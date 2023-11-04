مانشستر سيتي يكتسح بورنموث.. ويونايتد يحقق فوزا متأخرا

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مدن - ارتقى مانشستر سيتي إلى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتا، بعد الفوز الكبير الذي حققه على حساب ضيفه بورنموث بنتيجة 6-1 أمس، على ملعب "الاتحاد" ضمن مباريات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل سداسية سيتي جيريمي دوكو (30) وبرناردو سيلفا (33 و83) ومانويل أكانجي (37) وفيل فودين (64) وناثان أكي (88)، بينما سجل هدف بورنموث الوحيد لويس سينيستيرا (74).وكان البلجيكي دوكو هو نجم اللقاء بدون منازع، حيث سجل هدفا وصنع 4 لزملائه.وبتلك النتيجة، ارتقى سيتي إلى الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 27 نقطة بانتظار مباراة توتنهام مع تشيلسي يوم غد، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 6 نقاط في المركز 17.شكل سيتي الخطورة الأولى في المباراة خلال الدقيقة الخامسة، بتسديدة من جوليان ألفاريز من خارج المنطقة، ذهبت بعيدا عن المرمى، وتبعه برناردو بتسديدة قوية من خارج المنطقة في الدقيقة العاشرة، ذهبت أعلى العارضة.واستمر اعتماد سيتي على التسديدات من خارح المنطقة، بتسديدة أرضية من رودري في الدقيقة 14 أمسك بها الحارس رادو.وعاد رودري للمحاولة من جديد في الدقيقة 18، بتسديدة مقوسة من على حدود المنطقة مرت إلى جوار القائم، وأهدر سيتي فرصة افتتاح التسجيل في الدقيقة 22، بارتقاء من إيرلينج هالاند لعرضية من ألفاريز، مسددا رأسية اصطدمت بالقائم.وكاد سيتي يفتتح التسجيل في الدقيقة 28، بعدما مهد ماتيو كوفاسيتش الكرة لبرناردو، ليسدد الأخير كرة مقوسة من خارج المنطقة مرت بقليل إلى جوار القائم.وترجم سيتي سيطرته بافتتاح التسجيل في الدقيقة 30، بعدما تبادل دوكو الكرة مع رودري، ليسدد البلجيكي من داخل المنطقة كرة سكنت الشباك.وسرعان ما أضاف سيتي الهدف الثاني في الدقيقة 33، بعد سلسلة من المراوغات المميزة لدوكو في الجانب الأيمن للمنطقة، قبل أن يمرر الكرة إلى برناردو إلى جواره الذي سدد بدوره كرة أرضية سكنت الشباك.وواصل دوكو تألقه بإضافة الهدف الثالث للسيتي في الدقيقة 37، بتسديدة من خارج المنطقة اصطدمت بأكانجي وسكنت الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم السيتي بثلاثية نظيفة.وتعرض سيتي لضربة بين الشوطين بتعرض هالاند للإصابة، ليتم استبداله بفيل فودين.ومع بداية الشوط الثاني، تابع أكانجي عرضية داخل المنطقة في الدقيقة 58، ليمرر الكرة إلى كوفاسيتش والذي سدد بدوره كرة مباشرة ذهبت أعلى العارضة.وفي ظهور هجومي نادر لبورنموث، سدد دومينيك سولانكي كرة قوية من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بالعارضة في الدقيقة 61.وسجل سيتي الهدف الرابع في الدقيقة 64، بتوغل من دوكو في الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء، ممررا بعدها الكرة إلى فودين الذي سدد كرة أرضية من داخل المنطقة سكنت الشباك.ونجح بورنموث في تقليص الفارق في الدقيقة 74، بعدما أرسل ماكس أرونز عرضية أرضية من الجانب الأيمن، تابعها سينيستيرا داخل المنطقة وراوغ ووكر قبل أن يسدد كرة سكنت الشباك.ووقع سيتي على الهدف الخامس في الدقيقة 83، بعد تلقي برناردو بينية مميزة من دوكو، لينطلق حتى وصل إلى منطقة الجزاء مسددا كرة ساقطة من فوق الحارس تجاوزت خط المرمى.واستمر مهرجان الأهداف بإضافة سيتي للهدف السادس في الدقيقة 88، بإرسال بوب عرضية من الجانب الأيمن تابعها أكي برأسية سكنت الشباك، لينتهي اللقاء بفوز مانشستر 6-1.وأهدى القائد البرتغالي برونو فرنانديز فريقه مانشستر يونايتد انتصارا قاتلا وثمينا على مضيفه فولهام 1-0.