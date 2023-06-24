الأحد 25 حزيران 2023
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مانشستر سيتي يفاوض النجم المغربي أشرف حكيمي

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أشرف حكيمي
أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن بطل الثلاثية التاريخية، مانشستر سيتي، وضع خطة للتعاقد مع نجم منتخب المغرب، لتعزيز صفوفه للموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن المدرب الإسباني بيب غوارديولا، أخبر الإدارة إلى أنه يرغب بالتعاقد مع المدافع المغربي أشرف حكيمي.اضافة اعلان

ووفقا لماركا، يريد غوارديولا تعزيز الجهة اليمنى بالظهير المغربي المتألق، وبطل أوروبا مستعد لدفع "مبلغ مرتفع" للتوقيع معه من باريس سان جرمان الفرنسي.
ويتوقع الفريق رحيل الظهير الإنجليزي كايل ووكر عن الفريق، مما خلق حاجة ضرورية للتوقيع مع ظهير أيمن عصري مثل حكيمي.

وينتهي عقد حكيمي صيف 2026 مع باريس سان جرمان، مما يعقد القضية، وفي حال موافقة الفريق الفرنسي على ترك اللاعب يرحل، فلن يقبل إلا بمبلغ "ضخم".
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