مانشستر يونايتد مهدد "أوروبيا".. وليفربول يحدد خطة بديلة للتعاقد مع ألونسو

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مدن - أفادت تقارير صحفية إنجليزية، بأن مانشستر يونايتد قد يحرم من المنافسة في المسابقات الأوروبية الموسم المقبل، حتى في حال أحرز مركزا مؤهلا في الدوري الإنجليزي الممتاز.وذكرت صحيفة "ذا صن"، أن مانشستر يونايتد قد يمر بمشكلة مستعصية، نتيجة لتولي السير جيم راتكليف إدارة عمليات كرة القدم في النادي عبر شركته "إنيوس".وأضافت الصحيفة أن شركة "إنيوس" المالكة أيضا لنادي نيس الفرنسي، هي أساس المشكلة، حيث تنص قوانين الاتحاد الأوروبي، على عدم جواز مشاركة ناديين مملوكين لجهة واحدة في نفس المسابقة الأوروبية.واستحوذ راتكليف على أكثر من 25 % من أسهم مانشستر يونايتد، وأعلن أنه سيدير عمليات كرة القدم في النادي برفقة جان كلود بلان والسير ديفيد برايلسفورد اللذين يعملان أيضا في "إنيوس".وأكد مصدر من الاتحاد الأوروبي لصحيفة "ذا صن": "صحيح أن مانشستر يونايتد ونيس لا يمكنهما اللعب في نفس المسابقة، يمكنهما اللعب في مسابقات مختلفة، حيث لم يعد هناك مانع من مشاركة ناديين مملوكين لجهة واحدة في مسابقتين مختلفتين".وفي الوقت الحالي، يتأخر فريق إريك تين هاج بفارق ست نقاط عن توتنهام وتسع نقاط عن أستون فيلا، محتلا المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يحل نيس خامسا في الدوري الفرنسي.ويمكن أن يتأهل مانشستر يونايتد إلى مسابقة الدوري الأوروبي، في حال أحرز لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، أو حل وصيفا لمانشستر سيتي. لكن إذا تأهل يونايتد كوصيف بينما ضمن نيس مكانًا في الدوري الأوروبي من خلال المركز الخامس، فسيكون للأخير الأسبقية على يونايتد وفقا للوائح، ما يجبر مانشستر يونايند على المشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي.ومع ذلك، إذا نجح يونايتد في الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم، فستكون له الأسبقية، بينما يشارك نيس في دوري المؤتمر.وبالمثل، إذا تمكن كلا الفريقين من التأهل لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، فسيتم تخصيص المكان للفريق الذي يحتل مركزًا أعلى في الدوري الخاص به. وإذا انتهى كلا الفريقين في نفس المركز محليًا، فسيظل يونايتد يتمتع بالأولوية لأن انجلترا لها درجة أعلى في مقاربة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.أكد مهاجم ليفربول الشاب جايدن دانز، اعتزازه بفرصة اللعب تحت إشراف يورجن كلوب، بعد أن اقتحم فريق ليفربول الأول.ومنذ أواخر شباط (فبراير)، شارك دانز في أربع مباريات مع الفريق الأول، وسجل هدفين، وحصل على ميدالية الفوز بكأس الرابطة، كما وقع عقدًا جديدًا طويل الأمد مع ليفربول.وقال اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا في تصريحات لموقع ليفربول: "لأكون صادقًا، في كل مرة تحدثت فيها مع المدرب كان مشجعًا حقًا وربما يكون قدوة مثالية".وأضاف: ""كمدرب، أعتقد شخصيًا أنه الأفضل في العالم، وعندما تنظر إليه تشعر بالذهول قليلاً حيث تحيط به هذه الهالة، في كل مرة تتحدث معه يكون الأمر ذا معنى، وربما تكون أهم رسائله هي العمل الجاد، وحتى بيب (ليندرز) كان له تأثير كبير علي أيضًا".وأوضح دانز أن لاعبي الفريق الأول جعلوا مهمته تأقلمه سهلة، مضيفا: "لكي أكون منصفًا، كلهم كانوا رائعين بالنسبة لي. أعني أنهم كانوا مرحبين للغاية، ولكن أود أن أقول إن إيبو (كوناتي) ربما كان صاحب التأثير الأكبر. لا يمكنك وصفه كشخصية".وتابع: "إنه أمر ذهني، لأكون صادقًا، وأنظر إليه وأفكر أنه مثل شخصية سينمائية لأنني شاهدته طوال هذه السنوات! عندما يضع ذراعه حولك، تشعر وكأنك في بيتك".