وبهذا الهدف الذي تحقق في الدقيقة 90+1، خفف فرنانديز من الضغوطات على مدربه الهولندي إريك تين هاغ بعد النتائج المخيبة هذا الموسم آخرها تجريده من لقب كأس الرابطة على يد وصيفه نيوكاسل 0-3 بعد ثلاثة أيام من خسارة دربي المدينة أمام سيتي بالنتيجة ذاتها في الدوري.واستعاد يونايتد نغمة الانتصارات بفوزه السادس في الدوري مقابل خمس هزائم، رافعا رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس، فيما بقي فولهام في المركز الرابع عشر مع 12 نقطة.وخاض يونايتد المباراة بغياب المهاجم ماركوس راشفورد، بعدما أكد تين هاج إصابته عقب تكهنات حيال إمكانية وجود "فيتو" من الهولندي.وقال تن هاج إن القرار جاء بسبب التناوب وليس بسبب إجراء تأديبي. ورغم ذلك، رفض تأكيد أو نفي ما إذا كان غُرم اللاعب البالغ من العمر 26 عاما.وفيما بدت المباراة في طريقها إلى اقتسام نقطتين بين الفريقين، كان فرنانديز عند الموعد بعد دربكة في دفاع فولهام، فوصلت الكرة إلى البرتغالي، تبادلها مع مكتوميناي وتهيأت أمامه مجددا فتلاعب باحد المدافعين وسددها زاحفة من داخل المنطقة على يسار الحارس الالماني بيرند لينو (90+1).وحقق شيفيلد يونايتد فوزه الاول هذا الموسم عندما تغلب على ضيفه ولفرهامبتون بهدفين لكاميرون آرتشر (72) وأوليفر نوروود (90+10) مقابل هدف للفرنسي جان-ريكنيه بيلجارد (89).وتعادل إيفرتون مع برايتون بهدف للأوكراني فيتالي ميكولنكو (7) مقابل هدف لآشلي يونغ (84 خطأ في مرمى فريقه).وفاز برنتفورد على وست هام بثلاثة أهداف للفرنسي نيل موباي (11) واليوناني كونستانتينوس مافروبانوس (55 خطأ في مرمى فريقه) والايرلندي نايتن مايكل كولينز (70) مقابل هدفين للغاني محمد قدوس (19) وجارود بوين (26).وخسر بيرنلي أمام كريستال بالاس بهدفين نظيفين سجلهما الغاني جيفري شلوب (22) وتايريك ميتشل (90+4).البوندسليجاعزز باير ليفركوزن صدارته للدوري الألماني لكرة القدم بفوزه الصعب على مضيفه هوفنهام 3-2 أمس السبت ضمن منافسات المرحلة العاشرة.ورفع باير ليفركوزن رصيده في المركز الاول إلى 28 نقطة بفارق 5 نقاط عن بايرن ميونيخ، حامل اللقب والذي يحل ضيفا على غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند الرابع (21) في مباراة الـ"كلاسيكر" في قمة هذه المرحلة.وحافظ ليفركوزن الذي يشرف على تدريبه الاسباني شابي ألونسو على سجله خاليا من الخسارة في الدوري هذا الموسم مع 9 انتصارات مقابل تعادل يتيم.وافتتح ليفركوزن التسجيل بفضل فلوريان فيرتز بعد 9 دقائق من صافرة البداية، قبل أن يضاعف النتيجة عبر مدافعه الإسباني أليكس غريمالدو عقب تمريرة من النيجيري فيكتور بونيفايس (45+1).وقال فيرتز لشبكة سكاي "كانت تلك معركة. لقد حققنا ذلك بصعوبة.. لكن انتصارات كهذه هي أيضا رائعة".ونجح هوفنهايم في قلب الطاولة على ضيفه في اقل من 120 ثانية في الشوط الثاني، فقلص الفارق بداية عبر أنتون ستاش (56) ثم عادل الكفة بفضل الهولندي فوت فيجهورست (58)، قبل أن يرد ليفركوزن ويخطف هدف الفوز والنقاط الثلاث بالهدف الشخصي الثاني لجريمالدو بعد تمريرة حاسمة جديدة من بونيفايس (70).وأثنى الفنلندي لوكاش هراديكي حارس مرمى عرين ليفركوزن على زميله جريمالدو قائلا "لقد قمت بتقبيل جريمالدو، في العام الماضي لم نكن لنفوز بهذه المباراة".وحقق ماينتس فوزه الاول هذا الموسم باسقاطه في مفاجأة مدوية لايبزج 2-0، سجلهما الكوري الجنوبي لي جاي-سونج (76) واللوكسمبورجي لياندرو باريرو (80).وتخلى ماينتس عن قاع الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط، متقدما بفارق نقطة عن كولن الذي تعادل أمام أوغسبورغ 1-1. في المقابل، تجمد رصيد لايبزج الذي تعرض لخسارته الثانية هذا الموسم عند 20 نقطة في المركز الخامس، متقدما بفارق نقطتين عن هوفنهايم السادس.وخسر أونيون برلين أمام ضيفه أينتراخت فرانكفورت 0-3، وتعادل فرايبورج مع بوروسيا مونشنجلادباخ 3-3. -(وكالات)