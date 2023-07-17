الإثنين 17 تموز 2023
النسخة المطبوعة

مانشستر يونايتد يجرد مغواير من شارة قيادة

245298
هاري مغواير
قال هاري مغواير مدافع مانشستر يونايتد إنه لم يعد يحمل شارة قيادة فريقه المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد نقاش مع المدرب إريك تن هاغ.
وحمل مغواير شارة قيادة يونايتد بناء على قرار المدرب السابق أولي جونار سولشار بعد قدومه بستة أشهر إلى يونايتد في 2019، لكنه شارك في 16 مباراة فقط بالدوري الموسم الماضي، بينما كان برونو فرنانديز يرتدي الشارة في غياب مدافع منتخب إنجلترا.

وكتب مغواير عبر تويتر "بعد نقاش مع المدرب اليوم، أبلغني أنه سيغير قائد الفريق. لقد شرح لي أسبابه، ورغم شعوري بخيبة أمل شديدة، سأواصل تقديم كل ما لدي كل مرة ارتدي فيها قميص الفريق".
وأضاف مدافع منتخب إنجلترا البالغ عمره 30 عاما "حظيت بشرف كبير، منذ ثلاث سنوات ونصف، بقيادة مانشستر يونايتد وهي أحد أكثر اللحظات فخرا في مسيرتي حتى الآن".
وتعرض مغواير لانتقادات حادة بسبب ارتكاب العديد من الأخطاء المؤثرة، وفقد مكانه في التشكيلة الأساسية وبدأ ثماني مباريات في الدوري خلال الموسم الماضي، وذكرت تقارير أنه بات قريبا من الرحيل.

ولم يعلن مانشستر يونايتد عن القائد الجديد بينما ذكرت وسائل إعلام أن فرنانديز (28 عاما) سيحمل شارة القيادة.

وفاز فرنانديز، الذي انضم ليونايتد من سبورتنغ لشبونة في يناير عام 2020، بجائزة لاعب العام في يونايتد في موسمي 2019-2020 و2020-2021.اضافة اعلان
محمد البداوي بعد تتويجه بلقب بطل أبطال محترفي الفيزيك في "مستر يونيفرس/الأردن مؤخرا -(الغد)

البداوي يتطلع إلى لقب "سيد العالم" بعد هيمنته على "مستر يونيفرس/الأردن" 15 تموز 2023

المنتخب الوطني للكرة الطائرة للسيدات ظفر بالميدالية البرونزية -(من المصدر)

السباحة والملاكمة والمبارزة الأكبر إنجازا.. و"برونزية" الطائرة الأغلى 15 تموز 2023

الملاكم الأردني بدر سمرين - (من المصدر)

سمرين يتلقى دعوة للمشاركة بـ"آرابيا ذا داون" لملاكمة المحترفين 15 تموز 2023

من مواجهة سابقة بين فريقي شباب الأردن والجليل - (أرشيفية)

العقبة وشباب الأردن يواجهان الأهلي والجليل بالدرع 15 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
224668 (1)

أندية الدوري الفرنسي مهددة بخسائر مالية كبيرة بسبب مبابي

منذ 40 دقيقة
Mahrez_Ahli

الأهلي السعودي يتوصل لاتفاق مع رياض محرز

16 تموز 2023
3735596-76001848-2560-1440-1536x864

هاري كين مطلوب في باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

16 تموز 2023
FLaAGa1WQAIJcbw

سيمونز يغادر أيندهوفن ليعود إلى باريس سان جيرمان

16 تموز 2023
أحمد هندي ومدربه محمد الحراسيس يزهوان بعلم الوطن بعد نيل ذهبية الدورة العربية -(الغد)

أحمد هندي.. معاناة متواصلة في ظل غياب الأمان الوظيفي

15 تموز 2023
عبد الرحمن المصاطفة على منصة التتويج في الدورة العربية بالجزائر -(من المصدر)

"دولي الكراتيه" يضع المصاطفة ضمن المرشحين في "آسيا"

15 تموز 2023
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

"عباقرة" تحت القبة!

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

تصويت الضفة الغربية في الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

ما يزال القلق قائما.. عليكم طمأنتهم

جهاد المنسي |اليوم

الحضور الخليجي في فضاء الذكاء الاصطناعي

د.عاصم منصور |اليوم

كلام في الصميم!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

قوة المبادرة في تفعيل الإصلاح

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1689339976363858400

في قلب إدلب المتمردة تحت سيطرة الإسلامويين

ترجمات |14 تموز 2023
1689157353301110400

‏الموصل العراقية تنهض من رماد "داعش" وتعيد بناء نفسها

ترجمات |12 تموز 2023
بطارية من النظام الصاروخي MLR تطلق النار من على عربة مجنزرة – (أرشيفية) ‏

‏الذخائر العنقودية لن تكسب الحرب في أوكرانيا

ترجمات |11 تموز 2023
أطفال ونساء من عائلات "داعش" في مخيم الهول في سورية - (أرشيفية)

مستقبل الإعادة إلى الوطن من شمال شرق سورية

ترجمات |10 تموز 2023
اتفاقيات كامب ديفيد، 1978: لوحة معروضة في المتحف الحربي القومي بالقاهرة – (المصدر)

على خطى لورانس العرب (6-6): لورانس في ظلال القاهرة‏

ترجمات |09 تموز 2023
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات |08 تموز 2023
 