توتنهام، حيث عثر مسؤولو النادي البافاري بالفعل على منزل للمهاجم الإنجليزي.ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فقد أظهر دانيال ليفي، رئيس توتنهام هوتسبير، بعض الحيل لتأخير المفاوضات، لكن بايرن واثق من إتمام الصفقة.وكشفت، أن بايرن ميونيخ عثر بالفعل على منزل فاخر، كي يعيش فيه كين عقب التوقيع مع البافاري.وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن بايرن ميونخ حجز مكانا أيضا لكين في غرفة الملابس، بعد التواصل مع اللاعب واختيار رقم القميص الذي سيرتديه مع البافاري.ويطلب ليفي 120 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن كين، لكن بايرن قدم عرضا بقيمة 87 مليون جنيه إسترليني مقدما، إضافة إلى 8 ملايين جنيه إسترليني كمكافآت.نيمار على أبواب برشلونةاقترب البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، من العودة إلى صفوف برشلونة خلال الصيف الحالي.وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية: "إن ارتباط اسم نيمار بالعودة إلى برشلونة، بات بمثابة مسلسل طويل خلال الأعوام الماضية، لكن اللاعب الآن أقرب لارتداء قميص البارسا مجددا، أكثر من أي وقت مضى".وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن مبخوت المري الذي يعمل سفيرا لليجا، يعد المصدر الرئيسي للمعلومة، خصوصا أنه أول من أعلن عن انتقال ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي في الصيف الحالي.وأوضحت، أنه كان لدى برشلونة فرصة لضم نيمار قبل بضعة أيام على سبيل الإعارة، عندما عرضه باريس سان جيرمان ضمن صفقة عثمان ديمبلي، لكن رفض البارسا هذه الصيغة.وذكرت "سبورت"، أن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، كان يعتقد أن عودة نيمار ليست الخيار المثالي للمشروع الحالي، لكنه غير رأيه بسبب الرحيل المفاجئ لعثمان ديمبيلي.وكشفت، أن نيمار يريد البقاء مع باريس حتى نهاية عقده في العام 2025، كي يكون ضمن الأعلى أجرا في العالم، لكنه يدرك جيدا أن النادي يبحث عن وسيله للتخلص منه.وشددت، على أن خيار ارتداء قميص برشلونة مجددا دائما ما كان يغري نيمار، وينظر له الآن بصورة إيجابية.أهلي جدة ينوي التعاقدمع زيلينسكيتقدم نادي أهلي جدة السعودي، بعرض رسمي للتعاقد مع أحد نجوم فريق نابولي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.الأهلي يرغب في تعزيز صفوفه من خلال التعاقد مع البولندي بيوتر زيلينسكي، نجم وسط فريق الجنوب، قبل انطلاق الموسم الجديد.وأفاد فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بأن الأهلي قدم عرضا رسميا لنابولي من أجل التعاقد مع زيلينسكي.وأضاف، أن المفاوضات بين الناديين جارية الآن من أجل التوصل إلى اتفاق، لافتا إلى أن عقد النجم البولندي مع نابولي سينتهي في صيف العام 2024.وأشار رومانو، إلى أن النادي السعودي يريد التوصل لاتفاق على قيمة الصفقة بأسرع وقت ممكن، أو سينتقل النادي لضم أهداف أخرى، موضحا أن ماركوس يورينتي يتواجد على قائمة التعزيزات بالنسبة للأهلي، رغم أن الأخير لم يقدم عرضا له.