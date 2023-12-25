مانشستر يونايتد يبحث عن استعادة نغمة الانتصارات في "البوكسينغ داي"

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لندن- تنطلق، اليوم، منافسات الجولة 19 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بإقامة خمس مباريات، أبرزها مواجهة مانشستر يونايتد وأستون فيلا عند الساعة 11 مساء في ملعب "أولد ترافورد".ويحل ليفربول ضيفا ثقيلا على بيرنلي عند الساعة 8:30 مساء في ملعب "تيرف مور"، فيما يستقبل نيوكاسل يونايتد نظيره نوتينغهام فورست على ملعبه "سانت جيمس بارك" عند الساعة 3:30 مساء في مستهل لقاءات الجولة، ويشهد ملعب "فيتاليتي" مواجهة بورنموث وفولهام عند الساعة 6 مساء، فيما يلتقي شيفيلد يونايتد مع لوتون تاون بالتوقيت نفسه في ملعب "برامول لين".وتستأنف مباريات الجولة، غدا، بإقامة ثلاث مباريات؛ حيث تشهد عند الساعة 10:30 مساء إقامة مواجهتي برينتفورد مع وولفرهامبتون، فيما يستقبل تشيلسي نظيره كريستال بالاس، على أن يحل مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على إيفرتون عند الساعة 11:15 مساء، قبل أن تختتم الجولة بعد غد بإقامة مواجهتي؛ برايتون مع توتنهام، وآرسنال ضد وست هام يونايتد.ويشهد كل موسم من مواسم كرة القدم الإنجليزية، وتحديدا يوم 26 كانون الأول (ديسمبر) من كل عام، إقامة مجموعة متعاقبة من الجولات التي تقع جميعها تحت مسمى جولات "البوكسينغ داي"، وتشهد خوض مجموعة كبيرة من المباريات في فترة زمنية قصيرة (أسبوعين)، وعادة ما تكون مؤثرة في مسار المنافسة.وترتفع نسب الحضور الجماهيري إلى أقصى الدرجة في هذا اليوم مقارنة بباقي جوالات الموسم الإعتيادية، حيث تظهر الجماهير الإنجليزية في الملاعب بمظاهر احتفالية، ويتقمص البعض منهم دور "سانتا كلوز" في أزيائهم وتكسو المظاهر الإحتفالية المدرجات، علما أن هذه الظاهرة في الدوري الإنجليزي الممتاز تمتد منذ خمسينيات القرن الماضي.وبالعودة الفنية إلى المباريات، يفتقد ليفربول إلى خدمات لاعبين في مركز الظهير الأيسر عقب انضمام اليوناني كوستاس تسيميكاس إلى أندرو روبرتسون في قائمة المصابين، فقد تعرض كوستاس تسيميكاس لإصابة بكسر في "الترقوة"، خلال مباراة ليفربول وأرسنال التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله إثر دفعة قوية من بوكايو ساكا، مما أدى إلى اصطدامه بمدربه الألماني يورغن كلوب.وجاءت إصابة تسيميكاس وسط غياب الظهير الأيسر الاسكتلندي أندرو روبرتسون، الذي يبتعد عن الملاعب منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بسبب خلع في الكتف تطلب إجراء عملية جراحية.ويبدو أن الخيار الواقعي الوحيد لحل تلك الأزمة بالنسبة لمدرب ليفربول، قد يسير نحو الاعتماد على قلب الدفاع جو جوميز، الذي كان يتم الاعتماد عليه في مركز الظهير الأيمن بدلا من ترينت ألكسندر أرنولد حال إصابة الأخير أو سعيا لإراحته، أما الخيار الثاني فيتمثل في الاستعانة بالظهير الأيسر الشاب لوك تشامبرز والبالغ من العمر 18 عاما، وهو الذي شارك في بعض المباريات ببطولتي الدوري الأوروبي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة "كأس كاراباو" هذا الموسم، لكن من غير المرجح أن يتم الاعتماد عليه في الفترة الحالية.وتعليقا على تلك الأزمة، أوضح المدرب الألماني يورغن كلوب: "لا أعرف ما إذا كان سيلعب جو جوميز جميع المباريات أم لا، علينا أن نرى ونتأكد من جاهزيته، سيعود روبرتسون وسيغيب كوستاس بالتأكيد لفترة طويلة، لم يكن لدي الوقت للتفكير في الأمر بعد، لكن الأمر صعب جدا بالنسبة لنا الآن".من جانبه، فشل مانشستر يونايتد -صاحب المركز الثامن في جدول ترتيب فرق البريميرليغ- بتسجيل أي هدف له خلال مبارياته الأربع الأخيرة للمرة الأولى منذ العام 1992، إذ خسر أمام بورنموث وبايرن ميونيخ وتعادل سلبا مع ليفربول وخسر مؤخرا أمام وست هام، كما خسر "الشياطين الحمر" إجمالي 13 مباراة في مختلف المسابقات قبل عطلة عيد الميلاد، للمرة الأولى منذ موسم 1930-1931 عندما حل بالمركز الأخير في جدول الترتيب.وقال الهولندي إيريك تين هاغ المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، إن فريقه قادر على منافسة الفرق الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مؤكدا أن "الشياطين الحمر" سيقدم مستواه المعهود عندما يعود لاعبوه الأساسيون من الإصابة.واضطر المدرب تين هاغ إلى مواجهة سلسلة من الإصابات، إذ يغيب عن التشكيلة كل من؛ كاسيميرو وليساندرو مارتينيز وماسون ماونت وتيريل مالاسيا وفيكتور ليندلوف وأماد ديالو وهاري كين، وستزيد الهزيمة الثامنة ليونايتد في الدوري من الضغط على المدرب الهولندي خلال مواجهة أستون فيلا، حيث قال في تصريحات صحفية: "علينا إدراك حقيقة أننا لم نحقق الفوز في آخر 4 مباريات كفريق، علينا تحمل المسؤولية، كرة القدم ليست فقط الفوز في المباريات وتسجيل الأهداف، لدينا مشاكل وعانينا كثيرا من الإصابات وأمورا أخرى، لكن اللاعبين الموجودين على أرض الملعب جيدون بشكل كاف لتحقيق الفوز في المباريات المقبلة".ويتصدر آرسنال جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، يليه ليفربول وأستون فيلا في المركزين الثاني والثالث تواليا برصيد 39 نقطة لكل فريق، ويأتي توتهام رابعا بـ36 نقطة، ومانشستر سيتي خامسا بـ34 نقطة، مع تبقي مباراة مؤجلة له، ووست هام سادسا بـ30 نقطة ونيوكاسل يونايتد سابعا بـ28 نقطة، فيما يحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن بـ28 نقطة.-(وكالات)