وأردف: "لديهم جميعًا أشياء رائعة ليقدموها لك، وباعتبارك شابًا، لا يوجد شيء آخر يمكنك أن تطلبه، أنظر إلى (محمد) صلاح ومدى احترافه.. إنه أمر رائع لأكون صادقًا".كشف أنتوني جناح مانشستر يونايتد، عن هوية اللاعب الذي يعتبر صديقه المفضل في الفريق.وانضم اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 24 عامًا إلى مانشستر يونايتد في صفقة قيمتها 86 مليون جنيه إسترليني من أياكس العام 2022، لكنه واجه صعوبات في التكيف مع الدوري الإنجليزي الممتاز.وتلقى أنتوني الكثير من الانتقادات، حتى أن البعض وصفه بأنه أحد أسوأ التعاقدات في الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق.لكن أنتوني أوضح أن صداقته مع الظهير البرتغالي ديوجو دالوت، ساعدته في الأوقات الصعبة.وفي حديثه إلى الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد، قال أنتوني: "أنا ممتن جدًا لله ولصديق أتحدث معه كثيرًا، ديوجو دالوت هو أكثر من مجرد صديق بالنسبة لي، إنه رجل يساعدني كل يوم في النادي. لدينا عبارة نقولها دائمًا لبعضنا البعض.. الرجل الصبور لا يهزم".وأضاف: "نتحدث دائمًا عن ذلك. لذلك أنا ممتن جدًا له على نصيحته، وعلى اللحظات التي تحدثنا فيها معًا. إنه رجل ساعدني كثيرًا".وسجل أنتوني هدف التعادل المهم، خلال مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي مع ليفربول (4-3) الأسبوع الماضي.وتابع أنتوني: "قبل المباراة، أخبرت ديوجو أنني شعرت بشيء مختلف، شعرت بشيء جيد. شعرت أنني سأسجل، لذلك أنا سعيد جدًا بذلك".وأردف: "فيما يتعلق بدالوت، كما قلت، فهو أفضل صديق لي هنا في النادي، إنه رجل أتحدث معه دائمًا، ويقدم لي النصائح دائمًا وعقليته خارجة عن المألوف".كشف مدافع مانشستر يونايتد السابق ريو فرديناند، عن سبب اعتقاده أن الأسطورة الفرنسية تييري هنري، لا يكن أي مودة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.ولعب فرديناند إلى جانب رونالدو في مانشستر يونايتد لمدة 6 سنوات في مانشستر يونايتد، فيما لعب هنري مع آرسنال من 1999 إلى 2007 قبل أن ينتقل إلى برشلونة ومن ثم نيويورك ريد بولز.ويتقاسم هنري ورونالدو الرقم القياسي للفوز بجائزة أفضل لاعب في الموسم (جائزتان لكل منهما)، بالإضافة إلى أكبر عدد من الأهداف من الركلات الحرة التي سجلها لاعب أجنبي برصيد 12 هدفًا لكل منهما.وفي حديثه عبر البودكاست الخاص به، أوضح فرديناند مشاعر هنري والبرازيلي رونالدو تجاه كريستيانو رونالدو.وفيما يتعلق برونالدو البرازيلي، قال فرديناند: "هناك عداوة هناك في مكان ما كما تعلم، أعتقد أنه بسبب الاسم، يبدو الأمر كما لو أنه يقول.. لقد أخذت اسمي.. لدي مشكلة معك".أما بالنسبة لهنري، فقال فرديناند: "الأمر نفسه مع تييري، الطريقة التي أرى بها تييري يتحدث عن كريستيانو يخفي من خلالها ما يشعر به حقا، لا يتحدث عنه بأي حماس، يبدو الأمر كما لو أنه يقلل من أهمية كريستيانو كثيرًا".وتابع: "كان هناك مقطع في هايبري عندما صفعه هنري على مؤخرة رأسه أو شيء من هذا القبيل، وقام كريستيانو بدفعه بعيدًا، بعد ذلك سجل كريستيانو هدف الفوز ونفذ هنري ركلة البداية وظهر رونالدو في الخلفية. يبدو أن هناك بقايا قصة ربما ما تزال في ذهن تييري".حدد حارس مرمى ليفربول أليسون بيكر، مواصفات الحارس المثالي في رأيه.ويغيب حارس المرمى البرازيلي عن الملاعب لتعرضه للإصابة في أوتار الركبة، ولم يتم تحديد موعد عودته.ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، سئل أليسون عن أفضل حارس المرمى العالميين في كل مهارة منفصلة، واختار نفسه مرتين ضمن الاختيارات.