ومن الجدير بالذكر، أن الأهلي نجح في التعاقد مع عناصر مميزة من الدوريات الأوروبية، مثل إدواردو مندي (تشيلسي)، ألان سانت ماكسيمين (نيوكاسل يونايتد)، رياض محرز (مانشستر سيتي) وروبرتو فيرمينو (ليفربول).برشلونة يعطل صفقة ديمبيليتواجه صفقة انتقال الفرنسي عثمان ديمبيلي، نجم برشلونة، إلى باريس سان جيرمان أزمة بسبب طريقة تقسيم المقابل المادي.وينص الاتفاق المبرم بين ديمبيلي وبرشلونة، على السماح له بالرحيل مقابل 50 مليون يورو، إذا أبلغ النادي برغبته في المغادرة قبل 1 آب (أغسطس) الحالي، على أن ينقسم هذا المبلغ بالتساوي بين اللاعب ووكيله من جهة والبارسا من جهة أخرى.ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن المفاوضات بين ديمبيلي وبرشلونة لم تصل إلى اتفاق بعد بشأن طريقة تقسيم الـ50 مليون يورو.ويرى برشلونة، أن ديمبيلي لم يلتزم بكل شروط العقد وبالتالي من حق البارسا الحصول على مقابل يزيد على 25 مليون يورو.وعلى الجانب الآخر، يرى اللاعب ووكيله أنهما التزما بالعقد ويطلبان الحصول على 25 مليونا من أموال الصفقة.ومن الناحية القانونية، يحق لبرشلونة الاحتفاظ بخدمات ديمبلي حتى 21 آب (أغسطس)، إذا استمرت المفاوضات مع اللاعب دون اتفاق.وإذا دفع ديمبيلي قيمة الشرط الجزائي في ذلك الموعد سيحق له الرحيل، لكن سيستمر النزع القضائي بين الطرفين حول كيفية تقسيم المبلغ.وكشفت "موندو ديبورتيفو" أن خطة برشلونة هي استمرار ديمبيلي ضمن صفوفه حتى 21 آب (أغسطس) على الأقل، وقد يستمر لأكثر من ذلك للضغط على باريس، الذي سيبدأ منافسات الدوري الفرنسي يوم 12 من الشهر الحالي.سان جيرمان يناور بشأن مبابييسعى نادي باريس سان جيرمان لحل أزمة كيليان مبابي نجم الفريق، في أسرع وقت ممكن.كشف فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات عن ورقة جديدة، تناور بها الإدارة الباريسية للتوصل لحل مع مبابي.وكتب رومانو عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن كل الحلول ممكنة لدى إدارة سان جيرمان بما فيها تجديد عقد النجم الفرنسي.وأوضح أن النادي الباريسي عرض على مبابي تجديد عقده بشرط جزائي يحدده اللاعب، ويفعل تلقائيا صيف 2024.ولفت إلى أن مسؤولي بي إس جي، لديهم قناعة تامة بأن مبابي لا يريد سوى الانتقال إلى صفوف ريال مدريد.وينتهي تعاقد الهداف التاريخي لسان جيرمان بعد عام واحد، رافضا تجديد التعاقد، ومعلنا رغبته في الاستمرار للموسم المقبل فقط.جفارديول سعيدلمزاملته هالاندأعرب الكرواتي جوسكو جفارديول، مدافع مانشستر سيتي الجديد، عن سعادته، بأنه أصبح لاعبًا مع النرويجي إيرلينج هالاند في فريق واحد.وأعلن مانشستر سيتي أول من أمس، تعاقده مع جفارديول، حتى صيف العام 2028، قادمًا من لايبزيج.وقال جفارديول، لموقع مانشستر سيتي الرسمي: "بصراحة، أراد الجميع تجنب مواجهة السيتي الموسم الماضي، ولسوء الحظ، كنا أحد الفرق التي واجهتهم بدوري الأبطال (تعادل في ذهاب ثمن النهائي بألمانيا 1-1، وخسر في الإياب 7-0)".وأضاف: "كنا نعلم أن الأمر سيكون صعبًا، لكنه كان أمرًا لا يصدق.. الطريقة التي لعب بها السيتي على أرضه والجو، كان مستوى آخر.. قلت مرات عدة: "إنهم يستحقون الفوز بدوري الأبطال".وواصل: "بالنسبة لإيرلينج هالاند، نعلم جميعًا ما كان عليه الموسم الماضي.. من الجيد أن يكون في فريقي الآن، لكن نعم، الموسم الماضي والموسم الذي سبقه في البوندسليجا، كان لاعبًا قويًا".وختم: "هو لاعب قوي وسريع ولديه كل شيء ليصبح واحدًا من أفضل اللاعبين في العالم.. لحسن الحظ أنا إلى جانبه الآن، ولا داعي للقلق بشأنه بعد الآن".بالاس يضم فرانكاعزز كريستال بالاس الإنجليزي لكرة القدم صفوفه، بضم لاعب الوسط الهجومي البرازيلي الشاب ماتيوس فرانكا بعقد يمتد لخمسة أعوام.رغم أعوامه الـ19، سيشكل فرانكا، إضافة مهمة لبالاس نتيجة الخبرة التي كسبها ابن ريو دي جانيرو من مشواره مع فلامنغو حيث توج العام الماضي، بلقبي مسابقة كوبا ليبرتادوريس لأندية أميركا الجنوبية وكأس البرازيل.ولحق فرانكا بالكولومبي جيفرسون ليرما المنضم هذا الصيف أيضاً للفريق اللندني الذي لم يكشف عن قيمة صفقة التعاقد مع البرازيلي الشاب.وقال رئيس بالاس ستيف باريش لموقع النادي: "إن ماتيوس (فرانكا)، لاعب شاب ومثير تابعنا تطوره اللافت باهتمام كبير ويسعدنا الترحيب به في النادي".أما فرانكا، فقال: "أنا سعيد جداً لوجودي هنا. آمل أن أجلب معي النتائج الجيدة من أجل مشجعينا، اللاعبين الآخرين وكل من في الفريق".وأنهى بالاس الموسم الماضي في المركز الحادي عشر، وسيبدأ مشواره في الدوري الممتاز السبت المقبل على أرض شيفيلد يونايتد.مينا إلى فيورنتيناأكمل المدافع الدولي الكولومبي ييري مينا، الذي ارتدى قميص إيفرتون الإنجليزي على مدار المواسم الخمسة الماضية، أول من أمس، إجراءات انتقاله لصفوف فيورنتينا الإيطالي، وفقا لما أعلنه النادي الإيطالي الذي لم يعلن عن مدة التعاقد.ويعد صاحب الـ28 عاما، رابع صفقة يدعم بها "الفيولا" صفوفه في الميركاتو الصيفي، بعد الظهير الأيسر الإيطالي فابيانو باريسي (إمبولي)، ولاعب الوسط الأرجنتيني جينو إنفانتينو (روساريو سنترال الأرجنتيني)، ولاعب الوسط البرازيلي أرتور (يوفنتوس).وانضم مينا، إلى صفوف فيورنتينا قادما من فريق "التوفيز" الذي لعب له خلال المواسم الخمسة الماضية خاض خلالها 99 مباراة، وسجل 9 أهداف.وكان الدولي الأسمر، لعب لمدة موسم واحد قبلها (2017- 2018) مع برشلونة، حيث لم يشارك سوى في 6 مباريات، منها 4 كأساسي، كما لعب لأندية بالميراس البرازيلي (2015-2017) وسانتا في (2013-2015)، وديبورتيفو باستو الكولومبيين، والأخير بدأ معه مسيرته في الملاعب في 2013.ويمتلك اللاعب 40 مباراة دولية مع "لوس كافيتيروس"، زار خلالها الشباك في 7 مناسبات.ميلان يتعاقد مع موسىعزز ميلان الإيطالي لكرة القدم، صفوفه بالتعاقد مع لاعب الوسط الدولي الأميركي يونس موسى قادماً من فالنسيا الإسباني، في ثامن صفقات النادي اللومباردي في سوق الانتقالات.ووقع موسى، البالغ 20 عاماً، عقداً مع ميلان حتى العام 2028، مقابل 20 مليون يورو لينهي مغامرته مع فالنسيا الذي يدافع عن ألوانه منذ العام 2019.