وفيما يتعلق باستخدام القدمين، اختار أليسون، مواكنه ونجم مانشستر سيتي إيدرسون، الذي يطلب منه مدربه بيب جوارديولا، المشاركة في بناء اللعب من الخلف.وفيما يتعلق بالقفز نحو الكرة، اختار أليسون نفسه قائلاً: "لا، لن أتحدث عن نفسي، "حسنًا.. سأضع نفسي في الأعلى".وعندما يتعلق الأمر بإيقاف التسديدات بشكل فردي، قال أليسون: "يجب أن أضع نفسي مرة أخرى". وسئل أليبسون عن الأفضل ردة الفعل، فأشار إلى نفسه قبل أن يعترف بأنه يمزح، وأضاف: "أعتقد أن (حارس مرمى أتلتيكو مدريد يان) أوبلاك رجل جيد حقًا. فيما يتعلق بردود الفعل".وأخيرًا، سُئل أليسون عن التمركز، فقدم جوابا عقلانيا، عندما اختار الحارس البرازيلي الأسطوري تافاريل، الذي رفع لقب كأس العالم 1994 ولقب كوبا أميركا العامين 1987 و1989.أكدت تقارير صحفية ألمانيا، أن مانشستر يونايتد سيستعيد رغما عنه، أحد لاعبيه المعارين في نهاية الموسم الحالي.ووفقا لما ذكرته صحيفة "بيلد"، قرر نادي أينتراخت فرانكفورت، عدم تحويل عقد استعارة لاعب مانشستر يونايتد دوني فان دي بيك إلى عقد دائم، ما يعني أن اللاعب الهولندي سيعود إلى "أولد ترافورد" بنهاية الموسم الحالي.وانضم فان دي بيك البالغ من العمر 26 عامًا إلى أينتراخت فرانكفورت على سبيل الإعارة في كانون الثاني (يناير)، بعدما شارك لمرات قليلة مع "الشياطين الحمر" هذا الموسم.لكن الأمور لم تسير كما هو مخطط لها، حيث شارك لاعب خط الوسط في ست مباريات فقط مع فريق الجديد، وفشل في تسجيل هدف أو تقديم تمريرة مساعدة، كما فقد مكانه الأساسي في الأسابيع الأخيرة.ويملك فرانكفورت بند في عقد فان دي بيك، ينص على تحويله إلى عقد دائم مقابل 8.5 مليون جنيه إسترليني. وانضم فان دي بيك إلى مانشستر يونايتد في صفقة بقيمة 39 مليون جنيه إسترليني في العام 2020، ولعب 62 مباراة مع الفريق، سجل خلالها هدفين فقط مع تقديمه تمريرتين حاسمتين.وأمضى صانع الألعاب الهولندي، النصف الثاني من الموسم 2021-2022، على سبيل الإعارة في إيفرتون.قدم مانشستر يونايتد عرضا طويل الأمد لأحد لاعبيه المتألقين هذا الموسم، بعدما كان ينظر إليه في السابق كلاعب فائض عن الحاجة.وذكرت صحيفة "ميرور"، أن مانشستر يونايتد، قرر مكافأة لاعب وسطه سكوت ماكتوميناي على تحسن مستواه، من خلال عقد جديد محسن، ينص على تقاضيه 120 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.ويتبقى في عقد ماكتوميناي الحالي مع مانشستر يونايتدل 15 شهرًا، ويتقاضى من خلاله 60 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، ولدى النادي خيار تمديده لمدة عام آخر.وكان ماكتوميناي البالغ من العمر 27 عامًا، موضع اهتمام من وست هام في الصيف الماضي، وكان منفتحًا على فكرة مغادرة يونايتد بحثًا عن اللعب بانتظام.ومع ذلك، قام اللاعب الدولي الأسكتلندي منذ ذلك الحين بتحول ملحوظ ليصبح عضوًا أساسيًا في مانشستر يونايتد، وسجل 9 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة في 34 بكفة المسابقات هذا الموسم، وهو ثاني أفضل هدافي الفريق خلف المهاجم راسموس هويلوند.وضع ليفربول خطة بديلة، تحسبا لعدم إمكانية التعاقد مع مدرب باير ليفركوزن تشابي ألونسو، قبل بداية الموسم المقبل.وأعلن مدرب ليفربول الحالي يورجن كلوب، رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالي، بعد رحلة دامت أكثر من 8 سنوات.ووفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن"، حدد ليفربول مدرب برايتون روبرتو دي زيربي، كبديل محتمل، في حال فشل النادي في التعاقد مع لاعبه السابق ألونسو، المطلوب أيضا في بايرن ميونخ.المدير الرياضي الجديد في ليفربول، ريتشارد هيوز، يعرف دي زيربي جيدًا، وحاول جعله مدربا لبورنموث في السابق، لكن رحيل جراهام بوتر من برايتون، عجل في تعاقد الأخير مع المدرب الإيطالي.