وترعرع موسى المتحدر من غانا في إيطاليا حتى سن العاشرة، علما بأن خطواته الأولى كانت مع الفئات العمرية في نادي آرسنال (2012-2019).وسينضم لاعب الوسط الأميركي في ميلان إلى مواطنه وزميله في المنتخب كريستيان بوليسيتش الوافد حديثاً إلى الدوري الإيطالي من تشيلسي الانجليزي، مقابل 20 مليون يورو.وأنفق ميلان 109 ملايين يورو، كإجمالي صفقات هذا الصيف، علماً بأنه تخلى عن لاعب وسطه ساندرو تونالي إلى نيوكاسل الإنجليزي مقابل 64 مليون يورو.وإلى جانب موسى وبوليسيك، تعاقد رابع الدوري الإيطالي في الموسم الماضي والذي حجز مقعده إلى دوري أبطال أوروبا، مع الانجليزي روبن لوفتوس-شيك (16 مليون يورو من تشيلسي) والنيجيري صامويل تشوكويزي (20 مليوناً من فياريال الإسباني) والهولندي تيجان رايندرس (16 مليوناً من ألكمار الهولندي)، والسويسري نواه أوكافور (سالزبورغ النمسوي).تشيلسي يكمل ضم سانشيزأكمل فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، تعاقده مع الحارس الإسباني روبرت سانشيز من فريق برايتون بعقد يمتد لسبع سنوات.ووافق تشيلسي على دفع 25 مليون جنيه إسترليني (32 مليون دولار)، لبرايتون للتعاقد مع الحارس الإسباني البالغ من العمر 25 عاما، يوم الخميس الماضي وتم إتمام الصفقة الآن، وتتضمن الصفقة سداد دفعة مقدمة، إضافة إلى نسبة من إعادة البيع،وخاض سانشيز 23 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز مع برايتون في الموسم الماضي، وسيدخل في منافسة مع كيبا أريزابالاجا لحجز مقعد في التشكيل الأساسي للفريق.وحتى الآن، أبرم تشيلسي سبع صفقات في فترة الانتقالات الصيفية الحالية تحت قيادة ماوريسيو بوكيتينو، الذي يعيد بناء الفريق عقب توليه تدريبه بشكل دائم في أيار (مايو) خلفا لجراهام بوتر.ساو باولو يقدم موراقدم نادي ساو باولو المهاجم البرازيلي لوكاس مورا كلاعب جديد بالفريق، حيث حذر اللاعب من أنه سيصبح حرا بداية من كانون الثاني (يناير) المقبل.وصرح اللاعب صاحب الـ30 عاما، الذي لم يرتبط بأي ناد منذ رحيله عن توتنهام في أيار (مايو) الماضي، "ليس لدي اتفاق موقع مع أي ناد بحلول كانون الثاني (يناير). أريد الاستمتاع خلال هذه الفترة مع النادي، وبعدها سنرى ما سيحدث".وقال لوكاس، اللاعب السابق لمنتخب البرازيل: "إنه يشعر بـ"الفخر" و"السعادة الضخمة" للعودة إلى ساو باولو، النادي الذي تأهل بصفوفه، مؤكدا أنه ينضم إليه لـ"المساعدة والإضافة".وتعهد اللاعب بالاستعداد للعب، حيث بإمكانه المشاركة للمرة الأولى بقميص الفريق البرازيلي يوم الأحد المقبل بالدوري المحلي.وينضم لوكاس مورا للكولومبي خاميس رودريجيز الذي انضم مؤخرا للفريق.وكان مورا، استهل مشواره في العام 2010 بصفوف ساو باولو، الذي توج معه بكأس كوبا سودأمريكانا في العام 2012، قبل الانتقال في العام التالي لباريس سان جيرمان، الذي ظل بصفوفه حتى العام 2018، بعدما خاض معه 229 مباراة سجل خلالها 46 هدفا.ودافع مورا خلال السنوات الخمس الأخيرة، عن قميص توتنهام الذي سجل معه 38 هدفا في 217 مباراة. -(وكالات)