ولم يخف بيب جوارديولا، أنه يرى نظيره في دي زيربي شخصا يمكن أن يحل محله عندما يغادر مانشستر سيتي، في حين أن برشلونة معجب به أيضا.ومن الممكن أن يبقى ألونسو (42 عامًا)، في ليفركوزن لموسم آخر على الأقل، إذا أعلن ريال مدريد عن رغبته في أن الدولي الإسباني السابق، مدربه الحالي كارلو أنشيلوتي.يراقب مانشستر سيتي التطورات، بشأن إمكانية ضم أحد فضل مدافعي الدوري الإنجليزي الممتاز.وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن مانشستر سيتي مهتم بضم مدافع إيفرتون جاراد برانثوايت الذي يقدم مستويات مميزة مع فريقه خلال الموسم الحالي.وقدم اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا موسمًا متميزًا على الرغم من صراع إيفرتون المستمر للنجاة من الهبوط، وهو مرشح لخوض مباراته الدولية الأولى مع المنتخب الإنجليزي أمام بلجيكا مساء الثلاثاء.لكن "ديلي ميل"، أكدت أيضا أن سيتي ليس النادي الوحيد الراغب في الاستفادة من خدمات برانثوايت، مع اهتمام كل من مانشستر يونايتد وتوتنهام وريال مدريد.وما يشجع مانشستر سيتي على التحرك لضم برانثوايت، هو عمره الصغير، وسماته الفنية التي تشبه سمات لاعب الفريق الحالي جون ستونز، علما بأن إيفرتون لن يقبل بالتخلي عن مدافعه الصاعد بأقل من 60 مليون جنيه إسترليني.أفادت تقارير صحفية انجليزية، بأن مانشستر يونايتد مهتم بضم أحد لاعبي برشلونة الشبان.ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، تواجد كشافو مانشستر يونايتد، عندما سجل ميكاييل فاي البالغ من العمر 19 عامًا، هدفًا رائعًا للسنغال في أول مباراة دولية له ضد الجابون مساء الجمعة، علما بأنهم كانوا يتابعون تقدمه خلال الأشهر الثلاثة الماضية.فاي، الذي يمكنه اللعب في مركز الظهير الأيسر أو قلب الدفاع، يلعب مع فريق برشلونة ب الرديف، وانضم إلى النادي قبل عام من إن كيه كوستوسيجا في كرواتيا.ورفض برشلونة عروضا بقيمة 13 مليون جنيه إسترليني من نيس ولنس لضم فاي في يناير/كانون الثاني الماضي.وأضافت الصحيفة أن باير ليفركوزن حريص جدًا على ضم فاي، كما هو الحال مع إنتر ميلان، وتشير الأوضاع المالية في برشلونة إلى أنهم سيحتاجون إلى النظر في عروض جدية للاعب، وتابعت أن سعره قد يصل ويمكن أن تصل إلى حوالي 25 مليون جنيه إسترليني.ويبحث يونايتد عن ظهير أيسر وقلب دفاع، بعد الإصابات المتتالية لتيريل مالاسيا وليساندرو مارتينيز ولوك شاو هذا الموسم.كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، قائمة جديدة من اللاعبين المرشحين لدخول قاعة المشاهير، التي تخلد أساطير المسابقة على مر تاريخها.وتهدف هذه القاعة إلى تخليد ذكريات أفضل لاعبي البريميرليج على الإطلاق، والذين ساهموا في إعلاء قيمة البطولة طوال السنوات الماضية.وأعلنت الرابطة، قائمة جديدة تضم عدة لاعبين مرشحين لتخليد ذكراهم في قاعة المشاهير، على رأسهم 9 من الإنجليز، وهم سول كامبيل، روبي فاولر، مايكل كاريك، أندرو كول، جيرمين ديفو، ليس فيرديناند، جاري نيفيل، مايكل أوين وجون تيري.كما تضم القائمة أيضا، الثنائي الإسباني سيسك فابريجاس وديفيد سيلفا، بالإضافة إلى البلجيكي إيدين هازارد، العاجي يايا توريه، الهولندي إدوين فان دير سار والصربي نيمانيا فيديتش.ولم تشمل القائمة التي ضمت 15 لاعبا، اسم الويلزي ريان جيجز، الذي تم تجاهله مجددا، رغم الأرقام القياسية التي يملكها في الدوري الإنجليزي.ويعد أسطورة مانشستر يونايتد، الأكثر صناعة للأهداف في البريميرليج، فضلا عن تتويجه باللقب 13 مرة.وربما دفع جيجز، ثمن مشاكله خارج الملعب، وذلك بعدما وجهت إليه اتهامات بالاعتداء الذي تسبب في أذى جسدي لصديقته السابقة كيت جريفيل، فضلا عن الاعتداء على شقيقتها. -(وكالات)